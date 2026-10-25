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Octobre Rose 2026 : l’Association Colibri mobilise autour de la prévention des cancers féminins

Photo de Lyonnel Mbeng Essone Lyonnel Mbeng Essone Follow on X Envoyer un courriel 25 octobre 2026 à 13h55min
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Une vue d'une séance de sport organisée par l'association Colibri © D.R.
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Dans le cadre de la campagne Octobre Rose 2026, l’Association Colibri a organisé, le samedi 17 octobre, une matinée de sensibilisation aux cancers féminins au Colibri Stadium. Au programme de cette initiative : une séance de fitness, une intervention médicale consacrée à la prévention et au dépistage précoce des cancers du sein et du col de l’utérus, ainsi que des témoignages et des échanges avec les participants. Une mobilisation destinée à encourager les femmes à accorder davantage d’attention à leur santé et à l’importance du suivi médical.

La lutte contre les cancers féminins ne se limite pas aux campagnes institutionnelles de sensibilisation. Elle repose également sur la mobilisation des associations et des communautés, dont les initiatives contribuent à diffuser les messages de prévention. C’est dans cette perspective que l’Association Colibri a réuni plusieurs de ses membres, le 17 octobre dernier, pour une activité associant pratique sportive, information médicale et partage d’expériences. Une démarche qui s’inscrit dans les actions organisées chaque année à l’occasion d’Octobre Rose.

Le sport comme point de départ de la sensibilisation

La matinée a débuté par une séance de fitness animée par le coach Den’s. Cette activité collective a permis de rassembler les participants autour d’un moment consacré au bien-être physique, avant d’aborder les questions de santé féminine. Le choix d’associer activité sportive et sensibilisation traduit la volonté de l’association de proposer un cadre accessible et participatif.

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Au-delà de sa dimension récréative, cette initiative a permis d’engager les échanges sur l’importance des comportements favorables à la santé. Si la pratique régulière d’une activité physique contribue au bien-être général, elle ne remplace toutefois ni les consultations médicales ni les examens de dépistage recommandés selon l’âge et les facteurs de risque.

Le dépistage précoce au cœur des échanges

L’un des principaux temps forts de la rencontre a été l’intervention du Dr Adzabe, gynécologue, consacrée à la prévention et au dépistage précoce des cancers du sein et du col de l’utérus. Cette séquence a permis de rappeler l’importance d’une prise en charge médicale adaptée et de la détection des anomalies à un stade précoce.

Des témoignages et un quiz de sensibilisation ont également ponctué la matinée. Ces échanges ont offert aux participants l’occasion de partager leurs connaissances et leurs expériences, tout en favorisant une meilleure compréhension des enjeux liés aux cancers féminins. L’association n’a toutefois pas communiqué de données sur le nombre de participants ni sur la réalisation éventuelle d’examens de dépistage au cours de cette activité.

Faire de la prévention une démarche durable

À travers cette mobilisation, l’Association Colibri entend contribuer à inscrire la prévention dans les habitudes quotidiennes. La sensibilisation constitue en effet un premier levier, mais son efficacité dépend aussi de la capacité des femmes à accéder à des consultations, à des examens appropriés et, lorsque cela est nécessaire, à une prise en charge médicale.

La rencontre s’est achevée par un moment de convivialité autour d’une collation offerte aux participants. En associant sport, information et solidarité, l’Association Colibri rappelle que la lutte contre les cancers féminins nécessite une mobilisation qui dépasse le seul mois d’octobre. L’enjeu demeure de transformer les messages de sensibilisation en démarches concrètes de prévention et de dépistage tout au long de l’année.

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Photo de Lyonnel Mbeng Essone

Lyonnel Mbeng Essone

Rédacteur en chef adjoint, je suis diplômé en droit privé. J'ai longtemps fourbi mes armes dans les cabinets juridiques avant de me lancer dans le web journalisme. Bien que polyvalent, je me suis spécialisé sur les questions sociétés, justice, faits-divers et bien sûr actualités sportives.

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