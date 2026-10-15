Gabon : le gouvernement table sur un plan stratégique pour sécuriser l’approvisionnement en carburant

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Après plusieurs jours de vive tension dans les stations-service, l’exécutif a tenu à rassurer la population. Le mercredi 14 octobre 2026, le vice-président du gouvernement, Hermann Immongault, a réuni d’urgence les principaux acteurs de la filière hydrocarbures afin d’évaluer l’état des réserves nationales et de verrouiller la chaîne de distribution.

Face à l’agacement grandissant des usagers, cette séance de travail au sommet avait pour objectif de dresser un diagnostic précis des volumes disponibles de gasoil et d’essence, tant dans le Grand Libreville qu’à l’intérieur du pays. Présent aux côtés des responsables techniques et des distributeurs, le ministre du Pétrole a présenté un bilan actualisé des capacités de stockage. À l’issue de cet état des lieux, les autorités se sont voulues catégoriques en assurant que la pénurie appartient désormais au passé et que le marché est à nouveau approvisionné de manière fluide.

Un début d’octobre sous haute tension pour les usagers

Cette reprise en main intervient après une période particulièrement éprouvante pour les automobilistes et les transporteurs. Au début du mois, de longues files d’attente s’étaient formées devant les pompes de la capitale, provoquant d’importants embouteillages et ralentissant l’activité économique.

Entre ruptures sèches et rationnements impromptus, le manque de gasoil a mis à rude épreuve le quotidien des habitants. Déjà sollicité, le Conseil des ministres avait révélé le 8 octobre que la stabilisation des prix à la pompe représentait un effort financier colossal de 30 milliards de FCFA pour le seul mois de septembre, illustrant le coût massif du soutien étatique.

Mieux coordonner pour éviter de nouvelles rechutes

Pour pallier durablement ces défaillances logistiques, le vice-président a insisté sur la nécessité de renforcer la synergie entre les raffineurs, les importateurs, les marketeurs et les transporteurs. En effet, il s’agit d’installer une véritable culture d’anticipation afin de neutraliser tout risque d’étranglement de l’offre avant qu’il ne touche le consommateur final. Les acteurs du secteur se sont ainsi engagés à accroître le suivi des flux logistiques.

Si l’exécutif entend tourner définitivement la page des pénuries, le retour à la confiance exige une régularité exemplaire sur le terrain. Les usagers, notamment ceux résidant hors de la région capitale, attendent de vérifier la concrétisation de ces annonces au quotidien. Cet épisode remet en lumière un paradoxe frappant : bien que le Gabon figure parmi les producteurs de brut du continent, sa chaîne d’approvisionnement intérieure demeure vulnérable aux à-coups logistiques. Sécuriser les approvisionnements sur le long terme reste donc le véritable test pour les autorités.