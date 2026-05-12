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Africa Forward : en quête d’investissements étrangers, le Gabon veut jouer sa partition

Photo de Karl Makemba Karl Makemba Envoyer un courriel 12 mai 2026 à 15h58min
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Brice Clotaire Oligui Nguema et son homologue William Ruto © D.R.
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Invité des présidents français et kényan à prendre part les 11 et 12 mai au Africa Forward Summit à Nairobie, le président de la République Brice Clotaire Oligui Nguema s’y est rendu avec un objectif clair, celui de renforcer le positionnement international du Gabon et multiplier les opportunités économique pour le pays. Le chef de l’Etat entend mener une diplomatie résolument tournée vers la captation des investissements directs étrangers (IDE), dans un contexte où Libreville cherche à accélérer sa transformation économique et financer de grands projets de développement. 

Depuis son arrivée à Nairobi le président a enchaîné des rencontres bilatérales avec plusieurs chefs d’Etat. William Ruto, Emmanuel Macron, Alassane Ouattara figurent parmi les dirigeants qu’il a rencontrés. Cette diplomatie offensive vise à consolider les partenariats économiques et renforcer la coopération sud-sud. Avec Nairobie par exemple, les discussions ont porté sur plusieurs axes de coopération parmi lesquels la mobilité estudiantine. 

Influence économique et diplomatique 

La diplomatie constitue également un objectif stratégique pour le président de la République. Il veut faire du Gabon un incontournable des grands rendez-vous internationaux. Dans cette perspective, le Sommet de l’Union africaine de 2027 occupe déjà une place importante dans son agenda diplomatique. Brice Clotaire Oligui Nguema a ainsi sollicité le soutien de plusieurs de ses homologues afin d’appuyer la candidature du Gabon à l’organisation de cette rencontre prévue en janvier 2027. 

Le Sommet Africa Forward représente aussi une vitrine économique pour vendre la destination Gabon. Devant un parterre d’investisseurs, d’entreprises et de décideurs économiques français et africains. Le chef de l’Etat a eu à cœur de mettre en avant les opportunités d’affaires qu’offre le Gabon. Les secteurs des infrastructures énergétiques, des routes, du logement, de la santé, du tourisme et de l’économie verte figurent parmi les priorités du gouvernement dans le cadre du Plan national de croissance et de développement. En quête d’investissements étrangers pour soutenir cette dynamique, le pouvoir mise sur une diplomatie ouverte et décomplexée.

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Karl Makemba

Engagé et passionné, Karl Makemba met son expertise et sa plume au service d’une information rigoureuse et indépendante. Fidèle à la mission de Gabon Media Time, il contribue à éclairer l’actualité gabonaise avec une analyse approfondie et un regard critique. "La liberté d'expression est la pierre angulaire de toute société libre." – Kofi Annan

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