Gabon : communiqué final du Conseil supérieur de la Magistrature du 16 septembre 2026
Sous la Très Haute présidence de Son Excellence Brice Clotaire OLIGUI NGUEMA, Président de la République, Chef de l’État, Chef du gouvernement, Président du Conseil Supérieur de la Magistrature, la session ordinaire du Conseil Supérieur de la Magistrature s’est tenue ce jour, mercredi 16 septembre 2026, au Palais présidentiel de Port-Gentil. À l’entame des travaux, le Président de la République, Président du Conseil Supérieur de la Magistrature a rappelé que la tenue de ce conseil constitue un moment important de la vie institutionnelle et judiciaire du pays.
Si les textes permettent au Conseil de tenir ses sessions en tous points du territoire national, le choix de Port-Gentil n’est pas fortuit. Il est en cohérence avec les enjeux actuels de rapprochement des institutions de l’Etat avec les différentes composantes du territoire national, tout comme les urgences de relance économique, et les exigences de sécurisation des activités des opérateurs économiques.
A cet effet, le Chef de l’Etat a rappelé le rôle de la justice dans ce contexte. Elle se doit de prouver sa capacité à garantir un accès effectif au droit, à assurer un traitement diligent des procédures, et à inspirer confiance. Pour y parvenir, il conviendra de moderniser les textes, d’améliorer l’encadrement des questions sensibles telles que la fixation des dommages-intérêts excessifs, l’exécution provisoire, les astreintes, les saisies intempestives, et des délais raisonnables.
Enfin, évoquant le Conseil de discipline du 25 août 2026, le Président de la République a pris acte des décisions prononcées.
Après quoi, le Conseil a entériné les mesures suivantes :
I- ADMINISTRATION CENTRALE
A- CABINET DU MINISTRE
Conseillers Techniques :
- NZAMBA MASSOUNGA Julienne épouse TCHIKAYA
- FOUSSANDJOGHO Haudret Sidonie
- NDONG NDONG Marcellin
B- INSPECTION GENERALE DES SERVICES
Inspecteurs :
- AYOLI BAVEKOUMBOU Victor
- BONGO Richard
- MBA ENGOH Aimé
- MALOUANGOU Jean Marie
C- DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES PENALES
Directeur Général adjoint :
- MINKO KOUNDI Félix
Directeur des Affaires Pénales :
- MOMBO MOUANDA Prudence
Directeur des Affaires Pénitentiaires :
- OLIBA VINGA Dominique
E- DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES CIVILES
Directeur Général Adjoint :
- MAGANGA Isabelle
Directeur des Affaires Civiles :
- AUBIN SONO Alberta épouse MBOUMBA
Directeur de la Coopération Internationale :
- NGWA EMANE Aïcha Claude
F- CENTRE NATIONAL DE GESTION DES SCEAUX ET DES AUTRES SYMBOLES DE LA REPUBLIQUE
Directeur de Gestion :
- OKOME OBAME Carole Nadia
G- ECOLE NATIONALE DE LA MAGISTRATURE
Président du Conseil d’Administration :
- LESSA Juste Basile
Directeur de la Formation Initiale :
- NSA BEKALE Lynda
II- SECRETARIAT PERMANENT
SECRETAIRE PERMANENT :
- MEBIAME Anita Edwige épouse KOUMBI GUIYEDI
Conseillers :
- VENDAKAMBANO Hervé
- MOUTSIANGOU Alex Euv
III- INTEGRATION
(Néant)
IV- REINTEGRATIONS
- VENDAKAMBANO TAKO Hervé
- BOUMBENDJE NGONDE Marie Blanche épse MBABIRI
- KOMBA BANGO Hortense épse NGOSSANGA
- BIBA NZENGUE Hervé
- MENDENE Stéphane
- KOGOU NYAMA Sandrine Michèle
- AKOUMA MOIAHIDJI Djeson Faustin
V- AVANCEMENTS
A/ INSCRIPTION PREMIER GRADE
ORDRE JUDICIAIRE :
- Lucie HABOURNEUR MBOUETETE
- Magalie Bernande KOMBILA
- Hornela Agathe KOYA IKINDA
- Franck MADOUMA MADOUMA
- Naïke MAGANGA épse EYELE MVE
- Cynthia Carole MAYOSSA
- Anabelle Tessa MVOU OMBANA épse OYOUGOU
- Linda Tasselle DJILA YVENDARERE TAPOYO
- Félicien NDANGA
- Minouche NGASSI KEBAKALI épse NZENGUET
- Paola NGNIGONE épse NGUEMA ONDO
- Odraille NGOYE MATIMBA
- Danielle NYINZE EKOMI
- Karene OKOUMA NTIESSI
- Axelle BRIALi épse RENAMY
- Evrad SIMOST NTOUTOUME
- Doina WAYI TSAGA
- Moïse Teso IVALA PAMBO
- Marie Colombe NGUIA
- Charlemagne ASSSOGHO ZOMO
- Lolita OMPORO
- OSSOUAZOGO ZIGAN
- Sydney YOUMOU
- ANGUE ONDO Cynthia
- MAGANGA NDINGA Lavie
- BIEKUEL Milène Aldresse Epse ONDONGO
ORDRE ADMINISTRATIF :
- EPANDJA Alexie Monday
- BAMBA ONDO Carl Jess
- MBOUROBILLA Achile Elodie
- KOMBILA Gérald Gauthier
- EDOWIZANKOLA Laïka épse LEPOKO
- MPEH Rodolphe
- TAYE NGAZOUZET Ludmilla épse TINDZOGHO NTSIRI
ORDRE FINANCIER :
- (RAS)
B/ INSCRIPTION AU TABLEAU D’AVANCEMENT AU GRADE HORS HIERARCHIE
ORDRE JUDICIAIRE : 1_ ANDEME MOUNGUENGUI Stevie 2_ NZAOU Olivier 3_ NDONG ESSAME NDOND Steeve 4_ GAYIMA Edith épse MADINGOU MOUMBEKI 5_ ZANG ONDO Flora épse MBA 6_ MOGOULAH MAMADOU Landry 7_ NANGA NANGA Alix Alda 8_ MEBALE OBAME Shierley Karenne épse ESSA 9_ OYIGA Yvette épse KOUARI 10_ OLIBA VINGA Dominique Raëlle 11_ ZAMBA ZIENGUI Rogéa Carole 12_ MOUANDA MOMBO Prudence 13_ BIYEGHE BICKE Elsa Rufine épse NGODJOU 14_ NDEMBI Chancia Rozenn épse NGUIMBI NGUIMBI 15_ ESSA ASSOUMOU Jean Mexant 16_ BOUAYOM TCHIBINDA Eddy Serge 17_ MENGUE M’OWONO Guy Serge 18_ AYEMINGUI Euphrasie 19_ LOMINTSINDA NDJOLE Carine 20_ NDALA Rodrigue 21_ MOUKOKO Alain Georges 22_ MAKOBIA OYE Charlène Magalie 23_ OKILI YVANH Arnold 24_ OTCHIKA NGONGO Broll Santilli 25_ APERANO ESSONGHE Pierre Josian 26_ MBA LENDOYE 27_ OBAME ELLA Alexis 28_ MBIE Diane Mauricette 29_ NZONDZO BONGOTHA Flora Christina épse MOUNDOUNGA 30_ KOUMBA Valérie Nadège 31_ ALIHANGA Lylla Prudence 32_ OGOMBE OGOUERA Sylviane 33_ MAGANGA AMOUSSOU Gladys Victoire
VI- PROMOTIONS
AU PREMIER GRADE
ORDRE JUDICIAIRE : 1_ BIKANI KIKI Veraldine 2_ ASSASSA Zita Flore 3_ MBA Christian Laurent 4_ LIMANT MBOUMI TETE Urlène 5_ MOUSSAVOU MOUSSAVOU Marlène épse MADEBE 6_ M’POUBA TALAMA Durelle 7_ TSEVO BISSELHO Vendoline épse BOUROBOU 8_ ANGUE ONDO Cynthia 9_ MAGANGA DINGA Lavie 10_ BOUNDONO Luciana Epse EBANG ONDO EYI 11_ ADA OBIANG Périne 12_ MOZOGO EYA Quévin 13_ MISSOUNDA LIPOMBO Kévin 14_ ADJONDO WILFRIED
ORDRE ADMINISTRATIF :
- EPANDJA Alexie Monday
- NZAMBI KUKUBOR Ulrich
ORDRE FINANCIER : Sont promus au premier grade, du groupe 4 de la deuxième classe indice 1989 : 1_ AVOME NGOMO Hedga 2_ BOUANGANI BOKOKO Scola Murielle épse MOUSSAVOU MANFOUMBI 3_ MBOUDI Virgile Tanguy 4_ MENGUE EVOUNA Guylaine Sandra épse NSOME NLEME 5_ MOUELE MOUELE Amour Fabrice 6_ MOUTSINGA EYEGHE Delphine Laeticia 7_ NSOME NLEME Jean Philippe 8_ ZUE ALLOGHO Brice Vianey 9_ DOUKAGA MOUSSAVOU Bénilde 10_ ONDZAGHA Gira 11_ ASSENGONE MENGUE Ornelle épse MVONO EFFOUA 12_ ANGUENZOMO NZOH Jessi Chéryle 13_ MOUWABOU Léonel Hurlyss 14_ MIPIMBOU IBINGA Mélissa 15_ ASSOUMOU MBEGHA Germain 16_ EYANG MEBALEY Roxane 17_ MOUPOUNDZA MOUMBOGNO Crépin
Sont promus au 1er grade groupe 3, première classe du premier échelon indice 1607 :
- NDOUNDA BADINGA Naïla Urcela
- NGANDZOUROBI Raïno Dell
AU GRADE HORS HIERARCHIE
ORDRE JUDICIAIRE :
- ANKELE Firmin
- EMBINGA OKINDA Lilian Paterne
- MAPANGA Lydie epse MBADINGA
- DJENNO Rock
- BOUKA Steeve Daglish
- BELEBELE OYINGA Fabrice
- BOUNGOU MICKOLO Dick
- SANDJI Florence
- MIKAMA Lucie Angèle
- NKOULOU Bertille
- NZAMBA Guy Roger
- ABOURABOUGA Félicité
- MANGOUKA Raphael
- NDONO Léa épse OVONO OBAMA
- MOUAPOUSSIE Léa Mamie épouse TIEFOUE
ORDRE FINANCIER :
- KOMBILA Serge
- NTOLO Graziella Sméralda épse SMUCK
- JOUMAS BANGUEBE Ulrich Armel
- ADONDANG Sylviane
- TASSAGUILA Tatiana épse MAVOUNGOU
- MOMBO Jean Aymard
- NDONG OSSELE Justin Arnaud
VII- NOMINATIONS, AFFECTATIONS ET MUTATIONS
COUR DE CASSATION
SIEGE :
- PRESIDENT : WORA ALONDA André
- Président de Chambre : BOUMBENDJE NGONDE Marie Blanche épse MBABIRI
- Conseillers :
- MFOUROU IKOUMBANGUIA Olga Elsa épse LUBANDA
- BADIATE DJANDJA Agathe Carole
- BAUGUIDZOGO Audrey
- NDOMBI Frédérique épouse BITAR
- ONDAMBA YAYA Francisca
SECRETARIAT GENERAL :
- Secrétaire Général : NDANGA MAMBOKA Alain Rock
PARQUET GENERAL :
- Procureurs Généraux Adjoints :
- NZAMBA Guy Roger
- KOUMBA Stanislas
- Avocats généraux :
- WANYS Hervé Claude
- MANGONO MAMBILI Christ Noël
- KIYENDI LALISSE Emérencienne
- OBONE NGUEMA Thalllie épouse EDZO ASSAME
COUR D’APPEL JUDICIAIRE DE LIBREVILLE
SIEGE :
- Président de Chambre : NTSAME MVEH Yolaine épouse MINANG
Chambre Correctionnelle spécialisée :
- Président : BEKANY KIKI Véraldy
- Conseillers :
- NTSAME EFFAGHA Gina épse FOE NGONDA
- MENDENE Stephane
- NGOUANGA Christiana épse ASSAMBOU
- NGUEMA ANDEME Shapt Bastard
- ALIHANGHA Lyllas
PARQUET GENERAL :
- Procureur Général : MOUKOKO Alain Georges
- Avocats Généraux :
- KOMBA BANGO Hortense épse NGOSSANGA
- NZAOU Olivier
- NDOUNA Angélique
- Substituts généraux :
- ONDO MFOUMOU Rodrigue
- NTSAME MAMADOU Andy Kinette
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE LIBREVILLE
SIEGE :
- Président : MOGOULA MAMADOU Landry
- Vice-présidents :
- ASSALY KANDORI Miriabelle
- NDONDO NGOSSA Leïla Charlène épse LEYIGUI BOENTOU
- Juges :
- MVOU AMBANAN Annabelle Tessa épse OYOUGOU
- KOMBILA Magali Bernande
- MAHOUNDA MAHOUNDA Urma épse LIDZONDZO
- NDOUNOU MAZANGA Paméla
- LIYAMANGOYE Alix Chouchou épse MADEBE
- TEBANGOYE NDJIBOUDI Méryle Arielle
- EYINGA MENDOME Stéphanie Ashley
JURIDICTION POUR ENFANTS :
- Président : BIYEGHE BIKE Elsa
- Juges pour enfants :
- MBOUMI TETE Ulcène Limant
- NDJILA YVENDARERE TAPOYO Lina Tesselle
FORMATION SPECIALISEE :
- Président : BEKANI KIKI Véraldine
INSTRUCTION SPECIALISEE :
- 1er cabinet spécialisé (Juge d’instruction) : MANGONGO Loïc
PARQUET SPECIALISE :
- Procureurs de la République adjoints :
- MAVIOGA NZAMBA Darnelle Linda
- MAYOBOLO MANGOUNDOU SERRE Novic
- OSSISSAYI PAPY Wenceslas
- ELLENG NGANE Aristide
- MOUKAGNI MOUKAGNI Sergine
- PENDI MAGNAHOU Ulric
- LETIBAGA DOUNA Djemila Bernise
- BIKUEL MILENE Aldresse
- KOGOU NYAMAT Sandrine Michèle
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIBREVILLE
SIEGE :
- Président : KOUAKELE OTHA Haurelia Linda
- Vice-président : MBOYI France
- Juge : ANDEME MBA Audrey Sandrine Salomé
TRIBUNAL DU TRAVAIL DE LIBREVILLE
- Vice-Présidents :
- NANGA FAYOL Sabrina
- KOUNDI Andresse Madeleine épse ESSANDONE
- TSIMBOU NDONG Camille Ashley
- Juge : BENGONE Christ Lambert
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE NTOUM
SIEGE :
- Vice-président : OSSIMANTHO Sennah
PARQUET :
- Procureurs de la République adjoints :
- MAVIOGA NZAMBA Darnelle Linda
- MAYOBOLO MANGOUNGOU Serre Bruxe Novic
- ASSOGHO ZOMO Charlemagne
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE LAMBARENE
SIEGE :
- Vice-Président : KOUMBA Valérie
- Juges :
- MPAGA Franck Alex
- NKOULA Maeva Daphnée
- MBENGUE Vénicia
PARQUET DE LA REPUBLIQUE :
- Procureur de la République adjoint : MEKUI M’OBIANG Manuella
COUR D’APPEL JUDICIAIRE DE FRANCEVILLE
SIEGE :
- Président de chambre : DOUMBENENY Jean Gael
- Conseiller : NGOUMA ONDZOUNGA Chris Léandre
PARQUET GENERAL :
- Avocats Généraux :
- OUDASSE WAGUE
- DJENO Roch
- Substituts Généraux :
- NZAMBI Rodrigue
- ELLANG NGANE Astrid
- OLAME Lionel Axel
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE FRANCEVILLE
SIEGE :
- Président : MFOUDOU Emérence
PARQUET DE LA REPUBLIQUE :
- Procureurs de la République adjoints :
- KONDI Judicaël
- BEMBANGOYE Prince Kévin Arnaud
- MABIALA AGONDJO Gesril
- Substitut du Procureur : MANIMA LIGNANGA Esther Sabrina
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE KOULAMOUTOU
SIEGE :
- Président : LEYANGA MAWANDA John Kévin
- Vice-Président : BEYO ADIATOULAYE Carmela
JURIDICTION DES MINEURS :
- Juge d’Instruction des Mineurs : BOUNDZI SIMANGOYE Diane Vénusa
- Juges :
- GOUMBEMBI MOUKAGA Noémie
- KOMBI MOGHEDJA Brice Jorel
COUR D’APPEL JUDICIAIRE DE MOUILA
SIEGE :
- Premier président : MOUNANGA Fréderic
- Président de Chambre : MOUGOLA NZENGUE Grâce Mireille
- Conseiller : MABAMBA Francine
PARQUET GENERAL :
- Procureur Général : KOUENDI Chérubin
- Substituts généraux :
- NGAWALA ADZIAWE Luce
- ALIHANGHA Lylla Prudence
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE MOUILA
SIEGE :
- Vice-Président : OWONO MENIE Jean Constant
- Juge d’instruction en charge du 3ème cabinet d’instruction : MIDIANZOU Isteven
PARQUET DE LA RÉPUBLIQUE :
- Procureur de la République : SIMBA KING Florian
- Procureurs de la République adjoints :
- MOUNDOUNGA Diane, épouse DOUKAGA
- YOUMOU Sidney David
- EBANE MBENG Fred Gérard
- SIMBOUWE BOUNGOU Alphonse Gerry
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE TCHIBANGA
SIÈGE :
- Premier juge d’instruction : OTCHIKA NGONGO Broll Santilli
- Président du tribunal pour enfants : APERANO ESSONGHE Pierre Josian
- Juge des mineurs : MBA LENDOYE
PARQUET DE LA RÉPUBLIQUE :
- Procureur de la République adjoint : OKILI Yvanh Arold
- Substitut du procureur : BIKUEL MILENE Aldress
COUR D’APPEL JUDICIAIRE DE PORT GENTIL
SIEGE :
- Premier Président : AFINIZO AKENDENGUE Leslie
- Président de Chambre : MOUAPOUSSIE Léa Mamie épouse TIEFOUE
PARQUET GÉNÉRAL :
- Avocats généraux :
- MBIE Diane Mauricette
- N’WOMPAHOUIN Léandre
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PORT GENTIL
SIÈGE :
- Vice-présidents :
- RENAMY FAUSTHER Alain Maxime Hans
- MVOU MAMBOUNGOU REINE PRISCILLIA
- Juge : NDEMBET Chaliny Kielle Chancia épouse ITSITSA
- Juge d’instruction pour enfants : ONTSIA Axelle Brialie, épse RENAMY FAUSTER
PARQUET DE LA REPUBLIQUE :
- Procureur de la République : EBANG NZUE Rodrigue
- Procureurs de la République adjoints :
- OTSOUANDJOGO ZIGA Vianney Christophe
- MOUNGUENGUI EYEBE Loïck
COUR D’APPEL JUDICIAIRE D’OYEM
SIEGE :
- Président de chambre : NTSAME OBIANG Rita
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE MAKOKOU
SIEGE :
- Juges :
- MENGUE OGANDAGA Vanida Charline
- NDONG NKOGHE Berline Justin
PARQUET DE LA RÉPUBLIQUE :
- Procureur de la République adjoint : ONKASSA Thérence Rafolovic
3- CONSEIL D’ÉTAT
SIÈGE :
- Présidents de chambre :
- MIDEPANI BAKELE Edwige
- BIBA NZENGUE Hervé
MINISTERE PUBLIC :
- COMMISSAIRE GENERAL A LA LOI : MINTSA ONDO Jean Gaspard
COUR D’APPEL ADMINISTRATIVE DE LIBREVILLE
SIÈGE :
- Président de chambre : OKOUMBA AKOUO Ismaël Kévin
- Conseillers :
- EFFAH NDONG Martin Cédric
- NGOUNGA Cédric Igor
- IDODO Ralph Chanel
- AGNAMANTSIE Bistar
MINISTERE PUBLIC :
- Commissaire général à la Loi adjoint : YOLLA MAPENDA Svetlana Kathy
- Commissaire à la Loi adjoint : BILOGHE ELANG Pauline
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LIBREVILLE
SIÈGE :
- Juges :
- MEDZA M’OBIANG Gémina Flore
- MBATCHOUM KAMMI KOMBILA William Oscar
MINISTERE PUBLIC :
- Commissaires à la loi adjoints :
- MOUSSAVOU Jessie Anaelle, épse EKOMI
- AKOUMA MOIHIDJI Djeson Justin
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE FRANCEVILLE
SIÈGE :
- Vice-Président : NGAZOUZET Ludmila Rudie Taye épse TINDZOGHO NTSIRI
- Juges :
- MBA Yannick Kévin
- NKIRI Fatouma Chimène Manola
MINISTERE PUBLIC :
- Commissaire à la loi : MOUSSAVOU MANFOUMBI Achille
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LAMBARENE
SIÈGE :
- Vice-Président : ONGOUZA BIYORO Jeffrey
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MOUILA
MINISTERE PUBLIC :
- Commissaire à la loi adjoint : NZERI MANDJETOU Getou Carmen
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TCHIBANGA
SIEGE :
- Président : MINTSA MI NDOUTOUME Martial Arsène
- Vice-Président : EPANDJA Alexie Monday
- Juge : EKIBA BIBANG Laure Flore
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MAKOKOU
SIEGE :
- Vice-Président : MPEH Rodolphe
- Juge : NGOYE TSANGA Stéphane
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE KOULAMOUTOU
SIÈGE :
- Président : LENDJILI NZE ANGARA Jérémie Vinoel
- Vice-Président : BOUANGA Karine Natacha
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PORT-GENTIL
SIÈGE :
- Juge : OYANE MINTSA Olivia Immaculée
MINISTERE PUBLIC :
- Commissaire à la loi adjoint : MBOUMBA BABIKA Aldo
4- COUR DES COMPTES
SIÈGE :
- Premier Président : MOUSSAVOU IBOUANGA Pamphile
- Présidents de Chambre :
- LOUNDOU Justin
- ABAGA Pascale
- Conseillers Maîtres :
- LEVASSATH Juldace
- NTOLO Graziella Sméralda épse SMUCK
- MOUKALA MBEMBO Patrick Alain
- ADONDANG Sylviane
- TASSAGUILA Tatiana épse MAVOUNGOU
- MOMBO Jean Aymard
- NDONG OSSELE Justin Arnaud
- Conseillers Référendaires :
- MADIBA Sandrine
- NDOUNA Stévy Blanchard
- MARAT-ABYLA ABALA Nandrot
- MBOUDY Virgile Tanguy
- EYANG MEBALEY Roxane Andrée
- ASSENGONE MENGUE Onella épse MVONO EFOUA
- Auditeurs Supérieurs :
- COUILLATAUP ALIBALA Etienne Léger
- NGALI FAHS Lysiane Priscille
- NZUE MEYE Pierre Emery Gracia
- LAMBI EKIBA Graziella Naïda
- Auditeurs :
- BOUNGOU TSOUMOU Inès Larissa
- OYONO Phillipe Osé
- TCHOUAKERO OKAYI Utka Félina
- MIGHIAMA BOUDOUGHOU Christelle
- FIOCCA KEKE Jessy Stéraine Madeleine
PARQUET GÉNÉRAL :
- Procureurs Généraux Adjoints :
- MEYE ME NDONG Ildevert
- SIMA Alain Richard
- MBA NGUEMA Benjamin
- NGOUBANDJAMBO Patricia épse ESSONO NDOH
- Avocats Généraux :
- KOMBILA Serge
- RETENO NDIAYE Ulrich Terrence
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL :
- Secrétaire Général Adjoint : ALONGONENE BOBE Mick Lucien
CHAMBRE PROVINCIALE DES COMPTES DE FRANCEVILLE
SIÈGE :
- Président : MIKALA Landry Georges
- Conseiller référendaire : BOUANGANI BOKOKO Scola Murielle épouse MOUSSAVOU MANFOUMBI
PARQUET GENERAL :
- Procureur Général : NTOUMBIRI Fiacre Béranger
CHAMBRE PROVINCIALE DES COMPTES DE NTOUM
SIEGE :
- Conseillers Référendaires :
- ZUE ALLOGHO Brice Vianney
- MOUPOUNDZA MOUMBOGNO Crépin
- Auditeurs Supérieurs :
- ABORO NDONG Azalee Vénusia
- MAYEMBA Linda Esther
- Auditeurs :
- YAGA YAGA Fabiana épse KAKOURY
CHAMBRE PROVINCIALE DES COMPTES DE MOUILA
SIEGE :
- Président : BENGA TONANGOYE Pascal
- Conseillers Référendaires :
- ABA’A NGUEMA Bertin Cédric
- DOUKAGA MOUSSAVOU Bénilde
- Auditeur Supérieur : SIMBA Diane
CHAMBRE PROVINCIALE DES COMPTES DE TCHIBANGA
SIEGE :
- Conseiller Référendaire : OBAME N’ZOGO Roland
CHAMBRE PROVINCIALE DES COMPTES DE KOULAMOUTOU
SIEGE :
- Président : JOUMAS BANGUEBE Armel
- Auditeur Supérieur : MOUTONGO Angéla épse LEKOUEDE
PARQUET GENERAL :
- Procureur Général : YENO MPAGA Gilles Aymard
CHAMBRE PROVINCIALE DES COMPTES D’OYEM
SIEGE :
- Auditeur Supérieur : ONDO Yannick Mickaël Jerry
CHAMBRE PROVINCIALE DES COMPTES DE PORT-GENTIL
SIEGE :
- Président : NDONG Lucie Anna épse MEZA MEZE
- Auditeurs Supérieurs :
- BONGO ABOUMEYEME Graziella
- BOUSSOUGOU MOMBO Cédric
- DIANGA DIANGA Brice Herman
- Auditeur : ONGANGA GUEYE OUMY Anaïs
VII- MISE EN DETACHEMENT
- BANDJOKA KOBONGO Stéphanie, épse NDUNGUE MUNDUNGUE (Rapprochement d’époux au SG du ministère des Affaires étrangères)
VIII- HONORARIAT
- KIGUI Joachim
- MOUGUIAMA Joseph
- ABOGHE ELLA René
- KOMANDA Jean-Paul
- BISSA BI NZOGHE Rosalie
- NZAMBI Euloge
- BIBANG BI NDONG Simon Michel
- NDONG NKOUNAH David
IX- DÉSIGNATION DES MAGISTRATS DEVANT PRENDRE PART AU PROCHAIN CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA MAGISTRATURE
- Le Président du tribunal administratif de Libreville et le Procureur de la République de première instance de Port-Gentil.
X- DIVERS
GMT TV
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Erreur : aucune vidéo n’a été trouvée.
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