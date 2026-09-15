Panthères du Gabon : Brad Mantsounga, le remplaçant idéal d’Ecuele Manga ?

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Le sélectionneur gabonais Sébastien Migné tient peut-être la solution à un problème qui le hantait depuis le retrait de Bruno Ecuele Manga. Combler le vide laissé au cœur de la défense nationale par l’actuel Manager général. Cette solution porte un nom, Brad Hamilton Mantsounga, et une histoire à rebondissements.

Éligible pour le Gabon par sa mère, le jeune défenseur avait pourtant déjà porté les couleurs du Congo en U17. Il a même disputé la Coupe d’Afrique des nations de la catégorie. Mais son père, contacté par Leader Foot CG, aurait clairement indiqué qu’aucune pression n’a été exercée sur son fils. La décision de rejoindre le Gabon lui appartient entièrement.

Brad Hamilton Mantsounga, le bouclier défensif des Panthères du Gabon

Et les raisons de ce revirement sont éloquentes. En coulisses, on évoque un manque criant d’organisation au sein du football congolais, des rivalités persistantes entre dirigeants, et surtout une absence de passerelle claire entre les catégories U17 et U20. Le Tournoi Maurice Revello reviendrait souvent dans les discussions, marqué par des couacs logistiques.

Plus grave encore, des sommes destinées aux joueurs et à l’encadrement ne seraient jamais parvenues à leurs destinataires, une accusation évoquée notamment par l’ancien sélectionneur des U20 Julien Miette à propos de la gestion des fonds. Des allégations sérieuses, à ce jour non étayées par des preuves formelles, mais qui pèsent lourd dans la balance.

Résultat, un joueur pourtant acquis à la cause congolaise a fini par tourner la page, faute de stabilité et de perspectives. Pour le Gabon, l’aubaine est belle. Mantsounga pourrait honorer sa première sélection dès le 25 septembre 2026, à l’occasion du choc face au Maroc, avec l’ambition de devenir le nouveau roc défensif des Panthères.