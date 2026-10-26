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Gabon : vers l’autorisation de StarLink et Eutelsat sur le territoire

Photo de Blandine Biloghe Blandine Biloghe Envoyer un courriel 26 octobre 2026 à 12h37min
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Le Gabon pourrait dans les prochains jours voir sa fibre optique évoluer pour une utilisation optimale. C’est du moins ce qu’a annoncé le ministre de l’économie numérique Mark Alexandre Doumba, dans une interview accordée à l’Agence gabonaise de presse le 23 octobre 2026. Le membre du gouvernement a indiqué une autorisation prochaine des entreprises StarLink et Eutelsat sur le territoire national. 

Ce sera une avancée significative pour le développement et la facilitation de l’accès au numérique au Gabon alors que de nombreuses parties du pays ne sont pas encore connectées. Un problème auquel les autorités entendent apporter des réponses malgré les difficultés. « Aujourd’hui, plus de 200 villages ne sont pas encore connectés à Internet. Certains comptent seulement 20 ou 30 habitants. Installer un pylône pour si peu de personnes n’est pas toujours rentable, mais nous avons l’obligation de leur donner accès au numérique », a indiqué Mark Alexandre Doumba. Ministre de l’économie numérique.  

Une couverture numérique nationale et plus fluide 

Dans cette dynamique, le ministre de l’économie numérique souligne lors de son interview l’installation prochaine d’autres opérateurs étrangers pour renforcer l’accès à internet. Il s’agit notamment de StarLink et Eutelsat. «Avec les progrès de l’Internet satellitaire, nous allons également autoriser, dans les prochains mois, des prestataires comme Starlink et Eutelsat à contribuer à la couverture de ces zones, plutôt que de devoir déployer systématiquement de la fibre optique », a-t-il affirmé. Une affirmation qui, si elle se concrétise, saura relever le niveau de connexion à la fibre optique dans le pays. 

Canal_octobre

D’ailleurs, pour parvenir à ce niveau, le membre du gouvernement a rappelé l’importance de la mise en place effective du Fonds du service universel. Il a aussi rappelé la nécessité de former des gabonais aux métiers du numérique pour un suivi assuré du développement de la fibre optique au Gabon. Enfin, le concours de StarLink et Eutelsat dans le projet d’amélioration de l’accès à internet, saura appuyer les opérateurs actuels afin de permettre à chaque gabonais, où qu’il soit dans le pays de jouir d’une connexion internet, rapide, fluide et sécurisée. 

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