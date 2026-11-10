Élections professionnelles : Le gouvernement fait le point sur le rapport d’enquête

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Le lundi 9 novembre 2026, le Vice-Président du Gouvernement, Hermann Immongault, a présidé une séance de travail dédiée à l’examen du rapport d’enquête sur les élections professionnelles tenues le 22 avril dernier. Organisé en présence du ministre du Travail, des représentants du ministère de la Fonction publique et des responsables de l’organisation du scrutin, ce rendez-vous ministériel visait à dresser le bilan final du processus électoral sur toute l’étendue du territoire national.

Au cœur des échanges figurait l’harmonisation des résultats proclamés et des conclusions issues des investigations de l’administration publique. Le ministre du Travail, Adrien Nguéma, a explicité l’enjeu fondamental de cette démarche. « Il y avait juste un seul point à l’ordre du jour : rendre compte au Vice-Président du Gouvernement des conclusions de l’enquête administrative menée par mes services. Ce sont ces deux composantes qui doivent s’assembler pour déterminer le nombre de confédérations qui constitueront désormais les interlocuteurs officiels de l’État dans le cadre des négociations sociales. », a-t-il expliqué.

Avec près de 180 000 électeurs recensés dans les secteurs public et privé, ces élections s’imposent comme le socle indispensable à la légitimité syndicale. Elles permettent aux travailleurs gabonais de désigner des représentants dûment habilités à porter leurs revendications.

La mise en place du Conseil National du Dialogue Social

Au-delà de l’établissement du paysage syndical, la validation de ce rapport pave la voie à la création du Conseil National du Dialogue Social (CNDS). Conçue comme une plateforme permanente de concertation, cette instance tripartite réunira le Gouvernement, les partenaires sociaux et le patronat afin d’anticiper et d’apaiser les tensions du monde du travail.

Cette dynamique s’inscrit directement dans la feuille de route impulsée par le Président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema. En concrétisant les résolutions issues du Dialogue National, les plus hautes autorités entendent réaffirmer les droits des travailleurs et consolider la représentativité de leurs instances représentatives. Grâce à ce processus de fiabilisation, les partenaires sociaux disposeront d’un mandat clarifié et incontestable pour mener à bien leurs futures concertations avec l’État.