Port-Gentil : 4 maisons partent en fumée à Canal Évasion 

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​La ville de Port-Gentil, capitale économique du Gabon, a de nouveau été le théâtre d’une tragédie dévastatrice. Selon les informations rapportées par le média Info241, un violent incendie s’est déclaré dans le quartier populaire de Canal Évasion, réduisant en cendres quatre habitations. Le sinistre a tout emporté sur son passage, laissant plusieurs familles dans un dénuement total, sans le moindre abri pour la nuit.

D’après les témoignages relayés sur place, les flammes se seraient propagées à une vitesse fulgurante, alimentées par les matériaux de certaines bâtisses et la promiscuité de cette zone urbaine. Malgré les efforts désespérés des riverains pour circonscrire le brasier avec des moyens de fortune avant l’arrivée des secours, la violence du feu aurait rendu toute intervention citoyenne presque vaine. Les causes exactes du drame restent indéterminées, bien que la piste d’un court-circuit électrique soit, comme souvent, évoquée par les badauds.

Des familles, plongées dans une détresse absolue

Le bilan matériel est tout simplement catastrophique pour ces victimes. Elles n’ont eu que le temps de sauver leur propre vie, abandonnant derrière elles leurs biens, leurs économies et leurs documents administratifs. Comme le souligne Info241, c’est une véritable désolation qui frappe ces foyers désormais amputés de leur quotidien. Les visages marqués par la tristesse témoignent de l’ampleur du choc psychologique subi par ces hommes, femmes et enfants. ​Face à cette tragédie, un élan de solidarité s’organise timidement au sein du quartier Canal Évasion pour venir en aide aux sinistrés.

Néanmoins, cet appui de proximité reste malheureusement insuffisant. Les familles lancent désormais un cri du cœur à l’endroit des autorités municipales de Port-Gentil et des personnes de bonne volonté afin de bénéficier d’un accompagnement d’urgence pour se reconstruire. Cet énième drame vient douloureusement rappeler l’urgence de repenser la sécurisation des installations électriques et l’aménagement urbain dans certains quartiers de la cité pétrolière, pour éviter que d’autres familles ne vivent un tel cauchemar.