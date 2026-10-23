Port-Gentil : les transporteurs de pain appelés à respecter les règles d’hygiène

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À Port-Gentil, dans la province de l’Ogooué-Maritime, le respect des règles d’hygiène dans le secteur de la boulangerie demeure un enjeu majeur de santé publique. L’Agence gabonaise de sécurité alimentaire (AGASA), à travers sa délégation provinciale, poursuit ses actions de sensibilisation et de suivi auprès des professionnels du secteur. L’objectif est de garantir des conditions sanitaires satisfaisantes tout au long de la chaîne alimentaire, de la fabrication du pain jusqu’à sa livraison aux consommateurs.

Le transport du pain constitue une étape particulièrement sensible dans la préservation de sa qualité sanitaire. Lorsque les véhicules utilisés ne respectent pas les exigences d’hygiène, les produits peuvent être exposés à différentes sources de contamination. De même, une manipulation inappropriée par le personnel peut compromettre leur salubrité avant même leur arrivée chez les consommateurs. C’est pourquoi l’AGASA rappelle l’importance du respect des bonnes pratiques d’hygiène par l’ensemble des acteurs concernés. Boulangers et transporteurs sont ainsi appelés à prendre les dispositions nécessaires pour garantir la sécurité sanitaire des produits mis sur le marché.

Un suivi pour renforcer la conformité sanitaire

Dans cette optique, la Délégation provinciale de l’Ogooué-Maritime (DPOM) assure le suivi des recommandations adressées aux professionnels de la boulangerie dans la commune de Port-Gentil. Cette démarche concerne notamment la mise en conformité sanitaire des véhicules affectés au transport du pain. Elle porte également sur le respect des bonnes pratiques d’hygiène par le personnel des boulangeries. À travers cet accompagnement, l’agence entend encourager les professionnels à intégrer durablement les exigences sanitaires dans leurs activités quotidiennes.

Par ailleurs, cette initiative s’inscrit dans la mission de prévention des risques sanitaires dévolue à l’AGASA. En veillant au respect des règles d’hygiène, l’organisme entend limiter les risques de contamination et préserver la qualité sanitaire du pain jusqu’à sa livraison. Toutefois, l’efficacité de cette démarche repose également sur l’implication des professionnels concernés. Le respect des recommandations, l’entretien régulier des véhicules et l’adoption de pratiques appropriées demeurent essentiels pour protéger les consommateurs. À Port-Gentil, l’enjeu est donc de renforcer la responsabilité de chaque intervenant afin que le pain commercialisé soit transporté dans des conditions conformes aux exigences sanitaires.