CanalBox : la fibre optique gratuite grâce à la campagne « Booster Août 2026 » !

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À l’approche du pic des vacances scolaires, CanalBox frappe un grand coup sur le marché gabonais des télécommunications. En effet, l’opérateur a récemment procédé au lancement de sa campagne promotionnelle baptisée « Promo d’Août 2026 ». Une initiative conçue pour faciliter l’accès au Très Haut Débit, à accélérer l’équipement numérique des foyers tout en soulageant le budget des ménages durant la période période estivale.

​Articulée autour du slogan évocateur « À ce prix-là, vacances illimitées. 0 FCFA Box + Installation », cette opération élimine totalement les frais d’entrée habituellement facturés à 10 000 FCFA pour la formule Start. Durant tout le mois d’août 2026, l’équipement réseau ainsi que son raccordement à domicile sont offerts à titre gracieux à l’ensemble des nouveaux souscripteurs résidant dans une zone couverte. Seul le forfait mensuel de 25 000 FCFA reste à la charge de l’abonné pour bénéficier d’une connexion illimitée.

Rendre accessible la fibre optique et se rapprocher de la clientèle

Cette gratuité des frais de mise en service répond à une demande croissante de connectivité performante durant les vacances. En levant les barrières financières initiales, CanalBox permet aux familles de connecter simultanément tous leurs équipements. Streaming vidéo, jeux en ligne, visioconférences ou télétravail, bref la connexion Très Haut débit de CanalBox, garantit une stabilité commerciale adaptés à divers usages numériques contemporains.

Accessible à toute personne éligible au réseau, la souscription peut s’effectuer directement dans les boutiques Canal+, ou auprès des partenaires agréés. Avec cette campagne « Booster Août 2026 », CanalBox réaffirme sa position d’acteur majeur de la transformation numérique des foyers au Gabon. Et pour les abonnés et la nouvelle clientèle Cette opportunité tombe à une période essentielle de l’année. Celle des retrouvailles et des rencontres chaleureuses. Alors n’hésitez pas et rapprochez vous de votre point de vente le plus proche pour bénéficier de la campagne «Booster Août 2026 » !