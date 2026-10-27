CEMAC : Avec 0,94 % d’inflation, le Gabon largement sous le plafond communautaire

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Un chiffre vient bousculer les idées reçues sur la conjoncture gabonaise. Selon le dernier rapport du Fond monétaire international (FMI) relayé par African Exponent, le Gabon enregistre un taux d’inflation annuel moyen de 0,8 % en 2026. Cette performance place l’économie nationale au quatrième rang des pays africains les plus performants en matière de maîtrise de la hausse des prix, bien en deçà des seuils d’alerte régionaux.

Selon un classement publié par African Exponent et fondé sur les données du Fonds monétaire international, le Gabon se hisse parmi les nations africaines enregistrant les taux d’inflation les plus bas en 2026. Avec un taux annuel moyen estimé à seulement 0,8 %, le pays se classe au quatrième rang continental, à égalité avec le Bénin et juste derrière le Niger (-1,9 %) et le Tchad (-0,7 %).

Cette dynamique vertueuse est confirmée par la statistique nationale. À la fin du mois de septembre 2026, l’inflation sur un an s’établissait à 0,94 %. Ce chiffre place largement l’économie gabonaise en dessous du plafond communautaire de 3 % fixé par la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC), témoignant d’une maîtrise globale des grands équilibres monétaires.

Une Stabilité monétaire face à la réalité du panier de la ménagère

Toutefois, ce constat technique suscite un certain décalage auprès du grand public. Une inflation contenue ne signifie pas automatiquement une baisse du coût de la vie. En pratique, cet indicateur évalue uniquement la vitesse à laquelle les prix augmentent, et non leur niveau absolu déjà atteint sur les étals.

Pour les ménages, l’enjeu fondamental réside dans la traduction concrète de cette stabilité sur le pouvoir d’achat au quotidien. Bien que l’indice des prix marque le pas, le panier de la ménagère demeure lourd à porter. Le Gabon affiche certes des indicateurs macroéconomiques rassurants, mais le véritable test résidera dans la capacité de cette modération financière à soulager durablement les dépenses de santé, d’alimentation et de logement des familles. Cette stabilité monétaire offre au gouvernement un cadre macroéconomique assaini. Il reste désormais à transformer ce chiffre favorable en gains de pouvoir d’achat tangibles pour la population.