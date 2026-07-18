Derniers articlesFAITS DIVERS

Tchibanga : une élève de 20 ans retrouvée morte dans une habitation

Photo de Henriette Lembet Henriette Lembet Follow on X Envoyer un courriel 18 juillet 2026 à 8h21min
1 506 Temps de lecture 1 minute
Une vue de la ville de Tchibanga © D.R.
Ecouter l'article

Une jeune élève de 20 ans a été retrouvée sans vie, jeudi 17 juillet 2026, dans une habitation située au quartier Moukenga, dans le 2ᵉ arrondissement de Tchibanga. Selon les informations rapportées par l’Agence gabonaise de presse (AGP), la victime, identifiée comme Laeticia Boutamba, aurait été découverte dans la chambre d’un appartement appartenant à un officier des forces de sécurité. Les circonstances de ce décès demeurent, à ce stade, inconnues.

Le drame continue de susciter de nombreuses interrogations dans le chef-lieu de la province de la Nyanga. D’après l’Agence gabonaise de presse (AGP), qui cite une source familiale, la victime était élève au lycée privé La Réussite. Sa disparition brutale a profondément bouleversé ses proches ainsi que les habitants de Tchibanga.

Selon des témoignages recueillis par l’AGP auprès de proches de la famille ayant requis l’anonymat, « la victime aurait été découverte sans vie dans la chambre d’un appartement appartenant à un officier des forces de sécurité, dont l’identité n’a pas été rendue publique ». Toutefois, aucune précision officielle n’a encore été apportée sur les circonstances dans lesquelles le décès est intervenu.

Les circonstances du décès restent à établir

À ce stade, les autorités compétentes observent le silence. Comme le souligne l’AGP, « aucune information officielle n’a été communiquée sur les circonstances du décès », laissant place à de nombreuses interrogations au sein de l’opinion publique.

L’affaire devrait désormais faire l’objet d’investigations afin de déterminer les causes exactes de ce décès. Les résultats de l’enquête permettront notamment d’établir s’il s’agit d’une mort naturelle, accidentelle, criminelle ou liée à toute autre circonstance.

Une enquête très attendue

Toujours selon l’Agence gabonaise de presse, « une enquête devrait permettre de déterminer les causes exactes de ce décès, qui suscite de nombreuses interrogations au sein de la population de Tchibanga ».

En attendant les conclusions des investigations, les autorités judiciaires et les services d’enquête sont attendus sur cette affaire particulièrement sensible, afin d’apporter des réponses à la famille de la victime et de lever les zones d’ombre entourant ce drame.

Photo de Henriette Lembet Henriette Lembet Follow on X Envoyer un courriel 18 juillet 2026 à 8h21min
1 506 Temps de lecture 1 minute
Photo de Henriette Lembet

Henriette Lembet

Journaliste Le temps est une donnée fatale à laquelle rien ne résiste...

Articles similaires

Potasse de la Banio : une société chinoise affiche ses ambitions 

17 juillet 2026 à 17h26min

Réseaux sociaux : le Gabon sous cloche depuis cinq mois, le gouvernement impassible ?

17 juillet 2026 à 16h49min

MILA 2026 : le Gabon invité d’honneur de la 9e édition en Côte d’Ivoire 

17 juillet 2026 à 16h22min

Akieni : le forum Lékoni-Lékori revient pour une 3ᵉ édition du 6 au 8 août 2026

17 juillet 2026 à 16h12min
Laisser nous votre commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GMT TV

[#Reportage] Imeno Mbila : les éléphants menacent la survie du village À Imeno Mbila, village situé à une trentaine de kilomètres de Mbigou, sur la route de Mimongo dans la province de la Ngounié, les populations font face aux incursions répétées des éléphants. Les animaux détruisent les plantations de manioc, de banane et d’autres cultures essentielles à la survie des familles. Privés de leurs principales sources de nourriture et de revenus, les habitants lancent un appel urgent aux autorités gabonaises pour trouver une solution durable au conflit homme-faune et protéger leur sécurité alimentaire. 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲066441717 📞011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 — 𝟏𝟎 𝐚𝐧𝐬 𝐝’𝐞𝐧𝐠𝐚𝐠𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐚𝐮 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 #GMT #Gabon #10ansGMT
[#Reportage] Imeno Mbila : les éléphants menacent la survie du village
[#Microtrottoir] comprenez-vous que 5 mois après les Réseaux sociaux soient toujours suspendus ? 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Microtrottoir] comprenez-vous que 5 mois après les Réseaux sociaux soient toujours suspendus ?
[#Reportage] Réseaux sociaux : le Gabon sous cloche depuis cinq mois, le gouvernement impassible ? 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲066441717 📞011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 — 𝟏𝟎 𝐚𝐧𝐬 𝐝’𝐞𝐧𝐠𝐚𝐠𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐚𝐮 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 #GMT #Gabon #10ansGMT
[#Reportage] Réseaux sociaux : le Gabon sous cloche depuis cinq mois, le gouvernement impassible ?
[#Journal] Le 19H30 du 17 Juillet 2026 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon #10ansGMT
[#Journal] Le 19H30 du 17 Juillet 2026
🔴[FlashInfos] Imeno Mbila : Les éléphants menacent la survie du village 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲066441717 📞011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 — 𝟏𝟎 𝐚𝐧𝐬 𝐝’𝐞𝐧𝐠𝐚𝐠𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐚𝐮 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 #GMT #Gabon #10ansGMT
🔴[FlashInfos] Imeno Mbila : Les éléphants menacent la survie du village
🔴[FlashInfos] Imeno Mbila : Les éléphants menacent la survie du village 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲066441717 📞011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 — 𝟏𝟎 𝐚𝐧𝐬 𝐝’𝐞𝐧𝐠𝐚𝐠𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐚𝐮 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 #GMT #Gabon #10ansGMT
🔴[FlashInfos] Imeno Mbila : Les éléphants menacent la survie du village
S'abonner
Bouton retour en haut de la page