Belinga : Fortescue avance sur l’exploration mais refuse encore de fixer un calendrier d’exploitation

Ecouter l'article

Le projet minier de Belinga s’est imposé parmi les principaux sujets du Forum économique de l’Ogooué-Ivindo, organisé le 26 août 2026 à Makokou. Face aux attentes entourant l’exploitation de ce gisement de fer, le directeur général de Fortescue Belinga, Edward Kalajzic, a défendu une approche progressive, conditionnant les prochaines étapes aux résultats des études géologiques et techniques, aux décisions d’investissement ainsi qu’à l’obtention des autorisations nécessaires. Une prudence qui contraste avec l’importance économique accordée localement au projet.

Dans une province qui cherche à convertir davantage son potentiel minier en emplois, infrastructures et activité économique durable, Belinga concentre nécessairement les attentes. Mais la présentation de Fortescue invite à distinguer l’avancement de l’exploration de l’entrée effective dans une phase d’exploitation industrielle. À ce stade, aucun calendrier ferme de mise en production n’a été annoncé, malgré des travaux d’exploration désormais particulièrement importants.

Plus de 242 000 mètres de forage réalisés

Selon les données présentées, plus de 225 000 mètres de forage à circulation inverse et 17 500 mètres de forage au diamant ont déjà été réalisés à Belinga, soit plus de 242 500 mètres cumulés. Les activités d’exploration s’étendent par ailleurs à Batouala et doivent prochainement concerner Boka Boka.

Sur le plan de l’emploi, Fortescue Belinga revendique 1 246 emplois directs, dont 82,22 % occupés par des Gabonais. L’entreprise indique également que 57 % de ses effectifs seraient originaires de l’Ogooué-Ivindo. Des chiffres significatifs pour une province qui ne compte que 93 482 habitants selon les résultats du dernier recensement, mais dont l’impact devra également être apprécié à travers la qualification des emplois, leur pérennité et la place accordée aux entreprises locales.

Une puissance financière pour soutenir l’ambition

Fortescue met parallèlement en avant la solidité financière de son groupe pour crédibiliser sa capacité à accompagner des investissements industriels de grande ampleur. Le groupe affiche un bénéfice net sous-jacent après impôts de 3,5 milliards de dollars américains, en progression de 3 % par rapport à l’exercice 2025.

Fortescue fait également état de 6,8 milliards de dollars de flux nets de trésorerie issus des activités opérationnelles et de 3,2 milliards de dollars de flux de trésorerie disponible. Cette puissance financière constitue un atout potentiel pour Belinga, sans toutefois équivaloir à une décision définitive d’investissement dans le développement industriel du gisement gabonais.

De l’exploration à l’exploitation, l’étape décisive reste à franchir

C’est précisément là que réside l’enjeu après le Forum de Makokou. L’intensification des forages permet d’améliorer la connaissance du gisement et de préparer les choix techniques et économiques, mais elle ne permet pas encore de fixer avec certitude la date à laquelle Belinga basculera vers une exploitation minière à grande échelle.

Edward Kalajzic a ainsi privilégié une trajectoire conditionnée aux résultats des études, aux futures décisions d’investissement et aux autorisations requises. Pour l’Ogooué-Ivindo et plus largement pour le Gabon, la prochaine étape déterminante sera donc celle qui permettra de transformer les centaines de milliers de mètres forés et les ambitions affichées en décision industrielle ferme. Car Belinga sera véritablement jugé non seulement sur l’ampleur de ses ressources, mais sur sa capacité à créer durablement de la valeur, des emplois et des retombées économiques au Gabon.