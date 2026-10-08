Crise des carburants : le gouvernement exige l’ouverture des stations service 24h/24

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C’est une nouvelle étape que vient de franchir le ministère du Pétrole et du Gaz, alors que les files d’attente s’allongent devant les stations-service. Vingt-quatre heures seulement après avoir été convoqué par le chef de l’État, le ministre du Pétrole et du Gaz, Clotaire Kondja, a ordonné l’ouverture des stations-service 24 heures sur 24 dans le Grand Libreville. L’annonce a été faite dans un communiqué de presse rendu public ce jeudi 8 octobre 2026. La mesure prend effet immédiatement et restera en vigueur jusqu’au retour à la normale.

Selon le ministère, cette décision fait suite au constat de la fermeture de certaines stations-service, malgré la disponibilité effective de stocks de carburant. Ces fermetures concentrent les automobilistes dans les stations ouvertes, provoquant de longues files d’attente, des déplacements supplémentaires et des embouteillages. PetroGabon, TotalEnergies Marketing Gabon, Gab’Oil, OLA Energy et Vivo Energy Gabon sont tenues de garantir le fonctionnement ininterrompu de leurs stations dans le Grand Libreville.

Une mesure pour fluidifier le ravitaillement

Le ministère demande également aux distributeurs de garantir la régularité de l’approvisionnement et de renforcer les stocks destinés à l’intérieur du pays. L’objectif est d’assurer la continuité du ravitaillement sur l’ensemble du territoire. Pour sécuriser les opérations et accompagner l’application de ces dispositions, le concours des Forces de Défense a été sollicité. Le dispositif doit contribuer au bon déroulement des opérations dans un contexte marqué par une forte affluence autour des stations-service.

Le gouvernement durcit le ton à l’égard des opérateurs qui ne respecteraient pas les nouvelles directives. Le ministère rappelle que tout manquement expose les entreprises concernées aux sanctions prévues par la réglementation en vigueur. La décision intervient conformément aux orientations du président de la République, chef du gouvernement, Brice Clotaire Oligui Nguema. Les autorités appellent les populations au calme, à la responsabilité et à une consommation responsable des produits pétroliers, poursuivant leurs efforts pour un rétablissement progressif et durable de la situation.