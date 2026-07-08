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Kakaomundo Gabon : un sixième anniversaire sous le signe de la consolidation des partenariats

Photo de Karl Makemba Karl Makemba Envoyer un courriel 8 juillet 2026 à 21h57min
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Six ans après sa création, Kakaomundo Gabon confirme son ambition de faire du cacao un levier de transformation économique locale. Fondée par les frères Jonathan et Sébastien Ayinambenwe, l’entreprise a célébré ce 8 juillet 2026 son sixième anniversaire lors d’une cérémonie marquée par des animations culturelles et l’annonce d’un partenariat stratégique avec la Fondation canadienne Nutrition Carambole. À travers sa marque Bantoo Chocolate, la société transforme le cacao gabonais en produits chocolatés, notamment sa pâte à tartiner, valorisant le potentiel du « Made in Gabon ». Cette vision repose sur une conviction, celle de créer davantage de valeur sur le territoire en transformant localement une matière première reconnue pour sa qualité.

Cette rencontre a permis de réaffirmer les ambitions de l’entreprise en faveur de la souveraineté industrielle et alimentaire « Nous voulions réunir toutes les personnes qui ont cru en cette aventure et continuer à valoriser les produits du terroir, le Made in Gabon », a souligné le cofondateur Jonathan Ayinambenwe. Kakaomundo a ainsi fait le choix de rapatrier l’ensemble de ses activités industrielles au Gabon, renforçant la création de valeur nationale, les compétences locales et les emplois qualifiés. L’entreprise poursuit également la structuration d’un écosystème qui couvre la production agricole, la collecte, la transformation, la recherche, la traçabilité et l’innovation nutritionnelle, au bénéfice des producteurs gabonais.

Bantoo Star, un partenariat au service de la nutrition et de la croissance

Point d’orgue de cet anniversaire, la signature d’une convention de partenariat avec la Fondation Nutrition Carambole, dirigée par la Canadienne Claudia Lemay, ouvre une nouvelle étape dans le développement de Kakaomundo. Cet accord accompagnera le lancement prochain de Bantoo Star, un produit enrichi en protéines, fer, vitamines et minéraux, conçu pour contribuer à une meilleure croissance nutritionnelle des enfants. Cette innovation traduit la volonté de l’entreprise d’aller au-delà de la transformation du cacao en développant des solutions alimentaires adaptées aux besoins des populations africaines. Pour Claudia Lemay, ce partenariat est une occasion de « contrer la malnutrition chez les enfants ».

Soulignons qu’en six années d’existence, Kakaomundo a progressivement construit une chaîne de valeur complète et développe actuellement un Centre Pilote d’Excellence Cacao sur un domaine d’environ 5 hectares à Lambaréné. Ce futur pôle formera les producteurs, améliorera la qualité post-récolte, favorisera la recherche et renforcera la traçabilité des fèves jusqu’au produit fini. Grâce à cette stratégie, l’entreprise entend accroître les revenus des producteurs, générer davantage d’emplois locaux, réduire la dépendance aux importations et positionner le cacao gabonais comme un moteur de développement économique et social, porté par l’innovation et l’excellence du savoir-faire national.

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Karl Makemba

Engagé et passionné, Karl Makemba met son expertise et sa plume au service d’une information rigoureuse et indépendante. Fidèle à la mission de Gabon Media Time, il contribue à éclairer l’actualité gabonaise avec une analyse approfondie et un regard critique. "La liberté d'expression est la pierre angulaire de toute société libre." – Kofi Annan

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