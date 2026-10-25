Gabon : le budget des Eaux et Forêts bondit de 82 %, celui de l’Environnement recule de 21 %

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Le projet de loi de finances 2027 prévoit une augmentation de 82,2 % du budget de la mission Eaux et Forêts, qui passerait de 22,24 à 40,53 milliards de FCFA, tandis que celui du ministère de l’Environnement et du Climat reculerait de 20,6 %, passant de 4,70 à 3,73 milliards de FCFA. Présentés le samedi 24 octobre 2026 devant les députés, ces arbitrages budgétaires traduisent une redistribution des moyens entre deux départements chargés de la gestion et de la protection du patrimoine naturel gabonais. Une évolution principalement expliquée par la mobilisation de financements extérieurs et le transfert de la gestion du conflit homme-faune vers le ministère des Eaux et Forêts.

À l’heure où le Gabon entend renforcer sa politique de développement durable, les orientations budgétaires pour 2027 révèlent des trajectoires financières contrastées entre les ministères de l’Environnement et des Eaux et Forêts. Auditionnés devant la Commission des finances, du budget et de la comptabilité publique de l’Assemblée nationale, Stanislas Stephen Mouba Olouna et Maurice Ntossu Allogo ont présenté les moyens sollicités pour leurs départements respectifs. Si les Eaux et Forêts bénéficient d’une progression substantielle de leurs crédits, l’Environnement enregistre une contraction de son enveloppe. Une situation qui interroge sur la répartition des compétences, la nature des financements mobilisés et la capacité de ces administrations à remplir efficacement leurs missions.

Les Eaux et Forêts bénéficient de 18,29 milliards supplémentaires

Selon les données communiquées par la presse de l’Assemblée nationale, le budget de la mission Eaux et Forêts devrait atteindre 40,53 milliards de FCFA en 2027, contre 22,24 milliards de FCFA en 2026. Cette progression de 18,29 milliards de FCFA, soit 82,2 %, constitue une augmentation particulièrement importante. Elle s’explique principalement par la mobilisation de financements extérieurs estimés à près de 13,5 milliards de FCFA, destinés à accompagner de nouveaux projets dans le secteur forestier.

Toutefois, cette hausse appelle une lecture nuancée. Les financements extérieurs annoncés représentent près de 74 % de l’augmentation budgétaire, ce qui laisse apparaître le poids déterminant des ressources mobilisées pour des projets spécifiques. Les informations présentées ne permettent pas de préciser la nature de ces financements, leurs conditions de mobilisation ou leur répartition entre les différentes actions du ministère. Il reste donc à déterminer quelle part de cette progression contribuera durablement au renforcement des capacités administratives et opérationnelles du département.

L’Environnement perd 970 millions de FCFA

À l’inverse, les crédits sollicités pour le ministère de l’Environnement et du Climat s’établissent à 3,73 milliards de FCFA pour 2027, contre 4,70 milliards de FCFA dans la loi de finances rectificative de 2026. Cette diminution de 970 millions de FCFA, correspondant à une contraction d’environ 20,6 %, intervient dans un contexte où les enjeux de surveillance environnementale, de contrôle des activités industrielles et d’adaptation aux changements climatiques demeurent importants.

Selon les explications rapportées lors de l’audition parlementaire, cette réduction s’explique notamment par le transfert de la gestion du conflit homme-faune vers le ministère des Eaux et Forêts. Ce changement de périmètre administratif doit cependant être pris en compte dans l’analyse de l’évolution des crédits. En l’absence d’une ventilation détaillée des dépenses transférées, il demeure difficile d’établir dans quelle mesure la baisse traduit une réduction réelle des moyens consacrés aux autres missions environnementales.

Le transfert du conflit homme-faune à l’épreuve des moyens

Le rattachement de la gestion du conflit homme-faune au ministère des Eaux et Forêts constitue l’une des principales évolutions organisationnelles mises en avant dans le cadre de ces arbitrages. Cette compétence concerne directement les populations rurales confrontées aux incursions d’éléphants dans leurs plantations, malgré l’installation de clôtures électriques dans certaines localités.

Lors des auditions, la députée Joséphine Okome Mba, épouse Obiang Ndong, a notamment attiré l’attention du gouvernement sur la persistance des dégâts agricoles. Le transfert de compétence devra donc s’accompagner de moyens adaptés pour assurer l’entretien des dispositifs de protection, améliorer les interventions sur le terrain et répondre aux préoccupations des agriculteurs. Les données communiquées ne permettent toutefois pas encore d’identifier les crédits spécifiquement affectés à ces actions dans le budget 2027.

Une augmentation budgétaire dont les résultats restent à démontrer

Au-delà des montants annoncés, l’examen parlementaire pose la question de l’efficacité de la dépense publique. Le ministère des Eaux et Forêts devra notamment répondre aux attentes concernant la réhabilitation de l’École nationale des eaux et forêts (ENEF), tandis que celui de l’Environnement devra poursuivre ses missions de contrôle et de surveillance, notamment face aux préoccupations soulevées sur les activités industrielles et les aménagements du littoral.

La forte progression des crédits forestiers et la réduction de ceux de l’Environnement ne suffisent donc pas, à elles seules, à apprécier l’orientation globale de la politique environnementale gabonaise. Celle-ci dépendra également de la disponibilité effective des financements extérieurs, de la répartition des moyens entre les programmes et de la capacité des administrations à exécuter les projets annoncés. Pour 2027, l’enjeu sera de vérifier si cette nouvelle architecture budgétaire permet d’améliorer concrètement la gestion des forêts, la protection des populations et le contrôle des activités susceptibles d’affecter les écosystèmes gabonais.