Allaitement maternel: un bouclier pour la croissance des nourrissons

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A l’occasion de la semaine mondiale de l’allaitement maternel célébrée chaque année du 01 au 07 Août , une équipe de la rédaction de Gabon Media Time s’est rendue le lundi 03 Août 2026 au Centre de Santé d’Awendjé dans le quatrième arrondissement de Libreville. L’objectif de cette descente terrain était de comprendre les pratiques liées à l’allaitement maternel et artificiel afin de sensibiliser les mamans.

Au Centre de Santé d’Awendjé, plusieurs femmes accompagnées de leurs nourrissons ont participé à la campagne de sensibilisation . En effet , plusieurs professionnels de santé ont saisi l’occasion pour édifier ces derniers sur les bienfaits et les bonnes pratiques de cet engagement afin d’assurer la croissance de leurs bébés.

L’allaitement maternel, le meilleur instrument de santé pour le bébé

A ce propos, Véronique , sage femme dans ladite structure n’a pas manqué de rappelé l’ importance de la qualité du lait maternel. « Je pense qu’il faut privilégier l’allaitement maternel parce que non seulement ça ne coute pas chère mais aussi parce qu’ il favorise encore plus la relation entre la mère et son nourrisson » a-t-elle déclaré.

Par ailleurs, une mère d’enfant a suggéré d’opter pour l’allaitement maternel.« Dans l’allaitement maternel on retrouve quasiment tous les nutriments favorisent la croissance du nouveau né » a-t-elle souligné. A l’heure des polémiques liées à la contrefaçon des produits laitiers pour enfants à bas âges, il est judicieux de prendre des mesures préventives en optant pour une méthode d’alimentation naturelle pour les nourrissons.

Francise Nleme Meye, Journaliste Stagiaire