Derniers articlesSOCIETE

Port-Gentil : retour des squatters à Lipe Matanda sous le regard impuissant des autorités

Photo de Blandine Biloghe Blandine Biloghe Envoyer un courriel 12 mai 2026 à 15h58min
1 559 Temps de lecture 1 minute
Une vue des constructions de fortune à LIP-Matanda © OMI
Ecouter l'article

À Port-Gentil, le quartier Lipe Matanda, autrefois symbole d’une reprise en main musclée par les autorités, retombe peu à peu dans ses travers. Entre retour des squatters et destruction continue de la mangrove, l’opération de déguerpissement médiatisée il y a quelques mois semble déjà appartenir au passé.

Il y a quelques mois encore, le vrombissement des bulldozers à Lipe Matanda saturait l’espace médiatique. Le message des autorités était alors sans équivoque : restaurer l’autorité de l’État dans une zone gangrenée par l’occupation anarchique, l’insalubrité chronique et divers trafics. 

Mais aujourd’hui, comme le rapporte une analyse d’Ogooué Maritime Infos (OMI), le décor de désolation a laissé place à un inquiétant statu quo.

Un retour à la case départ

Le constat sur le terrain est amer. Toutes les habitations n’ont pas été rasées, et le départ des occupants n’a été que partiel. Encouragés par l’absence de suivi, d’anciens déguerpis réinvestissent les lieux. Les fumoirs de poissons tournent à nouveau, les constructions de fortune sortent de terre et les déchets s’accumulent au bord de l’eau.

Cette situation soulève une question brutale : quelle est l’utilité d’une décision publique si son application s’arrête dès que les caméras s’éteignent ? Selon OMI, le mal est profond et ne réside pas dans la vision politique, mais dans l’inefficacité de la chaîne d’exécution administrative. Si le sommet de l’État donne l’impulsion, les ministères et les autorités locales semblent incapables d’assurer la pérennité de l’ordre une fois l’effet d’annonce dissipé.

Un naufrage écologique et institutionnel

Au-delà de l’anarchie urbaine, c’est un drame écologique qui se joue. La mangrove, rempart naturel essentiel contre l’érosion côtière à Port-Gentil, continue d’être sacrifiée morceau par morceau sous le regard passif des institutions.

Plus grave encore, cette « culture de l’inachevé » érode la crédibilité de la puissance publique. En laissant des brèches dans l’application de la loi, l’administration encourage indirectement la récidive. Le message envoyé aux populations est dangereux : au Gabon, l’autorité ne durerait que le temps d’une opération coup de poing. Celui qui résiste finit, à terme, par l’emporter.

Tant que les opérations spectaculaires ne seront pas suivies d’un contrôle rigoureux et durableLipe Matanda restera le symbole d’un État capable de briller sous les projecteurs, mais impuissant à maintenir l’ordre dans la durée.

Photo de Blandine Biloghe Blandine Biloghe Envoyer un courriel 12 mai 2026 à 15h58min
1 559 Temps de lecture 1 minute
Photo de Blandine Biloghe

Blandine Biloghe

Articles similaires

Détroit d’Ormuz : 28 millions d’africains menacés par une insécurité alimentaire aiguë

12 mai 2026 à 16h06min

Africa Forward : en quête d’investissements étrangers, le Gabon veut jouer sa partition

12 mai 2026 à 15h58min

Pauvreté : Franck Nguema pour un transfert monétaire vers les plus nécessiteux 

12 mai 2026 à 15h34min

Bitam : un collégien poignarde son camarade avec une fourchette

12 mai 2026 à 15h34min
Laisser nous votre commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GMT TV

[#Reportage] Fracture numérique : seulement 14% de la population rurale connectée à internet 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Reportage] Fracture numérique : seulement 14% de la population rurale connectée à internet
[#Reportage] Gabon : les usagers des administrations non astreints à la tenue africaine 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Reportage] Gabon : les usagers des administrations non astreints à la tenue africaine
[#RevuedePresse] Revue de presse du 12 Mai 2026 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#RevuedePresse] Revue de presse du 12 Mai 2026
[#Journal] Le 12H30 du 12 mai 2026 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Journal] Le 12H30 du 12 mai 2026
[#Reportage] TotalEnergies EP Gabon : face au silence de la Direction, les salariés brandissent la menace d'une grève 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Reportage]TotalEnergies : les salariés menacent de faire grève face au silence de la Direction
[#Reportage] Kenya : Oligui Nguema et William Ruto pour des partenariats équilibrés 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Reportage] Kenya : Oligui Nguema et William Ruto pour des partenariats équilibrés
S'abonner
Bouton retour en haut de la page