Woleu-Ntem : le Préfet du Ntem suspendu de ses fonctions 

Ecouter l'article

Dans une décision qui a rapidement fait le tour de la province du Woleu-Ntem ce vendredi 17 avril 2026, le Préfet du département du Ntem, Maurice Obiang Ondo, a été officiellement suspendu de ses fonctions à titre conservatoire. Cette mesure forte, prise par l’autorité provinciale, marque un tournant dans l’administration territoriale de la ville frontalière de Bitam.

C’est par le biais d’un communiqué que le Gouverneur de la province du Woleu-Ntem, Jules Djeki, a porté à la connaissance de l’opinion publique et des populations locales ladite mesure. La décision, notifiée formellement à l’intéressé le jour même, écarte Maurice Obiang Ondo de ses responsabilités de commandement jusqu’à nouvel ordre.

Des manquements pointés du doigt

Si le communiqué de presse émanant du Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité reste sobre sur les détails précis des faits reprochés, il souligne explicitement que cette suspension fait suite à des « manquements observés dans l’exercice de ses fonctions ». L’autorité provinciale précise que cette sanction s’inscrit dans le strict respect des dispositions légales et réglementaires qui régissent l’administration territoriale au Gabon.

Conscient de l’importance stratégique du département du Ntem, le Gouverneur Jules Djeki a tenu à faire preuve de pédagogie envers les administrés. Le communiqué assure que « toutes les dispositions sont prises pour garantir la continuité du service public ». Cette mesure vise avant tout à protéger le bon fonctionnement de l’Administration locale et à maintenir la sérénité des institutions dans cette circonscription majeure du septentrion.

Pour l’heure, l’intérim à la tête de la préfecture de Bitam devrait être précisé dans les prochains jours par les autorités compétentes, afin de veiller à ce que les dossiers en cours ne souffrent d’aucune paralysie administrative.