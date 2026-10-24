Gabon–Belgique : la diaspora mobilisée autour de la formation d’ingénieurs et de l’énergie

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L’ambassadeur du Gabon en Belgique, Eudes Régis Immongault Tatangani, a reçu à Bruxelles Landry Ndong Aboghé, ingénieur polytechnicien et cofondateur de CompanyViene, pour examiner des perspectives de coopération dans deux secteurs stratégiques : la formation d’ingénieurs et l’énergie. Cette rencontre s’inscrit dans une démarche de valorisation des compétences de la diaspora gabonaise, avec l’ambition de favoriser des partenariats susceptibles de contribuer au développement des capacités techniques nationales et à la modernisation du secteur énergétique.

La mobilisation de l’expertise gabonaise établie à l’étranger constitue l’un des leviers potentiels de la diplomatie économique. C’est dans cette perspective que s’inscrit l’audience accordée par Eudes Régis Immongault Tatangani à Landry Ndong Aboghé. Les échanges ont porté sur des possibilités de collaboration entre acteurs gabonais et belges, autour de projets susceptibles de répondre à certains besoins structurels de l’économie nationale. Deux domaines ont particulièrement retenu l’attention : l’enseignement supérieur technique et les solutions énergétiques.

Vers un partenariat pour la formation d’ingénieurs polytechniciens

Sur le volet académique, les discussions ont exploré les possibilités de développer une formation en école d’ingénieurs polytechnique. L’objectif serait de contribuer au renforcement des compétences techniques nationales, notamment dans des domaines où les besoins en qualifications spécialisées accompagnent les ambitions de diversification économique du Gabon.

Une telle initiative pourrait favoriser les échanges de compétences, le transfert de savoir-faire et la constitution de partenariats entre établissements de formation et acteurs économiques. Toutefois, les modalités de cette coopération restent à définir. Aucun établissement partenaire, calendrier de réalisation ou dispositif de financement n’a été précisé dans la communication de l’ambassade.

L’énergie au cœur des perspectives de coopération

Le second axe de discussion a concerné la modernisation du secteur énergétique gabonais. Landry Ndong Aboghé a notamment présenté un modèle énergétique innovant destiné aux applications résidentielles, dans un contexte où l’amélioration de l’accès à l’électricité et la fiabilité de l’approvisionnement constituent des préoccupations importantes.

Les échanges ont également abordé les réformes susceptibles d’accompagner l’évolution du secteur. Cependant, les caractéristiques techniques du modèle présenté, ses capacités de production, son coût et les conditions éventuelles de son déploiement au Gabon n’ont pas été détaillés. Ces éléments seront déterminants pour apprécier sa pertinence et sa viabilité économique.

Transformer l’expertise de la diaspora en projets concrets

Cette audience illustre le rôle que les représentations diplomatiques peuvent jouer dans la mise en relation des compétences gabonaises de l’étranger avec les besoins de développement du pays. Au-delà des investissements financiers, la diaspora dispose également d’une expertise technique et professionnelle susceptible d’alimenter des initiatives dans l’enseignement, l’industrie et les infrastructures.

Reste désormais à savoir si ces échanges déboucheront sur des accords formalisés, des études de faisabilité ou des projets pilotes. Pour la diplomatie économique gabonaise, l’enjeu sera de dépasser le stade des prises de contact afin de transformer les propositions portées par la diaspora en partenariats opérationnels, assortis d’objectifs et de résultats mesurables.