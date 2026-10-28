Dette publique : le Gouvernement prévoit 2 689 milliards de FCFA pour honorer ses échéances en 2027

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Le Gabon devra mobiliser près de 2 690 milliards de FCFA pour assurer le service de sa dette publique en 2027, selon les prévisions inscrites à l’article 95 du projet de loi de finances (PLF) 2027. Cette enveloppe comprend 2 022,44 milliards de FCFA de remboursements du principal et 667,27 milliards de FCFA d’intérêts. Alors que le pays doit simultanément financer ses investissements et assurer le fonctionnement des services publics, le poids de ces échéances soulève une interrogation majeure : quelle marge de manœuvre budgétaire restera-t-il à l’État pour répondre aux besoins économiques et sociaux ?

La dette publique occupe une place centrale dans les équilibres financiers projetés pour 2027. D’après le projet de loi de finances soumis à l’examen du Parlement, son service atteindrait 2 689,71 milliards de FCFA, un montant qui illustre l’importance des engagements financiers arrivant à échéance au cours de l’exercice. Pour apprécier cette charge, une distinction s’impose toutefois : les intérêts constituent le coût du financement de l’État, tandis que les remboursements du principal correspondent à la restitution de capitaux empruntés. Les additionner permet de mesurer les besoins de trésorerie liés à la dette, mais non de les assimiler intégralement à des dépenses budgétaires ordinaires.

Plus de 2 000 milliards de FCFA de capital à rembourser

Sur les 2 689,71 milliards de FCFA prévus, les remboursements du principal représentent environ 75,2 % du service total de la dette, contre 24,8 % pour les intérêts. Cette répartition montre que l’essentiel des échéances concerne des capitaux arrivant à maturité. Leur règlement peut être assuré par les ressources disponibles ou par des opérations de refinancement, selon les conditions retenues par l’État et ses créanciers.

Les intérêts, estimés à 667,27 milliards de FCFA, constituent pour leur part une charge qui pèse directement sur les finances publiques. Contrairement au remboursement du principal, ils rémunèrent les financements contractés et ne réduisent pas, à eux seuls, le stock de dette. Leur niveau invite à examiner les conditions d’emprunt, les taux appliqués et la structure des engagements de l’État, autant de paramètres qui influencent durablement le coût de l’endettement.

Des échéances qui interrogent la capacité de financement de l’État

La programmation de ces remboursements intervient dans un contexte où le PLF 2027 fait également apparaître un besoin de financement budgétaire de 908,95 milliards de FCFA. Les deux montants ne doivent pas être confondus : le premier concerne le service de la dette, tandis que le second traduit le déséquilibre entre les recettes et les dépenses budgétaires. Leur coexistence souligne néanmoins l’importance des ressources que l’État devra mobiliser, tant pour financer son déficit que pour faire face aux échéances de ses emprunts.

Cette situation pose notamment la question de l’accès aux financements et de leur coût. Si une partie des emprunts arrivant à échéance est refinancée, l’État devra convaincre ses créanciers de renouveler leur concours à des conditions soutenables. Dans le cas contraire, les remboursements devront être couverts par d’autres ressources de trésorerie. La capacité à préserver les crédits destinés à la santé, à l’éducation, aux infrastructures et aux autres politiques publiques dépendra donc aussi de la gestion du calendrier de remboursement.

Le défi d’une dette compatible avec les priorités nationales

Le poids du service de la dette ne permet pas, à lui seul, de conclure à une situation d’insoutenabilité financière. Une appréciation complète nécessiterait notamment de connaître l’encours total de la dette, sa répartition entre créanciers intérieurs et extérieurs, les échéances effectivement refinançables et les ressources mobilisables par le Trésor. Il importe également de distinguer les autorisations inscrites dans le budget des paiements qui seront effectivement réalisés pendant l’exercice 2027.

Pour les pouvoirs publics, l’enjeu sera de concilier le respect des engagements financiers avec le maintien des investissements nécessaires au développement économique. Le Parlement devra notamment examiner les hypothèses de financement retenues et les risques susceptibles d’affecter leur exécution. Au-delà des 2 689 milliards de FCFA annoncés, la question déterminante reste celle de la capacité du Gabon à honorer ses créanciers sans compromettre le financement des services publics et des investissements dont dépend sa croissance.