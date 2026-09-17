Gabon : communiqué final du Conseil supérieur de la Magistrature du 16 septembre 2026

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Sous la Très Haute présidence de Son Excellence Brice Clotaire OLIGUI NGUEMA, Président de la République, Chef de l’État, Chef du gouvernement, Président du Conseil Supérieur de la Magistrature, la session ordinaire du Conseil Supérieur de la Magistrature s’est tenue ce jour, mercredi 16 septembre 2026, au Palais présidentiel de Port-Gentil. À l’entame des travaux, le Président de la République, Président du Conseil Supérieur de la Magistrature a rappelé que la tenue de ce conseil constitue un moment important de la vie institutionnelle et judiciaire du pays.

Si les textes permettent au Conseil de tenir ses sessions en tous points du territoire national, le choix de Port-Gentil n’est pas fortuit. Il est en cohérence avec les enjeux actuels de rapprochement des institutions de l’Etat avec les différentes composantes du territoire national, tout comme les urgences de relance économique, et les exigences de sécurisation des activités des opérateurs économiques.

A cet effet, le Chef de l’Etat a rappelé le rôle de la justice dans ce contexte. Elle se doit de prouver sa capacité à garantir un accès effectif au droit, à assurer un traitement diligent des procédures, et à inspirer confiance. Pour y parvenir, il conviendra de moderniser les textes, d’améliorer l’encadrement des questions sensibles telles que la fixation des dommages-intérêts excessifs, l’exécution provisoire, les astreintes, les saisies intempestives, et des délais raisonnables.

Enfin, évoquant le Conseil de discipline du 25 août 2026, le Président de la République a pris acte des décisions prononcées.

Après quoi, le Conseil a entériné les mesures suivantes :

I- ADMINISTRATION CENTRALE

A- CABINET DU MINISTRE

Conseillers Techniques :

NZAMBA MASSOUNGA Julienne épouse TCHIKAYA

FOUSSANDJOGHO Haudret Sidonie

NDONG NDONG Marcellin

B- INSPECTION GENERALE DES SERVICES

Inspecteurs :

AYOLI BAVEKOUMBOU Victor

BONGO Richard

MBA ENGOH Aimé

MALOUANGOU Jean Marie

C- DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES PENALES

Directeur Général adjoint :

MINKO KOUNDI Félix

Directeur des Affaires Pénales :

MOMBO MOUANDA Prudence

Directeur des Affaires Pénitentiaires :

OLIBA VINGA Dominique

E- DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES CIVILES

Directeur Général Adjoint :

MAGANGA Isabelle

Directeur des Affaires Civiles :

AUBIN SONO Alberta épouse MBOUMBA

Directeur de la Coopération Internationale :

NGWA EMANE Aïcha Claude

F- CENTRE NATIONAL DE GESTION DES SCEAUX ET DES AUTRES SYMBOLES DE LA REPUBLIQUE

Directeur de Gestion :

OKOME OBAME Carole Nadia

G- ECOLE NATIONALE DE LA MAGISTRATURE

Président du Conseil d’Administration :

LESSA Juste Basile

Directeur de la Formation Initiale :

NSA BEKALE Lynda

II- SECRETARIAT PERMANENT

SECRETAIRE PERMANENT :

MEBIAME Anita Edwige épouse KOUMBI GUIYEDI

Conseillers :

VENDAKAMBANO Hervé

MOUTSIANGOU Alex Euv

III- INTEGRATION

(Néant)

IV- REINTEGRATIONS

VENDAKAMBANO TAKO Hervé

BOUMBENDJE NGONDE Marie Blanche épse MBABIRI

KOMBA BANGO Hortense épse NGOSSANGA

BIBA NZENGUE Hervé

MENDENE Stéphane

KOGOU NYAMA Sandrine Michèle

AKOUMA MOIAHIDJI Djeson Faustin

V- AVANCEMENTS

A/ INSCRIPTION PREMIER GRADE

ORDRE JUDICIAIRE :

Lucie HABOURNEUR MBOUETETE

Magalie Bernande KOMBILA

Hornela Agathe KOYA IKINDA

Franck MADOUMA MADOUMA

Naïke MAGANGA épse EYELE MVE

Cynthia Carole MAYOSSA

Anabelle Tessa MVOU OMBANA épse OYOUGOU

Linda Tasselle DJILA YVENDARERE TAPOYO

Félicien NDANGA

Minouche NGASSI KEBAKALI épse NZENGUET

Paola NGNIGONE épse NGUEMA ONDO

Odraille NGOYE MATIMBA

Danielle NYINZE EKOMI

Karene OKOUMA NTIESSI

Axelle BRIALi épse RENAMY

Evrad SIMOST NTOUTOUME

Doina WAYI TSAGA

Moïse Teso IVALA PAMBO

Marie Colombe NGUIA

Charlemagne ASSSOGHO ZOMO

Lolita OMPORO

OSSOUAZOGO ZIGAN

Sydney YOUMOU

ANGUE ONDO Cynthia

MAGANGA NDINGA Lavie

BIEKUEL Milène Aldresse Epse ONDONGO

ORDRE ADMINISTRATIF :

EPANDJA Alexie Monday

BAMBA ONDO Carl Jess

MBOUROBILLA Achile Elodie

KOMBILA Gérald Gauthier

EDOWIZANKOLA Laïka épse LEPOKO

MPEH Rodolphe

TAYE NGAZOUZET Ludmilla épse TINDZOGHO NTSIRI

ORDRE FINANCIER :

(RAS)

B/ INSCRIPTION AU TABLEAU D’AVANCEMENT AU GRADE HORS HIERARCHIE

ORDRE JUDICIAIRE : 1_ ANDEME MOUNGUENGUI Stevie 2_ NZAOU Olivier 3_ NDONG ESSAME NDOND Steeve 4_ GAYIMA Edith épse MADINGOU MOUMBEKI 5_ ZANG ONDO Flora épse MBA 6_ MOGOULAH MAMADOU Landry 7_ NANGA NANGA Alix Alda 8_ MEBALE OBAME Shierley Karenne épse ESSA 9_ OYIGA Yvette épse KOUARI 10_ OLIBA VINGA Dominique Raëlle 11_ ZAMBA ZIENGUI Rogéa Carole 12_ MOUANDA MOMBO Prudence 13_ BIYEGHE BICKE Elsa Rufine épse NGODJOU 14_ NDEMBI Chancia Rozenn épse NGUIMBI NGUIMBI 15_ ESSA ASSOUMOU Jean Mexant 16_ BOUAYOM TCHIBINDA Eddy Serge 17_ MENGUE M’OWONO Guy Serge 18_ AYEMINGUI Euphrasie 19_ LOMINTSINDA NDJOLE Carine 20_ NDALA Rodrigue 21_ MOUKOKO Alain Georges 22_ MAKOBIA OYE Charlène Magalie 23_ OKILI YVANH Arnold 24_ OTCHIKA NGONGO Broll Santilli 25_ APERANO ESSONGHE Pierre Josian 26_ MBA LENDOYE 27_ OBAME ELLA Alexis 28_ MBIE Diane Mauricette 29_ NZONDZO BONGOTHA Flora Christina épse MOUNDOUNGA 30_ KOUMBA Valérie Nadège 31_ ALIHANGA Lylla Prudence 32_ OGOMBE OGOUERA Sylviane 33_ MAGANGA AMOUSSOU Gladys Victoire

VI- PROMOTIONS

AU PREMIER GRADE

ORDRE JUDICIAIRE : 1_ BIKANI KIKI Veraldine 2_ ASSASSA Zita Flore 3_ MBA Christian Laurent 4_ LIMANT MBOUMI TETE Urlène 5_ MOUSSAVOU MOUSSAVOU Marlène épse MADEBE 6_ M’POUBA TALAMA Durelle 7_ TSEVO BISSELHO Vendoline épse BOUROBOU 8_ ANGUE ONDO Cynthia 9_ MAGANGA DINGA Lavie 10_ BOUNDONO Luciana Epse EBANG ONDO EYI 11_ ADA OBIANG Périne 12_ MOZOGO EYA Quévin 13_ MISSOUNDA LIPOMBO Kévin 14_ ADJONDO WILFRIED

ORDRE ADMINISTRATIF :

EPANDJA Alexie Monday

NZAMBI KUKUBOR Ulrich

ORDRE FINANCIER : Sont promus au premier grade, du groupe 4 de la deuxième classe indice 1989 : 1_ AVOME NGOMO Hedga 2_ BOUANGANI BOKOKO Scola Murielle épse MOUSSAVOU MANFOUMBI 3_ MBOUDI Virgile Tanguy 4_ MENGUE EVOUNA Guylaine Sandra épse NSOME NLEME 5_ MOUELE MOUELE Amour Fabrice 6_ MOUTSINGA EYEGHE Delphine Laeticia 7_ NSOME NLEME Jean Philippe 8_ ZUE ALLOGHO Brice Vianey 9_ DOUKAGA MOUSSAVOU Bénilde 10_ ONDZAGHA Gira 11_ ASSENGONE MENGUE Ornelle épse MVONO EFFOUA 12_ ANGUENZOMO NZOH Jessi Chéryle 13_ MOUWABOU Léonel Hurlyss 14_ MIPIMBOU IBINGA Mélissa 15_ ASSOUMOU MBEGHA Germain 16_ EYANG MEBALEY Roxane 17_ MOUPOUNDZA MOUMBOGNO Crépin

Sont promus au 1er grade groupe 3, première classe du premier échelon indice 1607 :

NDOUNDA BADINGA Naïla Urcela

NGANDZOUROBI Raïno Dell

AU GRADE HORS HIERARCHIE

ORDRE JUDICIAIRE :

ANKELE Firmin

EMBINGA OKINDA Lilian Paterne

MAPANGA Lydie epse MBADINGA

DJENNO Rock

BOUKA Steeve Daglish

BELEBELE OYINGA Fabrice

BOUNGOU MICKOLO Dick

SANDJI Florence

MIKAMA Lucie Angèle

NKOULOU Bertille

NZAMBA Guy Roger

ABOURABOUGA Félicité

MANGOUKA Raphael

NDONO Léa épse OVONO OBAMA

MOUAPOUSSIE Léa Mamie épouse TIEFOUE

ORDRE FINANCIER :

KOMBILA Serge

NTOLO Graziella Sméralda épse SMUCK

JOUMAS BANGUEBE Ulrich Armel

ADONDANG Sylviane

TASSAGUILA Tatiana épse MAVOUNGOU

MOMBO Jean Aymard

NDONG OSSELE Justin Arnaud

VII- NOMINATIONS, AFFECTATIONS ET MUTATIONS

COUR DE CASSATION

SIEGE :

PRESIDENT : WORA ALONDA André

Président de Chambre : BOUMBENDJE NGONDE Marie Blanche épse MBABIRI

Conseillers : MFOUROU IKOUMBANGUIA Olga Elsa épse LUBANDA BADIATE DJANDJA Agathe Carole BAUGUIDZOGO Audrey NDOMBI Frédérique épouse BITAR ONDAMBA YAYA Francisca



SECRETARIAT GENERAL :

Secrétaire Général : NDANGA MAMBOKA Alain Rock

PARQUET GENERAL :

Procureurs Généraux Adjoints : NZAMBA Guy Roger KOUMBA Stanislas

Avocats généraux : WANYS Hervé Claude MANGONO MAMBILI Christ Noël KIYENDI LALISSE Emérencienne OBONE NGUEMA Thalllie épouse EDZO ASSAME



COUR D’APPEL JUDICIAIRE DE LIBREVILLE

SIEGE :

Président de Chambre : NTSAME MVEH Yolaine épouse MINANG

Chambre Correctionnelle spécialisée :

Président : BEKANY KIKI Véraldy

Conseillers : NTSAME EFFAGHA Gina épse FOE NGONDA MENDENE Stephane NGOUANGA Christiana épse ASSAMBOU NGUEMA ANDEME Shapt Bastard ALIHANGHA Lyllas



PARQUET GENERAL :

Procureur Général : MOUKOKO Alain Georges

Avocats Généraux : KOMBA BANGO Hortense épse NGOSSANGA NZAOU Olivier NDOUNA Angélique

Substituts généraux : ONDO MFOUMOU Rodrigue NTSAME MAMADOU Andy Kinette



TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE LIBREVILLE

SIEGE :

Président : MOGOULA MAMADOU Landry

Vice-présidents : ASSALY KANDORI Miriabelle NDONDO NGOSSA Leïla Charlène épse LEYIGUI BOENTOU

Juges : MVOU AMBANAN Annabelle Tessa épse OYOUGOU KOMBILA Magali Bernande MAHOUNDA MAHOUNDA Urma épse LIDZONDZO NDOUNOU MAZANGA Paméla LIYAMANGOYE Alix Chouchou épse MADEBE TEBANGOYE NDJIBOUDI Méryle Arielle EYINGA MENDOME Stéphanie Ashley



JURIDICTION POUR ENFANTS :

Président : BIYEGHE BIKE Elsa

Juges pour enfants : MBOUMI TETE Ulcène Limant NDJILA YVENDARERE TAPOYO Lina Tesselle



FORMATION SPECIALISEE :

Président : BEKANI KIKI Véraldine

INSTRUCTION SPECIALISEE :

1er cabinet spécialisé (Juge d’instruction) : MANGONGO Loïc

PARQUET SPECIALISE :

Procureurs de la République adjoints : MAVIOGA NZAMBA Darnelle Linda MAYOBOLO MANGOUNDOU SERRE Novic OSSISSAYI PAPY Wenceslas ELLENG NGANE Aristide MOUKAGNI MOUKAGNI Sergine PENDI MAGNAHOU Ulric LETIBAGA DOUNA Djemila Bernise BIKUEL MILENE Aldresse KOGOU NYAMAT Sandrine Michèle



TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIBREVILLE

SIEGE :

Président : KOUAKELE OTHA Haurelia Linda

Vice-président : MBOYI France

Juge : ANDEME MBA Audrey Sandrine Salomé

TRIBUNAL DU TRAVAIL DE LIBREVILLE

Vice-Présidents : NANGA FAYOL Sabrina KOUNDI Andresse Madeleine épse ESSANDONE TSIMBOU NDONG Camille Ashley

Juge : BENGONE Christ Lambert

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE NTOUM

SIEGE :

Vice-président : OSSIMANTHO Sennah

PARQUET :

Procureurs de la République adjoints : MAVIOGA NZAMBA Darnelle Linda MAYOBOLO MANGOUNGOU Serre Bruxe Novic ASSOGHO ZOMO Charlemagne



TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE LAMBARENE

SIEGE :

Vice-Président : KOUMBA Valérie

Juges : MPAGA Franck Alex NKOULA Maeva Daphnée MBENGUE Vénicia



PARQUET DE LA REPUBLIQUE :

Procureur de la République adjoint : MEKUI M’OBIANG Manuella

COUR D’APPEL JUDICIAIRE DE FRANCEVILLE

SIEGE :

Président de chambre : DOUMBENENY Jean Gael

Conseiller : NGOUMA ONDZOUNGA Chris Léandre

PARQUET GENERAL :

Avocats Généraux : OUDASSE WAGUE DJENO Roch

Substituts Généraux : NZAMBI Rodrigue ELLANG NGANE Astrid OLAME Lionel Axel



TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE FRANCEVILLE

SIEGE :

Président : MFOUDOU Emérence

PARQUET DE LA REPUBLIQUE :

Procureurs de la République adjoints : KONDI Judicaël BEMBANGOYE Prince Kévin Arnaud MABIALA AGONDJO Gesril

Substitut du Procureur : MANIMA LIGNANGA Esther Sabrina

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE KOULAMOUTOU

SIEGE :

Président : LEYANGA MAWANDA John Kévin

Vice-Président : BEYO ADIATOULAYE Carmela

JURIDICTION DES MINEURS :

Juge d’Instruction des Mineurs : BOUNDZI SIMANGOYE Diane Vénusa

Juges : GOUMBEMBI MOUKAGA Noémie KOMBI MOGHEDJA Brice Jorel



COUR D’APPEL JUDICIAIRE DE MOUILA

SIEGE :

Premier président : MOUNANGA Fréderic

Président de Chambre : MOUGOLA NZENGUE Grâce Mireille

Conseiller : MABAMBA Francine

PARQUET GENERAL :

Procureur Général : KOUENDI Chérubin

Substituts généraux : NGAWALA ADZIAWE Luce ALIHANGHA Lylla Prudence



TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE MOUILA

SIEGE :

Vice-Président : OWONO MENIE Jean Constant

Juge d’instruction en charge du 3ème cabinet d’instruction : MIDIANZOU Isteven

PARQUET DE LA RÉPUBLIQUE :

Procureur de la République : SIMBA KING Florian

Procureurs de la République adjoints : MOUNDOUNGA Diane, épouse DOUKAGA YOUMOU Sidney David EBANE MBENG Fred Gérard SIMBOUWE BOUNGOU Alphonse Gerry



TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE TCHIBANGA

SIÈGE :

Premier juge d’instruction : OTCHIKA NGONGO Broll Santilli

Président du tribunal pour enfants : APERANO ESSONGHE Pierre Josian

Juge des mineurs : MBA LENDOYE

PARQUET DE LA RÉPUBLIQUE :

Procureur de la République adjoint : OKILI Yvanh Arold

Substitut du procureur : BIKUEL MILENE Aldress

COUR D’APPEL JUDICIAIRE DE PORT GENTIL

SIEGE :

Premier Président : AFINIZO AKENDENGUE Leslie

Président de Chambre : MOUAPOUSSIE Léa Mamie épouse TIEFOUE

PARQUET GÉNÉRAL :

Avocats généraux : MBIE Diane Mauricette N’WOMPAHOUIN Léandre



TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PORT GENTIL

SIÈGE :

Vice-présidents : RENAMY FAUSTHER Alain Maxime Hans MVOU MAMBOUNGOU REINE PRISCILLIA

Juge : NDEMBET Chaliny Kielle Chancia épouse ITSITSA

Juge d’instruction pour enfants : ONTSIA Axelle Brialie, épse RENAMY FAUSTER

PARQUET DE LA REPUBLIQUE :

Procureur de la République : EBANG NZUE Rodrigue

Procureurs de la République adjoints : OTSOUANDJOGO ZIGA Vianney Christophe MOUNGUENGUI EYEBE Loïck



COUR D’APPEL JUDICIAIRE D’OYEM

SIEGE :

Président de chambre : NTSAME OBIANG Rita

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE MAKOKOU

SIEGE :

Juges : MENGUE OGANDAGA Vanida Charline NDONG NKOGHE Berline Justin



PARQUET DE LA RÉPUBLIQUE :

Procureur de la République adjoint : ONKASSA Thérence Rafolovic

3- CONSEIL D’ÉTAT

SIÈGE :

Présidents de chambre : MIDEPANI BAKELE Edwige BIBA NZENGUE Hervé



MINISTERE PUBLIC :

COMMISSAIRE GENERAL A LA LOI : MINTSA ONDO Jean Gaspard

COUR D’APPEL ADMINISTRATIVE DE LIBREVILLE

SIÈGE :

Président de chambre : OKOUMBA AKOUO Ismaël Kévin

Conseillers : EFFAH NDONG Martin Cédric NGOUNGA Cédric Igor IDODO Ralph Chanel AGNAMANTSIE Bistar



MINISTERE PUBLIC :

Commissaire général à la Loi adjoint : YOLLA MAPENDA Svetlana Kathy

Commissaire à la Loi adjoint : BILOGHE ELANG Pauline

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LIBREVILLE

SIÈGE :

Juges : MEDZA M’OBIANG Gémina Flore MBATCHOUM KAMMI KOMBILA William Oscar



MINISTERE PUBLIC :

Commissaires à la loi adjoints : MOUSSAVOU Jessie Anaelle, épse EKOMI AKOUMA MOIHIDJI Djeson Justin



TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE FRANCEVILLE

SIÈGE :

Vice-Président : NGAZOUZET Ludmila Rudie Taye épse TINDZOGHO NTSIRI

Juges : MBA Yannick Kévin NKIRI Fatouma Chimène Manola



MINISTERE PUBLIC :

Commissaire à la loi : MOUSSAVOU MANFOUMBI Achille

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LAMBARENE

SIÈGE :

Vice-Président : ONGOUZA BIYORO Jeffrey

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MOUILA

MINISTERE PUBLIC :

Commissaire à la loi adjoint : NZERI MANDJETOU Getou Carmen

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TCHIBANGA

SIEGE :

Président : MINTSA MI NDOUTOUME Martial Arsène

Vice-Président : EPANDJA Alexie Monday

Juge : EKIBA BIBANG Laure Flore

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MAKOKOU

SIEGE :

Vice-Président : MPEH Rodolphe

Juge : NGOYE TSANGA Stéphane

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE KOULAMOUTOU

SIÈGE :

Président : LENDJILI NZE ANGARA Jérémie Vinoel

Vice-Président : BOUANGA Karine Natacha

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PORT-GENTIL

SIÈGE :

Juge : OYANE MINTSA Olivia Immaculée

MINISTERE PUBLIC :

Commissaire à la loi adjoint : MBOUMBA BABIKA Aldo

4- COUR DES COMPTES

SIÈGE :

Premier Président : MOUSSAVOU IBOUANGA Pamphile

Présidents de Chambre : LOUNDOU Justin ABAGA Pascale

Conseillers Maîtres : LEVASSATH Juldace NTOLO Graziella Sméralda épse SMUCK MOUKALA MBEMBO Patrick Alain ADONDANG Sylviane TASSAGUILA Tatiana épse MAVOUNGOU MOMBO Jean Aymard NDONG OSSELE Justin Arnaud

Conseillers Référendaires : MADIBA Sandrine NDOUNA Stévy Blanchard MARAT-ABYLA ABALA Nandrot MBOUDY Virgile Tanguy EYANG MEBALEY Roxane Andrée ASSENGONE MENGUE Onella épse MVONO EFOUA

Auditeurs Supérieurs : COUILLATAUP ALIBALA Etienne Léger NGALI FAHS Lysiane Priscille NZUE MEYE Pierre Emery Gracia LAMBI EKIBA Graziella Naïda

Auditeurs : BOUNGOU TSOUMOU Inès Larissa OYONO Phillipe Osé TCHOUAKERO OKAYI Utka Félina MIGHIAMA BOUDOUGHOU Christelle FIOCCA KEKE Jessy Stéraine Madeleine



PARQUET GÉNÉRAL :

Procureurs Généraux Adjoints : MEYE ME NDONG Ildevert SIMA Alain Richard MBA NGUEMA Benjamin NGOUBANDJAMBO Patricia épse ESSONO NDOH

Avocats Généraux : KOMBILA Serge RETENO NDIAYE Ulrich Terrence



SECRÉTARIAT GÉNÉRAL :

Secrétaire Général Adjoint : ALONGONENE BOBE Mick Lucien

CHAMBRE PROVINCIALE DES COMPTES DE FRANCEVILLE

SIÈGE :

Président : MIKALA Landry Georges

Conseiller référendaire : BOUANGANI BOKOKO Scola Murielle épouse MOUSSAVOU MANFOUMBI

PARQUET GENERAL :

Procureur Général : NTOUMBIRI Fiacre Béranger

CHAMBRE PROVINCIALE DES COMPTES DE NTOUM

SIEGE :

Conseillers Référendaires : ZUE ALLOGHO Brice Vianney MOUPOUNDZA MOUMBOGNO Crépin

Auditeurs Supérieurs : ABORO NDONG Azalee Vénusia MAYEMBA Linda Esther

Auditeurs : YAGA YAGA Fabiana épse KAKOURY



CHAMBRE PROVINCIALE DES COMPTES DE MOUILA

SIEGE :

Président : BENGA TONANGOYE Pascal

Conseillers Référendaires : ABA’A NGUEMA Bertin Cédric DOUKAGA MOUSSAVOU Bénilde

Auditeur Supérieur : SIMBA Diane

CHAMBRE PROVINCIALE DES COMPTES DE TCHIBANGA

SIEGE :

Conseiller Référendaire : OBAME N’ZOGO Roland

CHAMBRE PROVINCIALE DES COMPTES DE KOULAMOUTOU

SIEGE :

Président : JOUMAS BANGUEBE Armel

Auditeur Supérieur : MOUTONGO Angéla épse LEKOUEDE

PARQUET GENERAL :

Procureur Général : YENO MPAGA Gilles Aymard

CHAMBRE PROVINCIALE DES COMPTES D’OYEM

SIEGE :

Auditeur Supérieur : ONDO Yannick Mickaël Jerry

CHAMBRE PROVINCIALE DES COMPTES DE PORT-GENTIL

SIEGE :

Président : NDONG Lucie Anna épse MEZA MEZE

Auditeurs Supérieurs : BONGO ABOUMEYEME Graziella BOUSSOUGOU MOMBO Cédric DIANGA DIANGA Brice Herman

Auditeur : ONGANGA GUEYE OUMY Anaïs

VII- MISE EN DETACHEMENT

BANDJOKA KOBONGO Stéphanie, épse NDUNGUE MUNDUNGUE (Rapprochement d’époux au SG du ministère des Affaires étrangères)

VIII- HONORARIAT

KIGUI Joachim

MOUGUIAMA Joseph

ABOGHE ELLA René

KOMANDA Jean-Paul

BISSA BI NZOGHE Rosalie

NZAMBI Euloge

BIBANG BI NDONG Simon Michel

NDONG NKOUNAH David

IX- DÉSIGNATION DES MAGISTRATS DEVANT PRENDRE PART AU PROCHAIN CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA MAGISTRATURE

Le Président du tribunal administratif de Libreville et le Procureur de la République de première instance de Port-Gentil.

X- DIVERS