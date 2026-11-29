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Selon le spécialiste, les adolescents évoluent au contact de plusieurs sources d’influence qui participent à leur construction. Famille, école, lieux de culte, médias, réseaux sociaux ou encore environnement du quartier constituent autant d’« instances de socialisation ». « Le même individu reçoit trois, quatre, cinq éducations différentes. Il peut arriver que l’une des éducations prenne le dessus sur l’autre », at-il expliqué lors de son entretien. Or, lorsque les contenus diffusés sur les plateformes numériques deviennent une référence pour les jeunes, certains peuvent être tentés de reproduire ce qu’ils voient. « Les enfants sont un peu dans le mimétisme : ils veulent reproduire ce qu’ils ont vu », observe le sociologue, qui pointe notamment la circulation de contenus à caractère sexuel.

Dès lors, Dr Ricky Nguema Eyi estime que la prévention doit occuper une place centrale. Pour lui, les parents ont un rôle à jouer dans l’encadrement et le dialogue avec leurs enfants, tout comme l’école et les pouvoirs publics. « Les parents doivent veiller aux fréquentations des enfants, mais également sensibiliser les enfants à la maison », a-t-il rappelé. Une responsabilité qui s’étend également aux établissements scolaires, appelés à informer les élèves sur les risques et les conséquences de leurs usages numériques. Le spécialiste estime d’ailleurs que les nombreux scandales enregistrés ces dernières années devraient inciter à revoir les mécanismes de prévention.

Dans cette perspective, la sensibilisation apparaît comme un levier complémentaire aux sanctions disciplinaires et judiciaires. « Il faut sensibiliser les jeunes aux dérives des médias et notamment aux dérives des réseaux sociaux, aux méfaits des réseaux sociaux », a insisté le sociologue. Appelant ainsi à une mobilisation collective pour donner aux jeunes des repères et développer leur esprit critique face aux contenus auxquels ils sont exposés. L’objectif n’est donc pas seulement de punir après les faits, mais aussi d’agir en amont pour prévenir la répétition de ces comportements et accompagner les adolescents dans leurs usages du numérique.