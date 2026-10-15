Nécrologie : Le Pr. Pierre André Kombila s’en est allé à 85 ans !

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Le Pr. Pierre-André Kombila Koumba, médecin cardiologue et figure emblématique de la vie politique gabonaise, est décédé ce jeudi 15 octobre 2026, à 10 heures, au Centre hospitalier universitaire de Libreville (CHUL). Selon une source familiale, le patriarche de 85 ans y avait été admis en soins intensifs la veille.

Né en 1941, le Pierre-André Kombila Koumba, avait quitté le Gabon en 1962 pour la Belgique, avant de poursuivre ses études de médecine à Rennes, en France, à partir de 1964. Il y a obtenu ses diplômes et a exercé pendant 13 ans dans un service de cardiologie. De retour au pays en septembre 1977, il a fondé, en 1978, le service de cardiologie du Centre hospitalier de Libreville (CHL).

Pr. Pierre-André Kombila Koumba un digne fils du Gabon !

Le médecin est considéré comme le premier cardiologue diplômé du Gabon. Jusqu’à ses derniers jours, il a consulté au Cabinet médical d’Oloumi, dans la zone industrielle du même nom. Sa carrière médicale s’est doublée d’un engagement politique constant. Premier secrétaire du Rassemblement national des bûcherons (RNB) de 1990 à 1998, il a siégé comme député à l’Assemblée nationale.

En 1998, le Pr. Pierre André Kombila Koumba a quitté le RNB pour fonder la tendance dite RNBD, dont il est devenu le président et sous la bannière de laquelle il s’est porté candidat à l’élection présidentielle. Sous la présidence d’Omar Bongo, il a occupé les fonctions de ministre de l’Enseignement technique et professionnel de 2006 à 2009, puis de ministre des Ressources hydrauliques et des Énergies nouvelles en 2009.

Après le décès du chef de l’État la même année, il a regagné les rangs de l’opposition. Professeur émérite, acteur de premier plan des mouvements de démocratisation, le Pr. Pierre André Kombila Koumba s’est aussi investi dans des causes environnementales. Avec sa disparition, le Gabon perd un médecin pionnier, un homme d’État et une voix qui a compté. La rédaction de Gabon Media Time (GMT) adresse ses condoléances à la famille éplorée.