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Le Gabon entend renforcer son accès aux financements internationaux pour développer la transformation locale de ses ressources et améliorer les revenus des producteurs. À l’occasion de la 38e session du Conseil des gouverneurs du Fonds commun pour les produits de base (FCPB), tenue le 17 novembre 2026 à La Haye, aux Pays-Bas, l’ambassadeur du Gabon en Belgique, Régis Immongault Tatangani, a réaffirmé l’intérêt de Libreville pour les mécanismes financiers et techniques de l’institution. Une démarche qui vise notamment à soutenir les filières agricoles, les PME et les chaînes de valeur nationales.

La transformation locale des matières premières demeure l’un des principaux défis de diversification de l’économie gabonaise. Alors que le pays dispose d’importantes ressources naturelles, la création de valeur ajoutée sur le territoire national reste un enjeu déterminant pour le développement industriel, l’emploi et l’amélioration des revenus. C’est dans cette perspective que Régis Immongault Tatangani a pris part aux travaux du Conseil des gouverneurs du Fonds commun pour les produits de base. Cette rencontre internationale a permis d’examiner les orientations stratégiques de l’institution, ses instruments de financement et les possibilités d’accompagnement des économies productrices.

Le Gabon s’intéresse aux mécanismes de financement du FCPB

Au cours des échanges, le diplomate gabonais a salué les efforts engagés pour moderniser les instruments d’intervention du Fonds commun pour les produits de base. Il a également réaffirmé l’adhésion du Gabon au Cadre stratégique 2025-2035 de l’institution, dont les priorités portent notamment sur le développement de chaînes de valeur durables, la transformation locale et l’amélioration des conditions économiques des producteurs.

Libreville a particulièrement manifesté son intérêt pour le Fonds ACT et sa facilité d’assistance technique. Ces dispositifs pourraient contribuer à accompagner les entreprises nationales, à soutenir les filières agricoles et agro-industrielles et à améliorer la valorisation des productions locales. Toutefois, aucun financement spécifique accordé au Gabon ni aucun montant d’investissement n’a été annoncé à l’issue de cette participation.

Des financements encore difficiles à mobiliser pour les producteurs

L’accès aux ressources financières constitue un enjeu majeur pour les acteurs des filières productives gabonaises. Les petites et moyennes entreprises, les coopératives agricoles et les unités de transformation doivent notamment faire face aux besoins d’équipements, de formation et de financement de leurs activités. La disponibilité de mécanismes internationaux adaptés pourrait contribuer à lever certaines de ces contraintes, à condition que les porteurs de projets puissent effectivement y accéder.

Dans cette perspective, Régis Immongault Tatangani a encouragé le Fonds commun pour les produits de base à multiplier les missions d’information et d’appui technique dans les capitales des États membres. L’objectif est de mieux faire connaître les dispositifs existants, d’accompagner la préparation des dossiers et de faciliter l’identification de projets correspondant aux priorités nationales. Pour le Gabon, cette démarche pourrait permettre de rapprocher les instruments de financement internationaux des besoins concrets des opérateurs économiques.

Faire bénéficier les producteurs de la richesse créée

Au-delà des questions financières, le représentant gabonais a défendu une approche centrée sur les retombées humaines et sociales de la transformation économique. Il a notamment plaidé pour une meilleure prise en compte des producteurs, des femmes, des jeunes et des communautés locales dans l’organisation des chaînes de valeur. Une orientation qu’il a résumée par la nécessité d’« humaniser les chaînes de valeur ».

« La richesse créée doit ainsi bénéficier à ceux qui contribuent à la produire », a-t-il insisté. Cette déclaration pose la question de la répartition de la valeur ajoutée entre les différents acteurs des filières productives. Pour les producteurs gabonais, l’enjeu ne consiste pas uniquement à accroître les volumes de production, mais également à obtenir de meilleures rémunérations, à accéder aux marchés et à participer davantage aux activités de transformation et de commercialisation.

Des engagements internationaux à traduire en projets nationaux

La participation du Gabon à cette 38e session s’inscrit dans la volonté des autorités de faire de la transformation locale des ressources un levier de diversification économique. Cette ambition, portée par le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, suppose néanmoins des investissements dans les infrastructures, les compétences et les capacités de production, ainsi qu’un accompagnement adapté aux entreprises nationales.

L’enjeu sera désormais de transformer les échanges engagés avec le Fonds commun pour les produits de base en programmes opérationnels. L’identification de filières prioritaires, la préparation de projets bancables et la mobilisation effective de financements permettront d’apprécier les retombées de cette coopération. Car pour le Gabon, la transformation locale ne prendra pleinement son sens que si la valeur ajoutée produite se traduit également par une amélioration mesurable des revenus et des conditions de vie des populations.