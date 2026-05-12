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Pauvreté : Franck Nguema pour un transfert monétaire vers les plus nécessiteux 

Photo de Karl Makemba Karl Makemba Envoyer un courriel 12 mai 2026 à 15h34min
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Franck Nguema, auteur de l'Essai « Ce qui est bon pour les gabonais est bon pour le Gabon » © GMT
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L’ancien ministre de la Jeunesse et des Sports, Franck Nguema veut imposer la lutte contre la pauvreté et les inégalités comme une cause d’intérêt national. La sortie du Tome 1 de la série d’Essais qu’il entend proposer apparaît ainsi comme une solution structurante, fondée sur un constat lucide de la situation socio-économique et financière du pays et sur des propositions pertinentes visant à réduire ces fléaux. 

Au cœur de sa réflexion, Franck Nguema s’attaque aux causes des inégalités et de la pauvreté. Service de la dette asphyxiant, dérapages budgétaires, corruption des élites, Fonction publique budgétivore, économie peu diversifiée… « L’éradication de la pauvreté nécessite des actions ciblées pour atténuer la concentration excessive des richesses », écrit l’auteur. Il invite pour cela à une « transformation du modèle économique » vers une économie inclusive, créatrice de valeur ajoutée et profitant à « une large portion de la population »

La solidarité nationale, un impératif absolu 

L’imminence d’un programme avec le Fonds monétaire international (FMI) est également très évoquée dans le livre. Franck Nguema appelle à transformer « l’ajustement budgétaire en une opportunité de bâtir un État social plus efficace et juste ». Les discussions devraient selon l’ancien ministre des Sports prendre en compte à la fois discipline budgétaire, amélioration de la productivité et protection sociale des plus faibles. La création d’un Registre social unifié apparaîtrait ainsi comme la clé de voûte de cette transformation.

L’objectif derrière ce fichier serait d’identifier et cibler les populations vulnérables, en vue d’un programme de transferts monétaires grâce aux économies dégagées dans la rationalisation de la dépense publique et la lutte contre la corruption. C’est une question de « cohérence avec le FMI », précise l’auteur. Dans sa vision de transferts monétaires, Franck Nguema identifie comme public cible les personnes âgées pauvres non couvertes par des pensions, les mères isolées, les personnes en situation de handicap entre autres. La redistribution de la richesse produite apparaît ainsi comme une solution aux inégalités criantes dans le pays et par laquelle le Gabon devra nécessairement passer s’il veut davantage se crédibiliser auprès des partenaires techniques. 

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Karl Makemba

Engagé et passionné, Karl Makemba met son expertise et sa plume au service d’une information rigoureuse et indépendante. Fidèle à la mission de Gabon Media Time, il contribue à éclairer l’actualité gabonaise avec une analyse approfondie et un regard critique. "La liberté d'expression est la pierre angulaire de toute société libre." – Kofi Annan

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