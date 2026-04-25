Akanda : les gabonais répondent présent au lancement de la Centrale d’Achats 

Ecouter l'article

Ce samedi 25 avril 2026, Gabon Media Time était du côté du stade d’Angonjé dans la commune d’Akanda où la Centrale d’achats du Gabon (CEAG) a officiellement lancé ses activités. Ils sont venus par centaines, par dizaines, voire même par milliers tout au long de cette journée. Entre curiosités et besoins véritables de faire les courses, les Gabonais n’ont pas manqué de répondre présents à cet appel qui a été lancé depuis huit heures du matin.

« D’après ce que j’ai pu observer, les prix sont abordables, ils sont accessibles à tout le monde. Il y a une très bonne variété de produits, en termes de boîtes de cuisson, boîtes de conserve, les produits de première nécessité », a confié un client. Pour une dame venue avec ses enfants, l’initiative devrait être pérennisée « Il serait bien de pérenniser cette initiative, peut-être pas tous les mois, mais tous les trimestres », a-t-elle suggéré. Poulet, rognons, côtis, huile, boîtes de conserve, riz, produits de lessive et de vaisselle, pâtes… les étapes étaient achalandées. Chacun avec son pouvoir d’achats a pu se procurer des produits. Certains ont privilégié les achats en détail, d’autres ont préféré faire le plein pour débuter le mois.

Un marché itinérant

Sur place, nous avons rencontré la Directrice générale de la Direction générale de la Concurrence, de la consommation et de la Répression des Fraudes, Elise Ntsame Obame, qui est revenue sur le principe de la Centrale d’Achats. « La centrale d’achats ne fait pas de la commercialisation. Elle s’assure de la disponibilité des produits préalablement négociés à bas-prix à l’étranger par son Directeur général. Le rôle de la DGCCRF sera par la suite de s’assurer que les prix qui ont été négociés à l’étranger, soient ceux qui sont réellement appliqués sur le marché national », a-t-elle déclaré.

Il faut dire que le principe de la Centrale d’Achats fonctionnera comme un marché itinérant qui se déplacera d’une commune à l’autre et ce jusqu’à l’intérieur du pays. Ainsi pour les prochains jours, des opérateurs, partenaires de l’Etat dans ce projet, seront visibles à Mont-Bouët, les PK, Oloumi/Glass/Lalala, Okala, Akebe, IAI, Charbonnage et bien d’autres coins du Grand Libreville.