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Gabon : la santé sexuelle, un sujet encore tabou

Photo de Geneviève Dewuno Edou Geneviève Dewuno Edou Envoyer un courriel 28 octobre 2026 à 7h31min
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L'activité sexuelle, un remède pour la santé cardiovasculaire © D.R.
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Le monde célèbre ce vendredi 4 septembre 2026 la Journée mondiale de la santé sexuelle. Cette journée vise à briser les préjugés qui entourent les nombreuses questions liées à la sexualité, lesquelles participent au bien-être individuel et au développement social des communautés. Au Gabon, malgré une certaine liberté d’expression, la santé sexuelle reste encore un sujet difficile à aborder ouvertement dans la société, avec des conséquences notamment sur l’accès à l’information et à la prévention.

Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), la santé sexuelle est une composante fondamentale de la santé et du bien-être général. Pour 2026, le thème « Every Body » met notamment en avant la nécessité d’aborder les questions liées à la sexualité dans différents espaces de la société, notamment à l’école, dans les médias et au sein des familles, sans gêne ni tabou. La santé sexuelle englobe en effet plusieurs dimensions, dont les relations, l’expression sexuelle, le plaisir, ainsi que les questions liées à l’orientation sexuelle et à l’identité de genre.

Les jeunes particulièrement exposés au manque d’information

Au Gabon, le sujet suscite encore de la gêne, voire de la honte, dans de nombreuses familles. Pourtant, la pudeur ne devrait pas constituer un obstacle à l’information, particulièrement auprès des jeunes qui peuvent être confrontés très tôt aux questions liées à la sexualité. Un manque d’information et de sensibilisation peut les exposer davantage aux infections sexuellement transmissibles (IST), au VIH, aux grossesses non désirées, mais aussi aux violences sexuelles et à d’autres conséquences liées à une sexualité non protégée.

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Cette situation apparaît d’autant plus préoccupante que les jeunes figurent parmi les populations qui nécessitent une information adaptée sur la prévention et l’accès aux services de santé sexuelle et reproductive. À ce propos, le bilan des agents de la Direction générale de la prévention du VIH/Sida (DGPS), au terme d’une campagne de sensibilisation destinée aux lycéens et collégiens, indiquait que 1 844 jeunes âgés de 15 à 24 ans vivent actuellement avec le VIH.

L’importance de la santé sexuelle 

Le manque d’information peut également favoriser les grossesses non désirées, avec des conséquences sociales et scolaires importantes, notamment le décrochage scolaire. D’où l’urgence de renforcer l’éducation et la sensibilisation à la santé sexuelle, afin de permettre aux populations, particulièrement aux jeunes, de disposer d’informations fiables et de faire des choix responsables. La santé sexuelle ne se limite pas à l’absence de maladie ou d’infection. 

Elle concerne également le bien-être physique, mental et social dans les questions liées à la sexualité, ainsi que la possibilité d’avoir des relations respectueuses, consenties, satisfaisantes et sécurisées. Sortir la santé sexuelle du silence et des préjugés apparaît ainsi comme un enjeu de santé publique au Gabon.

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Geneviève Dewuno Edou

Diplômée en journalisme,je suis chargée des rubriques Santé en plus d’être l’une des voix derrière de nombreux reportages de GMTtv. L'écriture, la pose de voix, la présentation du Journal télévisé sont les principales tâches que j’exécute et pour lesquelles je mets mes capacités au quotidien au profit de la rédaction de Gabon Media Time.

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