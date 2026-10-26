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Littérature : «Le Kounabelisme», quand Dwoeen Ngakié passe les mécanismes du pouvoir au crible du symbole 

Photo de Henriette Lembet Henriette Lembet Follow on X Envoyer un courriel 26 octobre 2026 à 12h46min
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Dwoeen Ngakié © D.R.
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Certaines trajectoires s’écrivent à l’écart des sentiers battus, loin des salons feutrés et des parrainages d’usage. Le parcours de l’essayiste, romancier et juriste Dwoeen Ngakié s’impose à cet égard comme une remarquable leçon d’autonomie intellectuelle. À une époque où les chapelles et les réseaux de cooptation dictent trop souvent les règles de la consécration, cet enfant de Moanda incarne la figure rare d’un penseur ayant bâti sa légitimité sur la seule force du mérite, de la discipline et de l’exigence scientifique.

Rien ne prédestinait cet originaire du Gabon, établi dès son plus jeune âge à Moanda après la séparation de ses parents, à franchir les portes des cercles littéraires et juridiques nord-américains. Élevé loin de l’effervescence et des facilités de Libreville, son cheminement scolaire a côtoyé les réalités d’un quotidien difficile, marqué par le scepticisme qui accable souvent les milieux modestes.

Pourtant, c’est précisément dans cette adversité que s’est forgée sa résilience. Porté par une éthique intransigeante, Dwoeen Ngakié a refusé de céder aux fatalismes sociaux. Au lieu de solliciter la caution des réseaux locaux, il fait le pari de l’exil et de l’universalité en s’envolant pour les États-Unis afin d’y approfondir ses recherches en droit.

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L’affirmation transatlantique : du barreau aux lettres anglo-saxonnes

Cette immersion dans l’académie américaine a agi comme un véritable catalyseur. Au croisement de la science politique, de la sociologie et du droit, le juriste est devenu romancier. Publier directement en anglais, avec des ouvrages salués par la critique comme The Absent (7 House Media) et Equity’s Whispers (Conviction Press), constitue une double prouesse pour un auteur francophone : franchir l’obstacle linguistique et s’imposer sur un marché réputé impitoyable.

Son adhésion à des institutions prestigieuses telles que PEN America, PEN Canada, PEN Québec ou l’American Bar Association, tout comme son intégration au Folger Institute, ne relèvent pas du simple affichage. Elles témoignent d’une reconnaissance exigeante par ses pairs, sanctionnant un itinéraire affranchi de toute complaisance.

Le retour au creuset francophone : l’analyse du pouvoir à l’épreuve du symbole

C’est fort de ce rayonnement international que Dwoeen Ngakié enrichit désormais le champ de la réflexion francophone. Son récent essai de sociologie politique, Le Kounabelisme : le pouvoir à l’épreuve du symbolique (Éditions L’Harmattan), vient combler un vide théorique dans l’analyse des mécanismes d’allégeance. En auscultant les ressorts du pouvoir à l’aune du symbole, l’auteur signe une contribution majeure aux sciences sociales contemporaines.

Largement diffusé en Europe, en Amérique du Nord et à travers l’Afrique francophone, l’ouvrage consacre la maturité d’une pensée souveraine. Au-delà du succès individuel, la trajectoire de Dwoeen Ngakié offre à la jeunesse un exemple inspirant : la preuve que le savoir, allié à la rigueur, reste le plus puissant vecteur d’émancipation.

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