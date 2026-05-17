Poste SA : le gouvernement tente d’éviter l’effondrement d’un service public en crise

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Fragilisée par plus de dix années de difficultés financières, d’obsolescence des équipements et de perte progressive de ses activités face au numérique, la Poste SA entre dans une nouvelle phase de restructuration. Reçu le 11 mai 2026 par le ministre de la Communication et des Médias en charge de la Poste, Germain Biahodjow, le collectif des agents a été informé de la mise en place prochaine d’un contrat de performance et d’une réforme destinée à sauver l’entreprise publique d’un déclin devenu critique.

Au Gabon, la Poste ne représente plus depuis longtemps le pilier administratif et logistique qu’elle incarnait autrefois. Dans plusieurs localités du pays, les bureaux fonctionnent difficilement, les équipements sont vieillissants et les agents accumulent des mois, parfois des années, de frustrations liées aux retards de salaires et à la dégradation des conditions de travail.

Face à l’accélération de la transition numérique et à la disparition progressive de certains usages postaux traditionnels, l’entreprise publique semble avoir perdu sa capacité d’adaptation. La baisse continue des activités historiques, comme les boîtes postales ou l’acheminement du courrier classique, a progressivement fragilisé un modèle économique déjà affaibli par des années de sous-investissement et de mauvaise gouvernance.

Un contrat de performance pour éviter le naufrage

Conscient de la gravité de la situation, le gouvernement affiche désormais sa volonté de reprendre le contrôle du dossier. Lors de la rencontre tenue lundi à Libreville avec le collectif des agents, le ministre Germain Biahodjow a annoncé la mise en œuvre prochaine d’un contrat de performance de six mois destiné à évaluer les capacités de redressement de l’entreprise et les responsabilités du futur management.

« Le gouvernement prendra toute la mesure souveraine, refaire la loi et mettre une équipe qui va rendre compte après six mois, en fait un contrat de performance », a déclaré le membre du gouvernement. À travers cette annonce, les autorités reconnaissent implicitement l’échec du fonctionnement actuel de l’entreprise publique. Car au-delà des difficultés financières, c’est toute la viabilité du modèle postal gabonais qui se retrouve aujourd’hui questionnée.

La Poste confrontée au choc du numérique

Le ministre a également insisté sur la nécessité pour la Poste SA de revoir profondément son modèle économique afin de s’adapter aux mutations imposées par le numérique. Selon lui, plusieurs activités traditionnelles de l’entreprise ont été progressivement marginalisées par les plateformes digitales et les nouveaux services dématérialisés. « La Poste ne peut plus faire comme avant. Il faut tenir compte du numérique parce que beaucoup d’activités ont pris un coup à cause du numérique. La boîte postale, le colis, ça là, ça se fait maintenant en ligne. Il faut regarder les activités novatrices de substitution », a expliqué Germain Biahodjow.

Cette déclaration met en lumière une réalité désormais incontournable : sans diversification et sans modernisation rapide, la Poste gabonaise risque de perdre définitivement sa place dans l’économie nationale.

Dans plusieurs pays africains, les entreprises postales tentent déjà de se repositionner autour de nouveaux services liés à la finance numérique, à la logistique du commerce électronique ou encore aux services administratifs digitaux. Le Gabon semble désormais contraint d’engager à son tour cette mutation.

Les agents attendent désormais des actes

Du côté des agents, les échanges avec le gouvernement ont été accueillis avec un mélange d’espoir et de prudence. Le collectif conduit par Égide Louri a salué l’écoute des autorités et les engagements pris en faveur d’une clarification rapide de la situation administrative et financière de l’entreprise.

Les employés attendent toutefois des mesures concrètes après plusieurs années de promesses restées sans effets durables. Car derrière les réformes annoncées, les difficultés sociales restent lourdes : salaires impayés, incertitudes sur l’avenir de l’entreprise et perte progressive de confiance des agents envers les différents managements qui se sont succédé.

Le futur redressement de la Poste SA dépendra donc autant de la capacité de l’État à réformer la gouvernance que de sa volonté réelle d’investir dans un modèle économique adapté aux nouvelles réalités technologiques.

Une réforme devenue un enjeu de crédibilité pour l’État

Au-delà du seul cas de la Poste, cette crise pose une question plus large sur l’avenir des entreprises publiques gabonaises confrontées aux mutations numériques et aux exigences de rentabilité. Pendant plusieurs années, la Poste SA a survécu dans un équilibre fragile, entre soutien public limité, baisse des activités et gestion contestée. Aujourd’hui, le gouvernement semble vouloir éviter l’effondrement définitif d’un service public historiquement stratégique.

Mais pour de nombreux observateurs, le véritable défi sera de transformer les annonces de restructuration en résultats visibles, dans une entreprise où les urgences financières, sociales et organisationnelles se sont accumulées depuis plus d’une décennie. Car au fond, la survie de la Poste gabonaise dépend désormais d’une question essentielle : l’État est-il prêt à moderniser réellement l’entreprise, ou assistera-t-on une nouvelle fois à une réforme provisoire destinée à repousser une crise devenue chronique ?