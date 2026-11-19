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Ce mercredi 18 novembre 2026, réunis en séance plénière au Palais Léon Mba sous la présidence de Michel Régis Onanga M. Ndiaye, les députés ont examiné et approuvé à l’unanimité le projet de loi de finances (PLF) pour l’exercice 2027. Initialement arrêté en équilibre en recettes et en dépenses à 6 223,1 milliards de FCFA par le gouvernement, le texte a été revu à la baisse par la représentation nationale pour s’établir finalement à 5 998,5 milliards de FCFA.

L’ouverture des travaux a d’abord été marquée par l’émotion. L’Assemblée nationale a observé une minute de silence en mémoire de l’honorable Léandre Thomas Anoué Tourou Kiki, disparu le 10 novembre dernier. Une fois le quorum atteint, le président de l’institution a salué le retour sur les bancs de plusieurs anciens ministres venus reprendre leur mandat parlementaire. Michel Régis Onanga M. Ndiaye a profité de cet instant pour souligner le dévouement de leurs suppléants, exhortant les titulaires à ne pas oublier « ceux qui ont dignement assuré leur intérim » durant leur passage au gouvernement.

Un ajustement à la baisse de l’enveloppe initiale

Le volet budgétaire a ensuite été introduit par Jeanine Lydie Roboty épouse Mbou, présidente de la Commission des Finances, du Budget et de la Comptabilité publique. Elle a insisté sur l’objectif des réformes fiscales engagées : améliorer la mobilisation des recettes publiques tout en préservant le pouvoir d’achat des ménages, dans un contexte de renforcement du contrôle parlementaire et de transparence dans la gestion budgétaire.

Dans le détail, le premier rapporteur de la Commission, Cyriaque Moukoundzi, a présenté le rapport consacré aux ressources. Alors que le ministre de l’Économie et des Finances, Thierry Minko, avait initialement soumis un projet de loi de finances à 6 223,1 milliards de FCFA contre 5 495,2 milliards dans la loi de finances rectificative de 2026, l’examen approfondi des députés a conduit à amputer l’enveloppe de 224,6 milliards de FCFA, la ramenant ainsi à 5 998,5 milliards de FCFA. Cette trajectoire budgétaire s’appuie néanmoins sur des prévisions macroéconomiques dynamiques, tablant sur une croissance économique projetée à 4,5 %, une inflation contenue à 2,6 % et une production pétrolière estimée à 11,30 millions de tonnes métriques.

Rigueur budgétaire et ajustements gouvernementaux

À l’issue de ses travaux menés du 21 octobre au 16 novembre 2026, la Commission a adressé plusieurs recommandations à l’exécutif. Sur le plan des recettes, elle préconise d’élargir l’assiette fiscale, de renforcer les contrôles fiscaux et douaniers, d’améliorer le recouvrement des créances impayées et de veiller au respect strict des délais constitutionnels de dépôt des textes financiers. Côté dépenses, les élus exigent une maîtrise de la masse salariale, une réduction progressive de la dette publique, une meilleure coordination des politiques d’investissement ainsi qu’une transparence accrue dans la gestion de la trésorerie et de l’endettement, via la transmission régulière de rapports au Parlement.

Intervenant à la tribune, le ministre Thierry Minko a soumis des amendements de forme et de fond sur les articles 90, 91, 93 et 104, plaidant pour davantage de « souplesse concernant la stratégie d’endettement ». Une fois ces ajustements intégrés, l’hémicycle a validé le PLF 2027 à l’unanimité, sous réserve de la mise en forme des dispositions concernées.

Encadrement du secteur financier

Avant de lever la séance, la représentation nationale a également adopté à l’unanimité le projet de loi fixant certaines conditions d’accès et d’exercice de la fonction de directeur général des établissements de crédit et de microfinance en République gabonaise. Ce texte avait préalablement fait l’objet d’un consensus lors des travaux de la commission mixte paritaire (Assemblée nationale-Sénat) réunie le 20 octobre dernier, parachevant ainsi une journée parlementaire placée sous le signe de l’unanimité.