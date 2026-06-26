Banque : le Groupe BGFIBank consolide la confiance de ses partenaires grâce à une double certification

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Le 25 juin 2026, au sein du prestigieux espace d’Euronext, le Groupe BGFIBank a brillamment réaffirmé sa stature de leader régional en matière de gouvernance. Le géant bancaire a célébré le renouvellement de sa certification AML 30001 pour BGFI Holding Corporation, BGFIBank Europe et BGFIBank Cameroun. Plus spectaculaire encore, cette dernière filiale s’est vu décerner la norme ISO 37001, une distinction inédite pour un établissement bancaire en Afrique centrale.

L’obtention de la norme ISO 37001 par la filiale camerounaise constitue un tournant. C’est en effet la toute première fois qu’une banque de la sous-région décroche cette référence internationale absolue en matière de prévention et de lutte contre la corruption. Ce succès vient couronner une culture d’éthique profondément ancrée au sein de l’institution.

Parallèlement, le maintien de la certification AML 30001 consolide les mécanismes stricts de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, déployés avec rigueur par le groupe depuis 2017. Face au durcissement continu des réglementations financières mondiales, BGFIBank prouve ainsi que ses dispositifs opérationnels n’ont rien à envier aux plus grands standards occidentaux.

La consécration d’une vision stratégique à long terme

Pour le Président Directeur Général du Groupe BGFIBank Henri-Claude Oyima, cette double consécration n’est pas le fruit du hasard, mais bien l’aboutissement d’une trajectoire mûrement réfléchie. « Ces certifications ne marquent pas le début d’une démarche ; elles en constituent la consécration. Elles viennent reconnaître plusieurs années d’investissements soutenus dans la gouvernance, la conformité, la maîtrise des risques et l’amélioration continue de nos processus », a-t-il affirmé avec fierté.

Loin de se satisfaire de ces acquis, le leader entend faire de cette rigueur un levier de confiance indispensable pour le développement du continent. Le PDG a ainsi rappelé le cap fixé pour l’avenir. « Au sein du Groupe BGFIBank, nous avons fait le choix d’inscrire durablement nos activités dans les standards internationaux les plus exigeants afin de renforcer la confiance de nos clients, partenaires, régulateurs et investisseurs. Le renouvellement de la certification AML 30001 et l’obtention de la certification ISO 37001 par BGFIBank Cameroun confirment aujourd’hui la solidité de cette vision et notre détermination à poursuivre cette trajectoire d’excellence à l’échelle de l’ensemble du Groupe. », a indiqué Henri-Claude Oyima

Un déploiement progressif vers de nouveaux horizons

Cette étape camerounaise n’est que le prélude d’une dynamique globale. Le groupe, fort de ses 3 000 collaborateurs répartis dans 12 pays, prévoit déjà d’harmoniser ses pratiques en déployant progressivement la norme anti-corruption ISO 37001 dans l’ensemble de ses autres filiales. En consolidant de la sorte ses fondations éthiques, BGFIBank réaffirme avec force son ambition première : bâtir un groupe financier africain de classe mondiale, capable d’allier croissance économique et transparence absolue.