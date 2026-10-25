Naufrage du Prospector 5 : cellule de crise et moyens sous-marins déployés pour les recherches des cinq disparus

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A la suite du grave incident survenu dans la nuit du samedi 24 octobre 2026, aux alentours de 20h37, sur le permis pétrolier Dussafu Marin au large de Mayumba, le gouvernement a, dans un communiqué ce 25 octobre 2026, tenu de faire le point sur les opérations et le bilan humain.

Sur les 115 personnes présentes à bord au moment du drame, les secours ont pu mettre en sécurité la grande majorité des travailleurs. « À ce jour, sur 115 personnes présentes à bord de la plateforme de forage, le bilan fait état de 110 personnes secourues et 5 portées disparues », indiqué le communiqué. Parmi les personnes activement recherchées figurent trois citoyens gabonais, Robert Moussavou, Adio Akinocho Irchade et Yann Ulrich Nkorouna Ogowe, ainsi que deux ressortissants étrangers, le Croate Damir Parac et l’Indien Ajit Shivastav Rajendra.

Face à l’urgence, le Chef de l’État a ordonné une réaction immédiate des forces de défense. « Aussitôt informé, Son Excellence Brice Clotaire OLIGUI NGUEMA […] a instruit le Gouvernement de mobiliser tous les moyens nécessaires pour retrouver les personnes portées disparues », précise la déclaration gouvernementale. Dans cet esprit, un arrêté a été promulgué pour décréter « la mobilisation générale des Forces de défense et de sécurité ».

Dispositif de recherche et coopération régionale

L’effort de recherche déploie des moyens aériens, maritimes et sous-marins d’envergure. Trois hélicoptères effectuent des survols continus, tandis que « des équipements sous-marins téléopérés de type ROV seront également déployés pour explorer les profondeurs et la plateforme de forage immergée ». La solidarité régionale s’est également organisée au plus haut niveau de l’État. En effet, le Président de la République a sollicité Denis Sassou Nguesso, permettant à la Marine nationale de la République du Congo de prêter main-forte aux opérations.

Une structure de crise complète a été déployée sur le territoire, comprenant un Poste de Commandement Maritime sous l’autorité du Chef d’État-Major de la Marine Nationale et deux cellules locales à Mayumba et Port-Gentil.

Prise en charge des rescapés et suivi environnemental

L’acheminement des 110 personnes secourues s’effectue par voie maritime vers Port-Gentil. À leur arrivée, un soutien médical et psychologique renforcé les attend, assuré par des équipes spécialisées dépêchées depuis Libreville.

Sur le plan écologique, aucune pollution aux hydrocarbures n’a été constatée pour le moment, la plateforme de production de MaBoMo étant à l’arrêt lors de l’accident. Toutefois, en raison des 280 mètres cubes de gasoil présents à bord de l’unité de forage, une vigilance stricte demeure en place.

Enfin, des enquêtes administratives et judiciaires sont ouvertes pour faire toute la lumière sur ce drame. Appelant à la retenue et au respect des familles, les autorités ont rappelé leur engagement. « Le Gouvernement réaffirme sa détermination à faire de la protection des vies humaines, de la sécurité des installations pétrolières et de la préservation de notre environnement des exigences absolues », conclut le communiqué.