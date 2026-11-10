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Gabon : Daryl Yorick Vong Bot Eyeghe, candidat pour la normalisation du CNJG

Photo de Henriette Lembet Henriette Lembet Follow on X Envoyer un courriel 10 novembre 2026 à 14h08min
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Au sein du Conseil National de la Jeunesse du Gabon (CNJG), le vent du renouveau commence à souffler avec insistance. Dans la foulée du Conseil des Ministres du 25 juin 2026, qui a officiellement enclenché la normalisation de cette institution stratégique, la préparation de l’Assemblée Générale élective suscite toutes les attentions. Selon des sources concordantes proches des mouvements de jeunesse, Daryl Yorick Vong Bot Eyeghe s’impose désormais comme le favori pressenti pour prendre les rênes de l’organisation.

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Loin des effets de manche, ce juriste et communicant s’est imposé au fil des années comme une figure incontournable de la jeunesse organisée gabonaise. Homme de l’ombre à la discrétion saluée par ses pairs, il a accompli la totalité de son parcours au sein même du CNJG. Ses débuts comme Chargé de Mission auprès de l’ancien président Fernández Ona lui ont apporté une connaissance intime des rouages institutionnels.

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Sa trajectoire s’est ensuite accélérée : nommé Secrétaire Général Adjoint en 2021, puis placé à la tête du département de la communication au sein du Bureau de Transition, il est à ce jour le plus ancien membre du Bureau Exécutif National. Cet ancrage historique et continu lui confère une légitimité morale indiscutable auprès des différents acteurs de la base électorale.

Une ouverture panafricaine au service des ambitions nationales

L’expertise de Daryl Vong Bot Eyeghe ne s’arrête pas aux frontières nationales. Également Secrétaire Général de la section gabonaise d’AfriYAN (le Réseau Panafricain des Jeunes et Adolescents en Population et Développement), il assure la jonction entre la jeunesse locale et les instances continentales. Ce rôle d’interface stratégique lui permet d’aligner les aspirations de la jeunesse gabonaise sur les grandes politiques de développement africaines.

Ce profil hybride, mêlant expertise juridique, maîtrise de la communication et diplomatie associative, correspond fidèlement aux exigences de la refondation impulsée par les autorités de la République.

Vers la confirmation d’un appel du destin

Alors que la réunion préparatoire d’amendement des textes statutaires vient de s’achever, l’échéance élective approche à grands pas. Face aux défis socio-économiques de la jeunesse et au besoin de restructuration globale de la représentation citoyenne, l’expérience apparaît comme un gage de stabilité indispensable.

Le cadre statutaire étant posé et le soutien des acteurs de terrain semblant acquis, tous les regards restent désormais tournés vers le candidat pressenti. Il lui appartient à présent de formaliser sa candidature pour porter la voix des jeunes Gabonais aussi bien dans les instances nationales qu’à l’échelle internationale.

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Journaliste Le temps est une donnée fatale à laquelle rien ne résiste...

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