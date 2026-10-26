Akanda : Megador épinglée pour « nuisances sonores » et « pollutions »

Ecouter l'article

Le ministre de l’Environnement et du Climat, Stanislas Stephen Alouna Mouba, a effectué une visite inopinée sur le site de l’entreprise Megador, à Akanda, le dimanche 25 octobre 2026. Le membre du gouvernement y est allé après l’alerte des riverains, victimes de nuisances sonores et de pollutions liées aux activités de l’usine.

À l’heure où les autorités publiques s’attèlent à rappeler l’intérêt de favoriser la paix, il est des entités qui évoluent en marge de la loi. Toute chose qui a motivé la descente de terrain de Stanislas Stephen Mouba dans les rues d’Akanda. Accompagné des élus locaux, ce dernier a tenu à dresser un état des lieux. Mais également de s’assurer du respect de la réglementation par les opérateurs économiques.

Pas d’économie sans équilibre social !

Pour le membre du gouvernement, l’impact environnemental des chaînes de production des grandes industries peut en effet menacer la cohabitation sociale paisible. « Il y a essentiellement trois préoccupations. Des nuisances sonores, à cause du rythme intense des activités de cet industriel. Des pollutions des eaux, liées aux effluents issus de l’usine. Et des pollutions de l’air, liées aux poussières associées à la production sur ce site », a-t-il déclaré.

Il s’agit d’une liste non exhaustive des griefs retenus contre ladite société. Sur place, plusieurs familles voient leur quotidien bouleversé. Enfants comme adultes sont exposés à ces désagréments. « C’est une affaire qui a trop duré. Les populations souffrent depuis trop longtemps de l’installation de cette entreprise dans notre quartier », a témoigné Gauthier Letoundji, riverain. Même son de cloche chez un autre riverain. « Le problème, c’est qu’ils font du bruit 24h/24. Il y a vraiment des jours qui sont infernaux. »

Face à cette situation, un délai de 60 jours a été accordé aux responsables de Megador pour réaménager leur système d’évacuation. « Un calendrier sur 60 jours va être mis en place dès demain. La mairie réunira toutes les parties prenantes pour définir les actions à entreprendre afin d’améliorer cette cohabitation », a annoncé Stanislas Stephen Alouna Mouba. Ce dernier a également échangé avec les populations environnantes sur le cadre réglementaire quartier. »