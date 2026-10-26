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Akanda : Megador épinglée pour « nuisances sonores » et « pollutions »

Photo de Lyonnel Mbeng Essone Lyonnel Mbeng Essone Follow on X Envoyer un courriel 26 octobre 2026 à 10h22min
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Stephen Olouna Mouba sur le terrain pour admonester Megador © D.R.
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Le ministre de l’Environnement et du Climat, Stanislas Stephen Alouna Mouba, a effectué une visite inopinée sur le site de l’entreprise Megador, à Akanda, le dimanche 25 octobre 2026. Le membre du gouvernement y est allé après l’alerte des riverains, victimes de nuisances sonores et de pollutions liées aux activités de l’usine.

À l’heure où les autorités publiques s’attèlent à rappeler l’intérêt de favoriser la paix, il est des entités qui évoluent en marge de la loi. Toute chose qui a motivé la descente de terrain de Stanislas Stephen Mouba dans les rues d’Akanda. Accompagné des élus locaux, ce dernier a tenu à dresser un état des lieux. Mais également de s’assurer du respect de la réglementation par les opérateurs économiques.

Pas d’économie sans équilibre social !

Pour le membre du gouvernement, l’impact environnemental des chaînes de production des grandes industries peut en effet menacer la cohabitation sociale paisible. « Il y a essentiellement trois préoccupations. Des nuisances sonores, à cause du rythme intense des activités de cet industriel. Des pollutions des eaux, liées aux effluents issus de l’usine. Et des pollutions de l’air, liées aux poussières associées à la production sur ce site », a-t-il déclaré.

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Il s’agit d’une liste non exhaustive des griefs retenus contre ladite société. Sur place, plusieurs familles voient leur quotidien bouleversé. Enfants comme adultes sont exposés à ces désagréments. « C’est une affaire qui a trop duré. Les populations souffrent depuis trop longtemps de l’installation de cette entreprise dans notre quartier », a témoigné Gauthier Letoundji, riverain. Même son de cloche chez un autre riverain. « Le problème, c’est qu’ils font du bruit 24h/24. Il y a vraiment des jours qui sont infernaux. »

Face à cette situation, un délai de 60 jours a été accordé aux responsables de Megador pour réaménager leur système d’évacuation. « Un calendrier sur 60 jours va être mis en place dès demain. La mairie réunira toutes les parties prenantes pour définir les actions à entreprendre afin d’améliorer cette cohabitation », a annoncé Stanislas Stephen Alouna Mouba. Ce dernier a également échangé avec les populations environnantes sur le cadre réglementaire quartier. »

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Lyonnel Mbeng Essone

Rédacteur en chef adjoint, je suis diplômé en droit privé. J'ai longtemps fourbi mes armes dans les cabinets juridiques avant de me lancer dans le web journalisme. Bien que polyvalent, je me suis spécialisé sur les questions sociétés, justice, faits-divers et bien sûr actualités sportives.

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