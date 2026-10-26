Amazing Gabon : l’exposition photo ouverte jusqu’au 06 novembre 

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C’est dans la salle d’exposition du ministère de la Jeunesse, des Sports, du Rayonnement culturel et des Arts qu’a été officiellement lancée, le vendredi 23 octobre 2026, la cinquième édition de l’exposition photographique « Amazing Gabon ». Placée sous de hauts auspices et avec l’UNESCO en qualité de président du jury, cette manifestation culturelle majeure met à l’honneur le talent de nombreux photographes amateurs et professionnels déterminés à capturer l’essence de la nation.

Après avoir été pays invité d’honneur l’année dernière à Osaka au Japon pour la 4e édition, le Gabon relance pour la cinquième année son concours de photo intitulé « Faune et flore du Gabon : héritage vivant, avenir durable », cette édition célèbre de manière éclatante la riche biodiversité du pays. Forêts tropicales denses, mangroves préservées, paysages naturels grandioses et espèces emblématiques s’y dévoilent à travers des témoignages visuels saisissants qui invitent directement le public à mieux connaître ce patrimoine unique et à contribuer activement à sa sauvegarde pour les générations futures.

Quand l’art visuel se met au service du développement durable

​Dans son allocution inaugurale, le Représentant de l’UNESCO a souligné le rôle fondamental de la photographie pour sensibiliser les citoyens aux grands défis environnementaux actuels, transmettre la mémoire collective et encourager l’engagement citoyen. Il a également salué la créativité remarquable de la jeunesse gabonaise, dont le regard singulier valorise les richesses naturelles du pays et promeut un tourisme durable et respectueux.

Prenant la parole à son tour, le ministre de la Jeunesse et Sports, chargé du rayonnement culturel et de la vie associative a souligné la capacité unique de cet art à raconter fidèlement les réalités du Gabon, à sublimer ses patrimoines culturels et à créer de véritables passerelles entre les générations. En s’impliquant dans cet événement, l’UNESCO réaffirme l’importance stratégique des liens unissant culture, sciences, éducation et protection de l’environnement, tout en soulignant la contribution essentielle des industries créatives. Pour prolonger l’expérience, l’exposition se poursuit activement jusqu’au 6 novembre prochain à la Tribune d’honneur ou communément appelé place de l’indépendance. Le public est cordialement invité à venir découvrir la pluralité des œuvres exposées et à voter pour sa photographie favorite.