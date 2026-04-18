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AGASA : 6 tonnes de produits végétales impropres saisis à Port-Gentil 

Photo de Geneviève Dewuno Edou Geneviève Dewuno Edou Envoyer un courriel 18 avril 2026 à 12h58min
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Saisie effectuée par l'Agasa à Port-Gentil © AGASA
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La Délégation provinciale de l’Ogooué-Maritime de l’Agence gabonaise de sécurité alimentaire (AGASA) a récemment procédé à une importante opération de contrôle à Port-Gentil. Celle-ci a conduit à la saisie d’un conteneur de 6 tonnes de produits d’origine végétale ne respectant pas les normes sanitaires en vigueur. En cause, un manquement aux conditions de conservation, notamment au niveau de la chaîne de froid, pourtant essentielle pour garantir la qualité et la sécurité des denrées alimentaires.

Au terme de cette intervention, près de 6 tonnes de produits végétaux ont été jugées impropres à la consommation. Selon les autorités compétentes, ces denrées ont subi un processus de décongélation suivi d’une recongélation durant leur transport maritime. Une pratique strictement interdite, car elle altère considérablement la qualité des produits et favorise le développement de micro-organismes dangereux pour la santé humaine. Face à ce risque avéré, les produits saisis ont été entièrement détruits par incinération.

Une vigilance accrue pour la sécurité alimentaire

Cette opération met en lumière le rôle crucial de l’AGASA dans la surveillance des produits alimentaires entrant sur le territoire gabonais. En tant qu’organe de régulation, l’agence veille au respect strict des normes sanitaires afin de protéger les consommateurs contre tout risque d’intoxication ou de contamination alimentaire. Les contrôles réguliers effectués aux frontières, dans les ports et autres points d’entrée, constituent ainsi une barrière essentielle contre l’introduction de produits dangereux sur le marché.

Au-delà de cette saisie, l’AGASA rappelle aux importateurs et aux acteurs de la chaîne logistique l’importance du respect des conditions de transport et de conservation des denrées périssables. Le maintien de la chaîne du froid demeure une exigence non négociable pour préserver l’intégrité des produits. Cette intervention s’inscrit donc dans une dynamique de renforcement des contrôles et de sensibilisation, visant à garantir une alimentation saine et sécurisée pour l’ensemble de la population gabonaise.

Photo de Geneviève Dewuno Edou Geneviève Dewuno Edou Envoyer un courriel 18 avril 2026 à 12h58min
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Geneviève Dewuno Edou

Diplômée en journalisme,je suis chargée des rubriques Santé en plus d’être l’une des voix derrière de nombreux reportages de GMTtv. L'écriture, la pose de voix, la présentation du Journal télévisé sont les principales tâches que j’exécute et pour lesquelles je mets mes capacités au quotidien au profit de la rédaction de Gabon Media Time.

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