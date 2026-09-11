Numérique : AFRINIC veut accélérer l’adoption de l’IPv6 et renforcer l’autonomie des réseaux au Gabon

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AFRINIC entend renforcer son accompagnement de l’écosystème numérique gabonais afin d’accélérer l’adoption de l’IPv6 et d’améliorer l’autonomie, la résilience et la sécurité des réseaux. Réunis le 10 septembre 2026 à l’Hôtel Boulevard, à Acaé dans le 5e arrondissement de Libreville, acteurs techniques, administrations et partenaires de l’écosystème Internet ont pris part à l’AFRINIC Gabon Outreach Week 2026. Une initiative organisée dans le prolongement de GABIX REBOOT et destinée à rapprocher le registre Internet régional des organisations gabonaises ayant des besoins en ressources Internet.

Pour le Gabon, la transformation numérique ne repose pas uniquement sur le déploiement de la fibre, l’amélioration des débits ou la multiplication des services en ligne. Elle implique également la maîtrise d’infrastructures moins visibles mais déterminantes pour le fonctionnement d’Internet. Adresses IP, systèmes autonomes, routage BGP, peering, RPKI ou encore IPv6 constituent autant de composantes techniques indispensables à la construction de réseaux performants et résilients. C’est précisément sur ces enjeux qu’AFRINIC et GABIX ont souhaité sensibiliser davantage les acteurs nationaux.

L’IPv6 au cœur des enjeux

L’un des principaux sujets abordés concerne la transition de l’IPv4 vers l’IPv6. Face à l’épuisement progressif des adresses IPv4 et à l’augmentation continue du nombre d’utilisateurs, d’équipements et de services connectés, AFRINIC considère l’adoption de l’IPv6 comme une évolution stratégique pour les réseaux africains.

L’enjeu dépasse la seule attribution de nouvelles adresses Internet. Il s’agit également de préparer les infrastructures gabonaises à l’évolution des usages numériques et de renforcer leur capacité à accompagner durablement la croissance de la connectivité. « Notre présence au Gabon s’inscrit dans une démarche d’écoute, de collaboration et d’accompagnement. Nous souhaitons travailler aux côtés de la communauté technique gabonaise pour accélérer l’adoption de technologies stratégiques comme l’IPv6, renforcer les compétences locales et contribuer ensemble au développement d’un Internet africain plus robuste, plus sécurisé et plus inclusif », a déclaré Cedrick Mbeyet, porte-parole d’AFRINIC.

De GABIX REBOOT à un accompagnement ciblé

Cette nouvelle étape s’inscrit dans le prolongement de GABIX REBOOT, organisé à Libreville du 3 au 8 août 2026. L’événement avait combiné une journée de sensibilisation destinée aux décideurs et cinq jours de formation technique autour des ressources Internet, du routage, d’OSPF, de BGP, du peering et du fonctionnement des Points d’échange Internet.

À l’issue de cette première séquence, plusieurs participants avaient manifesté leur volonté d’approfondir les sujets présentés par AFRINIC. Des structures telles que la Direction générale de la documentation et de l’immigration (DGDI), l’Agence gabonaise d’études et d’observations spatiales (AGEOS), la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) ou encore la Marine marchande figurent parmi les organisations citées comme ayant exprimé un intérêt pour la poursuite des échanges. La nouvelle mission doit donc permettre d’identifier plus précisément les besoins des organisations et les solutions pouvant leur être proposées.

Ressources Internet et souveraineté des réseaux

La démarche porte notamment sur la compréhension des adresses IPv4 et IPv6, des numéros de systèmes autonomes (ASN), du multihoming, du peering et des mécanismes de sécurisation du routage tels que le RPKI et les ROA. Derrière ce vocabulaire technique se trouve un enjeu concret : permettre aux organisations de mieux maîtriser leur connectivité et d’améliorer l’autonomie ainsi que la résilience de leurs réseaux.

L’AFRINIC Gabon Outreach Week doit également permettre d’identifier les structures disposant de besoins réels en ressources Internet propres et susceptibles, lorsqu’elles remplissent les conditions requises, d’engager une démarche d’adhésion à AFRINIC. Les membres et détenteurs actuels de ressources doivent, de leur côté, pouvoir faire remonter leurs difficultés et leurs besoins d’accompagnement.

Former davantage les compétences africaines

AFRINIC inscrit parallèlement son action dans le développement des compétences techniques sur le continent. L’organisation propose notamment des programmes de formation en ligne à destination des professionnels du numérique et dispose d’un dispositif de bourses permettant à des experts africains de participer à des rencontres régionales et internationales. Selon les éléments communiqués, plus de 230 bénéficiaires provenant de 50 pays africains ont déjà été accompagnés.

Pour le Gabon, l’enjeu consiste désormais à transformer ces initiatives de sensibilisation en résultats mesurables : augmentation du nombre d’organisations maîtrisant leurs propres ressources Internet, progression effective de l’IPv6, amélioration de la sécurité du routage et renforcement des interconnexions locales. La réussite de la transformation numérique gabonaise dépendra en effet autant des infrastructures déployées que de la capacité des acteurs nationaux à comprendre, administrer et sécuriser eux-mêmes les réseaux sur lesquels repose leur économie numérique.