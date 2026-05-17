Crédit bancaire : le Gabon peut-il encore ignorer la bombe silencieuse des créances en souffrance ?

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Hausse des créances en souffrance, multiplication des défauts de remboursement, fragilisation progressive des établissements financiers et durcissement des conditions d’accès au financement : le système de crédit gabonais fait face à des déséquilibres de plus en plus préoccupants. Dans ce contexte, l’idée d’un encadrement plus strict de l’activité de crédit apparaît désormais comme un enjeu majeur de stabilité économique et de protection du système bancaire national.

Longtemps reléguée aux discussions techniques entre banquiers, régulateurs et établissements de microfinance, la question des créances impayées est en train de devenir l’un des sujets économiques les plus sensibles du moment au Gabon. Derrière les difficultés d’accès au crédit régulièrement dénoncées par les ménages et les petites entreprises, une autre réalité, plus silencieuse mais tout aussi préoccupante, s’installe progressivement : celle de l’accumulation des créances en souffrance dans plusieurs établissements financiers.

Un crédit plus difficile pour tous

Le problème est structurel. Dans de nombreux cas, des crédits sont accordés sans mécanismes suffisamment rigoureux d’évaluation des capacités réelles de remboursement des emprunteurs. Revenus mal documentés, endettement multiple, faibles garanties, absence de traçabilité financière claire : autant de facteurs qui alimentent les défauts de paiement et fragilisent l’équilibre des institutions de crédit. Or, lorsqu’un système bancaire commence à accumuler durablement des impayés, ce ne sont pas uniquement les banques qui sont exposées. C’est l’ensemble de l’économie qui finit par en subir les conséquences.

Car plus les créances douteuses augmentent, plus les établissements financiers deviennent prudents. Cette prudence se traduit généralement par un durcissement des conditions d’accès au crédit, une hausse des exigences de garanties et parfois même une réduction des financements accordés aux particuliers comme aux PME. Autrement dit, l’absence de discipline dans l’octroi et le remboursement des crédits finit paradoxalement par pénaliser les acteurs économiques les plus sérieux.

Dans un pays où l’accès au financement reste déjà limité pour de nombreuses petites entreprises, artisans ou jeunes entrepreneurs, le maintien d’un système peu sécurisé pourrait accentuer davantage les difficultés de financement de l’économie réelle. À cela s’ajoute un autre enjeu majeur : celui de la stabilité du système financier lui-même. Les banques et établissements de microfinance ne peuvent durablement supporter des volumes importants de crédits non remboursés sans voir leur rentabilité, leur trésorerie et leur capacité d’intervention affectées.

Vers une responsabilisation des emprunteurs et des banques

Face à cette situation, plusieurs voix plaident désormais pour un encadrement plus strict de l’activité de crédit, à travers des mécanismes renforcés de vérification des revenus, de transparence financière et d’évaluation des risques. L’objectif ne serait pas de fermer l’accès au crédit, mais au contraire de le rendre plus sain, plus durable et mieux sécurisé, aussi bien pour les emprunteurs que pour les établissements financiers.

Car le crédit ne peut fonctionner durablement que sur un principe fondamental : la confiance. Une confiance qui suppose que les établissements prêtent de manière responsable, mais aussi que les emprunteurs s’engagent dans des opérations compatibles avec leurs capacités réelles de remboursement. Dans plusieurs pays de la sous-région, les régulateurs communautaires ont d’ailleurs commencé à renforcer les dispositifs de surveillance des crédits et les mécanismes de suivi des emprunteurs défaillants.

Cette évolution traduit une prise de conscience de plus en plus forte : sans discipline bancaire et sans mécanismes crédibles de responsabilisation, les systèmes financiers africains risquent de voir exploser les risques liés aux impayés.

Une réforme devenue inévitable

Au Gabon, le débat dépasse désormais le seul cadre technique. Il touche à la capacité du pays à moderniser son système financier, à protéger les établissements bancaires, mais aussi à garantir un accès plus fiable et plus durable au financement pour les populations et les entreprises. Car derrière les discussions sur le crédit se joue en réalité une question centrale : celle de la solidité de l’économie nationale elle-même.

Peut-on continuer à distribuer des financements sans contrôle rigoureux dans un contexte où les créances en souffrance augmentent ? Peut-on bâtir une économie compétitive avec un système de crédit fragilisé par les impayés et les défauts de remboursement ?

Pour de nombreux observateurs, la réponse semble désormais évidente : la réforme du crédit n’est plus seulement une option technique. Elle devient progressivement une nécessité économique, financière et même stratégique pour préserver la stabilité du système bancaire gabonais.