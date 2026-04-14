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Conflit Homme-Faune : inauguration d’une base provinciale pour accélérer le déploiement des clôtures électriques

Photo de Geneviève Dewuno Edou Geneviève Dewuno Edou Envoyer un courriel 14 avril 2026 à 14h45min
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Photo de famille au terme de l'inauguration de la base provinciale dédiée à l’installation et au suivi technique des clôtures électriques mobiles © D.R.
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Dans une volonté de renforcer la protection des communautés rurales face aux dévastations causées par la faune sauvage, le gouvernement gabonais intensifie sa stratégie nationale de gestion du Conflit Homme-Faune (CHF). Maurice Ntossui Allogo, ministre des Eaux et Forêts, de l’Environnement et du Climat, a inauguré ce lundi 13 avril 2026 une base provinciale stratégique à Oyem, dans le Woleu-Ntem.

Cette nouvelle structure provinciale est spécifiquement dédiée à l’installation et au suivi technique des clôtures électriques mobiles. Elle héberge à la fois les brigades des Eaux et Forêts et les unités de l’organisation Space for Giants. L’objectif est clair : centraliser la gestion des plaintes, coordonner le déploiement des clôtures et assurer leur entretien rigoureux pour garantir une efficacité sur le long terme.

Lors de son séjour de 48 heures, le membre du gouvernement a tenu à se rendre au plus près des réalités locales en visitant les villages d’Adam Andock, Abenelang et Essong-Medzome. Il s’est également rendu au chevet d’un compatriote agressé par un éléphant, réitérant l’engagement de l’État à ne plus laisser les agriculteurs seuls face à ce fléau.

Des résultats tangibles grâce au partenariat CAFI

Ce programme de coexistence pacifique bénéficie d’un financement de 10 millions de dollars de l’Initiative pour la Forêt d’Afrique Centrale (CAFI). Zita Kassa Wilks, représentante de CAFI au Gabon, a salué des résultats concrets à mi-parcours avec notamment plus de 1 200 clôtures électriques sont déjà installées sur l’ensemble du territoire; une réduction significative des dévastations de cultures est observée et le renforcement de la sécurité des communautés permettant un accroissement des récoltes vivrières.

Vers une couverture nationale

L’inauguration de la base d’Oyem n’est qu’une étape. Le gouvernement a annoncé l’ouverture prochaine de structures similaires dans les provinces du Moyen-Ogooué et de l’Ogooué-Lolo. Ce déploiement vise à pérenniser l’assistance directe aux populations rurales, considérées par CAFI comme les « véritables gardiennes » de la biodiversité exceptionnelle du Gabon.

Photo de Geneviève Dewuno Edou Geneviève Dewuno Edou Envoyer un courriel 14 avril 2026 à 14h45min
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Photo de Geneviève Dewuno Edou

Geneviève Dewuno Edou

Diplômée en journalisme,je suis chargée des rubriques Santé en plus d’être l’une des voix derrière de nombreux reportages de GMTtv. L'écriture, la pose de voix, la présentation du Journal télévisé sont les principales tâches que j’exécute et pour lesquelles je mets mes capacités au quotidien au profit de la rédaction de Gabon Media Time.

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