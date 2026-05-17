Gabon : un consortium basé au Moyen-Orient prêt à investir 12 milliards de FCFA sur le projet de fer de Baniaka

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Le projet de minerai de fer de Baniaka, situé dans le sud-est du pays, suscite des convoitises financières sans précédent. La compagnie minière australienne Genmin, qui détient les droits de ce gisement stratégique, vient de franchir une étape décisive pour sa mise en valeur, comme le révèle une enquête détaillée de notre confrère Direct Infos Gabon (DIG).

Selon les informations exclusives rapportées par Direct Infos Gabon (DIG), Genmin a reçu une offre non contraignante de 200 millions de dollars, soit environ 112 milliards de FCFA, émanant d’un puissant consortium basé au Moyen-Orient. Formulée sous la forme d’une coentreprise (joint-venture), cette proposition financière colossale est destinée à couvrir l’intégralité du capital requis pour la construction et le développement de la phase 1 du projet.

Cet intérêt massif des investisseurs du Golfe démontre une fois de plus l’attractivité grandissante des ressources naturelles de l’Afrique centrale, et plus particulièrement du sous-sol gabonais. À terme, Baniaka vise une production initiale de 5 millions de tonnes de fer par an pour sa première phase, avec des prévisions d’extension à 10 millions de tonnes à l’avenir.

Une guerre d’offres internationale autour du fer gabonais

Cependant, le consortium moyen-oriental est loin d’être seul dans la course. Les colonnes de DIG soulignent que Genmin est actuellement au cœur d’une véritable bataille financière, négociant parallèlement avec plusieurs géants mondiaux du secteur.

Parmi les prétendants sérieux figure un groupe chinois coté à la bourse de Shanghai, qui ambitionne d’acquérir une part majoritaire d’au moins 51 % du projet. En outre, un négociant mondial de matières premières a proposé une facilité de prépaiement de 50 millions de dollars soit 28 milliards de FCFA. Enfin, le groupe SHICO, partenaire historique de la junior minière australienne, reste fermement en lice en proposant un financement à hauteur de 60 %.

Le Gabon, futur géant mondial du fer ?

Face à cette avalanche d’offres de financement, l’optimisme est de mise. La Décision Finale d’Investissement (FID), qui scellera le choix du ou des partenaires définitifs, est officiellement attendue pour la mi-2026. Une échéance cruciale qui devrait définitivement propulser le Gabon au rang d’acteur clé et incontournable sur le marché mondial du minerai de fer.