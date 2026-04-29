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TAS : 10 jours accordés au Maroc pour déposer sa défense !

Photo de Lyonnel Mbeng Essone Lyonnel Mbeng Essone Follow on X Envoyer un courriel 29 avril 2026 à 16h52min
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Image montée par Gazette Fennec © D.R.
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Dans une ordonnance de procédure rendue le lundi 27 avril 2026, le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) a fixé au 7 mai 2026 la date butoir pour le dépôt du mémoire en réponse de la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF). À la lecture de la note de la juridiction arbitrale du sport, la partie ayant obtenu la décision favorable de la CAF n’a plus que 10 jours pour défendre sa position.

Saisie par la Fédération sénégalaise de football (FSF) le 25 mars dernier, l’instance lausannoise a actionné le chronomètre judiciaire. Ce délai de 10 jours, bien que standard dans la pratique de l’arbitrage de célérité, place la défense marocaine sous une pression temporelle. Les conseils de la FRMF devront y consigner l’intégralité de leurs moyens de droit et éléments de preuve visant à récuser les griefs adverses.

Les fondements du litige porté au TAS !

Au cœur de cette bataille juridique, le verdict de la finale de la dernière Coupe d’Afrique des Nations. La FSF, agissant en qualité de requérante, sollicite l’infirmation de la décision initiale, invoquant des irrégularités qui auraient entaché l’équité de la rencontre. Si la teneur exacte du mémoire d’appel reste protégée par le sceau de la confidentialité de l’instruction, il n’en demeure pas moins que la procédure remet en cause le palmarès continental.

Une fois le mémoire en défense déposé le 7 mai, le Greffe du TAS devra déterminer si une audience est nécessaire ou si la formation arbitrale peut statuer sur pièces. Dans ce dossier la sentence fera jurisprudence dans le droit du sport africain. Pour l’heure, le football continental retient son souffle en attendant de voir si les arguments de la FRMF sauront convaincre ou si, au contraire, les prétentions sénégalaises ouvriront la voie à une révision historique du résultat.

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Lyonnel Mbeng Essone

Rédacteur en chef adjoint, je suis diplômé en droit privé. J'ai longtemps fourbi mes armes dans les cabinets juridiques avant de me lancer dans le web journalisme. Bien que polyvalent, je me suis spécialisé sur les questions sociétés, justice, faits-divers et bien sûr actualités sportives.

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