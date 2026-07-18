Tchibanga : une élève de 20 ans retrouvée morte dans une habitation

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Une jeune élève de 20 ans a été retrouvée sans vie, jeudi 17 juillet 2026, dans une habitation située au quartier Moukenga, dans le 2ᵉ arrondissement de Tchibanga. Selon les informations rapportées par l’Agence gabonaise de presse (AGP), la victime, identifiée comme Laeticia Boutamba, aurait été découverte dans la chambre d’un appartement appartenant à un officier des forces de sécurité. Les circonstances de ce décès demeurent, à ce stade, inconnues.

Le drame continue de susciter de nombreuses interrogations dans le chef-lieu de la province de la Nyanga. D’après l’Agence gabonaise de presse (AGP), qui cite une source familiale, la victime était élève au lycée privé La Réussite. Sa disparition brutale a profondément bouleversé ses proches ainsi que les habitants de Tchibanga.

Selon des témoignages recueillis par l’AGP auprès de proches de la famille ayant requis l’anonymat, « la victime aurait été découverte sans vie dans la chambre d’un appartement appartenant à un officier des forces de sécurité, dont l’identité n’a pas été rendue publique ». Toutefois, aucune précision officielle n’a encore été apportée sur les circonstances dans lesquelles le décès est intervenu.

Les circonstances du décès restent à établir

À ce stade, les autorités compétentes observent le silence. Comme le souligne l’AGP, « aucune information officielle n’a été communiquée sur les circonstances du décès », laissant place à de nombreuses interrogations au sein de l’opinion publique.

L’affaire devrait désormais faire l’objet d’investigations afin de déterminer les causes exactes de ce décès. Les résultats de l’enquête permettront notamment d’établir s’il s’agit d’une mort naturelle, accidentelle, criminelle ou liée à toute autre circonstance.

Une enquête très attendue

Toujours selon l’Agence gabonaise de presse, « une enquête devrait permettre de déterminer les causes exactes de ce décès, qui suscite de nombreuses interrogations au sein de la population de Tchibanga ».

En attendant les conclusions des investigations, les autorités judiciaires et les services d’enquête sont attendus sur cette affaire particulièrement sensible, afin d’apporter des réponses à la famille de la victime et de lever les zones d’ombre entourant ce drame.