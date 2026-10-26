Makokou : jusqu’à 5000 FCFA à payer pour se rendre sur l’axe Nzing-Meyong-Andock

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À Makokou, dans la province de l’Ogooué-Ivindo, les habitants du deuxième arrondissement souffrent d’une tarification abusive du transport pour se rendre à leur domicile. Dans cette partie de la ville sur l’axe Nzing-Meyong-Andock, le trajet en taxi ne vaut pas moins de 2000 FCFA. Une situation que vivent les usagers tant bien que mal s’ils veulent rejoindre la ville ou leur domicile en voiture.

À l’origine de cette hausse des tarifs du transport, le mauvais état de la route. En effet, la voie a connu plusieurs années sans véritable changement pouvant la rendre pratique plus longtemps. Seulement, cet enlisement se repercute directement sur les populations incapable de s’opposer à cette grimpée du coût du transport. Et les courses varient sans cesse. « En ce moment, on dépense de 2000 FCFA jusqu’à 5000 FCFA si on veut qu’un taxi nous emmène ici», a expliqué Albert Bidza Mendoume, habitant du quartier Nzing-Meyong.

Malgré la grogne des populations, aucun changement

Aussi, les clandos qui rallient la zone ont également augmenté le montant. Aujourd’hui, les passagers doivent désormais payer 500 Fcfa chacun. À bout de cette situation, les habitants crient au secours. Leurs souhaits se formulent sous deux pans cruciaux. Le premier, que les autorités municipales voient au rabais le coût du transport sur cet axe du deuxième arrondissement. Et le second, que la route puisse enfin être remise en état. Et cela nécessite que les travaux qui ont débuté en début de semaine puissent être menés jusqu’au bout par la Société adjudicataire.

La situation des habitants de cette partie de Makokou interroge quant aux travaux qui sont menés. En effet, pour ces derniers, la tenue de la célébration de la Fête du 30 août, a été une occasion de moderniser les principales artères de la capitale provinciale. Mais si certains ont reçu un coup d’éclat, ces quartiers eux sont restés en marge. Il faudrait ainsi que l’ex autorités compétentes se saisissent de ce cri, et répondent en y apportant des solutions concrètes.