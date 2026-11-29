Climat des affaires : le Gabon mise sur la Brigade Mixte de Contrôle pour freiner les tracasseries

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Face à la multiplication des contrôles jugés chronophages et coûteux par le secteur privé, l’exécutif entend remettre de l’ordre dans ses procédures d’inspection. Dévoilée par le Secrétaire général du gouvernement, Abdu Razzaq Guy Kambogo, la Brigade Mixte de Contrôle (BMC) ambitionne de rationaliser l’action de l’État sur le terrain en coordonnant les administrations, en renforçant la traçabilité des sorties et en bannissant les règlements en espèces.

Pendant longtemps, les entreprises ont dénoncé la succession de passages d’agents issus de différentes régies, souvent perçue comme un frein à l’activité économique. Avec ce nouveau mécanisme, les autorités veulent substituer une approche concertée à des interventions dispersées, tout en sécurisant davantage les relations entre contrôleurs et opérateurs.

Une seule inspection pour plusieurs administrations

Au cœur de la réforme figure la mutualisation des vérifications. La BMC rassemble notamment la DGCCRF, la Direction générale du Commerce, l’AGANOR ainsi que l’AGASA. En regroupant ces entités, le dispositif vise à croiser les contrôles sanitaires, commerciaux et normatifs lors d’une même opération, limitant ainsi les sollicitations répétitives auprès des acteurs économiques.

Pour encadrer ces déplacements, les agents agiront désormais au sein d’équipes pluridisciplinaires et auront l’obligation de présenter des ordres de mission dotés d’un QR code. Un choix technique censé fiabiliser l’identité des intervenants, prévenir les abus et offrir aux professionnels un moyen rapide de vérifier la légitimité de chaque descente.

Un test pour le climat des affaires

Parmi les mesures les plus attendues, l’interdiction formelle de collecter des fonds en liquide sur place agit comme un verrou essentiel. Désormais, les amendes ou pénalités éventuelles devront être acquittées exclusivement via le Trésor public. Parallèlement, la BMC compte tarir les prélèvements informels le long des chaînes de distribution, des pratiques qui finissent souvent par gonfler les coûts d’exploitation et répercuter la facture sur le panier de la ménagère.

Pour autant, la crédibilité de cette initiative se mesurera à l’épreuve du quotidien. Les opérateurs attendront une diminution concrète des tracasseries, une application rigoureuse et transparente des sanctions ainsi qu’un allègement mesurable de leurs charges. Au-delà des promesses institutionnelles, l’enjeu pour le gouvernement est de prouver que cette meilleure coordination administrative débouche sur des coûts maîtrisés et, in fine, sur des prix plus abordables pour les consommateurs. Seule l’observation sur le terrain dira si les contrôles désordonnés appartiennent véritablement au passé.