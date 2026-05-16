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Gabon : Le ministère du Pétrole affiche un taux d’exécution de 97,83 % en 100 jours 

Photo de Henriette Lembet Henriette Lembet Follow on X Envoyer un courriel 16 mai 2026 à 7h45min
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Le ministre du Pétrole et du Gaz, Clotaire Kondja © D.R.
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Le ministère du Pétrole et du Gaz vient de dresser un bilan particulièrement positif de ses premières actions. Selon un document sectoriel consulté par l’Agence gabonaise de presse (AGP), l’administration dirigée par Clotaire Kondja affiche un taux d’exécution exceptionnel de 97,83 % de sa feuille de route au terme de ses 100 premiers jours.

Cette feuille de route, articulée autour de cinq axes prioritaires, englobe la modernisation des infrastructures, la finalisation des réformes administratives, l’acquisition d’actifs stratégiques, ainsi que le développement de la filière gazière et de la responsabilité sociale.

Le secteur pétrolier, moteur de l’économie nationale, connaît une impulsion significative. D’après l’AGP, l’État a attribué 93 057 km² aux activités exploratoires, ce qui représente 36,5 % du domaine pétrolier national. Ces efforts d’exploration permettent d’estimer les nouvelles ressources à 350 millions de barils.

Dans la province de l’Ogooué-Maritime, les projections sont particulièrement prometteuses. Le champ du Grand N’gongui à Gamba devrait livrer plus de 10 000 barils par jour (bj), tandis que le champ de Magoga, évalué à 24 millions de barils, présente un potentiel d’environ 23 000 bj. De plus, le rachat stratégique des actifs de Tullow Oil et de SMP Afrique a immédiatement boosté la production nationale de 12 000 bj. À plus long terme, le renouvellement de l’extension du permis Dufassu par BW Energy sur le champ Boudron table sur une production de 25 000 bj d’ici 2028.

Gaz et sécurité : l’accent mis sur le marché local

Sur le volet gazier, le Gabon renforce son autonomie. Le pays dispose désormais d’une capacité nationale d’environ 200 tonnes par jour de gaz de pétrole liquéfié (GPL). Pour sécuriser l’approvisionnement et éradiquer les pénuries, deux centres emplisseurs de la SGEPP ont été livrés, notamment à Port-Gentil, alors que celui de Moanda est en cours d’achèvement. Trois nouveaux entrepôts de stockage sont également opérationnels à Franceville, Oyem et Tchibanga.

Parallèlement, Clotaire Kondja a mis l’accent sur la sécurité et la gabonisation des emplois. Des inspections rigoureuses ont été menées dans 31 stations-service, un dépôt et 15 navires pour garantir la qualité des carburants. Sur le plan social, le bilan révèle qu’au 26 avril 2026, 96 % des pompistes en activité sur le territoire étaient de nationalité gabonaise.

Pour la période 2026-2030, le ministère ambitionne de pérenniser ces acquis à travers la réduction du torchage, la valorisation du gaz et la montée en compétence des cadres nationaux.

Photo de Henriette Lembet Henriette Lembet Follow on X Envoyer un courriel 16 mai 2026 à 7h45min
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Henriette Lembet

Journaliste Le temps est une donnée fatale à laquelle rien ne résiste...

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