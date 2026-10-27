Gabon : le gouvernement affine sa stratégie en vue de la COP31 en Turquie

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À quelques semaines de la 31ᵉ Conférence des Nations unies sur les changements climatiques (COP31), qui se tiendra du 9 au 20 novembre 2026 à Antalya, en Turquie, le Gabon accélère ses préparatifs. Vendredi 23 octobre, le vice-président du gouvernement, Hermann Immongault, a dirigé une séance de travail décisive réunissant les ministres concernés et les experts du secteur. Objectif : accorder les violons de la délégation gabonaise et formaliser une position nationale ferme avant le grand rendez-vous mondial de la CCNUCC.

Au cœur des échanges, le ministre de l’Environnement, Stéphane Olouna Mouba, a présenté l’ossature des revendications gabonaises, articulée autour de trois axes prioritaires. Le premier volet concerne le financement climatique. Véritable puits de carbone grâce à son immense couverture forestière, le pays entend faire valoir la mobilisation de ressources financières concrètes en contrepartie de la préservation de ses écosystèmes.

Le deuxième axe touche aux négociations techniques et à la transition énergétique, particulièrement dans le secteur pétrolier. Les discussions porteront sur la production d’hydrocarbures et les potentielles perspectives de plafonnement envisagées à l’échelle internationale. Enfin, le troisième enjeu met l’accent sur l’adaptation aux effets du dérèglement climatique. Il s’agit de garantir un accompagnement solide aux pays en développement, victimes directes d’un phénomène dont ils ne sont historiquement pas les principaux responsables.

Un impératif de coordination interministérielle

Pour les autorités gabonaises, la réussite de la mission repose sur une harmonisation parfaite entre les différentes administrations sectorielles et les parties prenantes. Les concertations en cours visent à consolider un dossier technique rigoureux afin que le Gabon parle d’une seule voix face à la communauté internationale. Cette préparation méticuleuse reflète l’importance cruciale de cette échéance aux yeux du gouvernement, qui y voit un carrefour entre diplomatie environnementale, enjeux économiques et souveraineté nationale.

Le « juste retour » au centre de l’ambition gabonaise

La feuille de route fixée par le chef de l’État, Brice Clotaire Oligui Nguema, fixe un cadre clair pour les négociateurs. Comme l’a rappelé le vice-président Hermann Immongault, la position présidentielle s’articule autour d’une double exigence en l’occurrence réaffirmer le rôle de premier plan du Gabon dans la protection de la planète, tout en exigeant une juste compensation pour ces efforts préservateurs.

À Antalya, Libreville ne compte pas se contenter de promesses symboliques. À travers le principe du « juste retour », le Gabon entend lier ses engagements environnementaux à des retombées financières directes, indispensables pour mener à bien sa transition climatique sans sacrifier son développement économique.