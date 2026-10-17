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Gabon : la lutte contre les cancers et la santé maternelle érigées en priorités sanitaires

Photo de Henriette Lembet Henriette Lembet Follow on X Envoyer un courriel 17 octobre 2026 à 15h04min
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Le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, a instruit le gouvernement, lors du Conseil des ministres du 15 octobre 2026, de renforcer les capacités d’accueil des structures sanitaires, en accordant une attention particulière à la santé maternelle et infantile ainsi qu’à la prise en charge des cancers. Cette orientation place deux enjeux majeurs de santé publique au cœur des priorités gouvernementales, alors que l’amélioration de l’accès aux soins demeure une attente des populations gabonaises.

L’amélioration du système sanitaire figure parmi les exigences adressées à la nouvelle équipe gouvernementale. À travers cette instruction, l’exécutif entend renforcer les capacités des établissements de santé pour mieux répondre aux besoins des patients. Reste à déterminer les investissements nécessaires et les moyens humains qui accompagneront cette ambition.

Renforcer les capacités d’accueil des hôpitaux

Selon le communiqué final du Conseil des ministres, le chef de l’État a demandé « d’accroître les capacités d’accueil des structures sanitaires », en privilégiant la prise en charge des mères, des enfants et des cancers. Cette orientation suppose notamment des infrastructures adaptées, des équipements médicaux disponibles et des personnels qualifiés. L’augmentation des capacités hospitalières devra également s’accompagner d’une amélioration des conditions de prise en charge.

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Pour les femmes enceintes et les nouveau-nés, l’accès aux consultations prénatales, aux maternités équipées et aux soins d’urgence constitue un élément essentiel de la sécurité sanitaire. Concernant les cancers, les enjeux portent notamment sur le dépistage, le diagnostic précoce et l’accès aux traitements spécialisés. La continuité des soins représente également une condition déterminante pour les patients.

Des engagements à traduire en moyens

Le communiqué gouvernemental ne précise toutefois ni les établissements concernés, ni les financements prévus, ni le calendrier de renforcement des capacités sanitaires.

La concrétisation de cette priorité dépendra donc des arbitrages budgétaires et des mesures opérationnelles annoncées ultérieurement. Pour les populations, l’enjeu sera de constater une amélioration effective de l’accès aux soins, au-delà des orientations présidentielles.

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Henriette Lembet

Journaliste Le temps est une donnée fatale à laquelle rien ne résiste...

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