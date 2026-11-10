Projet de budget 2027 : où sont passés les 141 milliards de FCFA retirés des dépenses transversales de l’État ?

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Le projet de loi de finances (PLF) 2027 prévoit une réduction de 141,11 milliards de FCFA des crédits consacrés aux dépenses transversales de l’État gabonais. Selon les tableaux budgétaires du texte, cette enveloppe passerait de 442,32 milliards de FCFA dans la loi de finances rectificative 2026 à 301,21 milliards en 2027, soit une contraction de 31,9 %. L’analyse détaillée révèle que cette diminution concerne principalement les frais d’entretien, d’hébergement et de location, les dépenses de souveraineté ainsi que certaines dotations sociales. Toutefois, plusieurs variations résultent également de changements dans la répartition des crédits entre catégories budgétaires.

Derrière l’appellation de dépenses transversales se trouvent des charges qui ne sont pas directement rattachées à un ministère particulier, mais qui participent au fonctionnement général de l’État. Elles comprennent notamment les loyers administratifs, les assurances, les déplacements, les dépenses de souveraineté, certaines aides aux familles et des investissements communs. Dans un contexte de recherche d’économies budgétaires, leur diminution peut traduire une volonté de rationalisation des charges publiques. Encore faut-il distinguer les économies effectives des simples modifications comptables. L’examen des tableaux détaillés du PLF 2027 permet précisément d’identifier les principaux postes concernés par cette réduction.

Les locations et les investissements concentrent les principales coupes

La dotation consacrée aux frais d’entretien, d’hébergement et de location enregistrerait la plus forte diminution, passant de 124,01 milliards de FCFA en 2026 à 30,75 milliards en 2027, soit une réduction de 93,26 milliards. Cette baisse proviendrait principalement des investissements, ramenés de 81,10 à 9,83 milliards de FCFA, représentant 71,26 milliards de moins. Les dépenses de biens et services de cette dotation reculeraient également de 39,97 à 17,97 milliards, soit une contraction de 22 milliards.

Ces chiffres montrent que l’ajustement ne concerne pas uniquement les dépenses courantes. Il touche aussi des crédits d’investissement inscrits dans une dotation commune. Toutefois, le document ne précise pas, à ce niveau, les opérations qui expliquent la diminution de 71,26 milliards. Il serait donc prématuré d’y voir automatiquement l’annulation de chantiers ou la résiliation de contrats. Une partie de l’écart pourrait correspondre à l’achèvement d’opérations, à une reprogrammation ou à une modification de leur financement, hypothèses qui nécessitent des précisions du gouvernement.

Souveraineté, dépenses politiques et aides sociales également réduites

La dotation pour dépenses de souveraineté et de sécurité passerait de 76,11 à 54,88 milliards de FCFA, soit une diminution de 21,22 milliards. Celle consacrée aux dépenses à caractère politique reculerait de 25,40 à 15,36 milliards, représentant 10,03 milliards de moins. Les dépenses d’utilité publique diminueraient également de 35,54 à 31,17 milliards de FCFA. Ces évolutions traduisent une contraction de plusieurs enveloppes communes, sans que les tableaux permettent d’en identifier tous les bénéficiaires ou les usages précis.

Les aides aux familles enregistreraient, pour leur part, une diminution de 29,61 à 14,30 milliards de FCFA, soit 15,31 milliards de moins. Cette évolution mérite cependant une lecture attentive : les crédits inscrits en biens et services disparaîtraient, tandis que ceux classés en transferts augmenteraient fortement. Il ne s’agit donc pas d’une suppression intégrale de la dotation, mais d’une baisse accompagnée d’un changement de répartition budgétaire. Les dépenses d’inhumation présenteraient une évolution comparable entre catégories, avec une enveloppe globale légèrement supérieure à celle de 2026.

Des transferts comptables qui ne doivent pas être confondus avec des économies

La ventilation par nature de dépense confirme l’ampleur des ajustements. Les crédits de biens et services de la mission passeraient de 232,96 à 129,41 milliards de FCFA, soit une réduction de 103,54 milliards. Les investissements reculeraient de 95,38 à 20,92 milliards, représentant 74,46 milliards de moins. À l’inverse, les dépenses de transfert progresseraient de 19,97 à 56,87 milliards, soit 36,90 milliards supplémentaires. Les dépenses de personnel resteraient inchangées à 94,01 milliards.

Cette progression des transferts s’explique notamment par des reclassements au sein de certaines dotations. Ainsi, les primes d’assurance resteraient globalement fixées à 20,81 milliards de FCFA, mais une partie des crédits auparavant inscrits en biens et services serait désormais comptabilisée en transferts. De même, les aides aux familles et les dépenses d’inhumation connaîtraient des modifications importantes de leur ventilation. Ces mouvements démontrent qu’une diminution dans une catégorie de dépenses ne correspond pas nécessairement à une économie équivalente pour l’État.

L’enjeu sera désormais d’obtenir une explication détaillée des opérations retirées, réaffectées ou achevées, particulièrement pour les 93,26 milliards de FCFA retranchés aux frais d’entretien, d’hébergement et de location. Le gouvernement devra également préciser les conséquences de la réduction des aides aux familles et des dotations de souveraineté. Car les 141 milliards de FCFA en moins dans les dépenses transversales ne pourront être considérés comme de véritables économies publiques qu’à condition de distinguer les charges effectivement supprimées des crédits simplement déplacés ou reprogrammés.