99ᵉ anniversaire de la fondation de l’APL : la Chine et le Gabon célèbrent près de six décennies d’amitié

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Étoffes de fête, poignées de main chaleureuses et symbolique forte. Ce mardi 28 juillet 2026, la diplomatie chinoise à Libreville s’est parée de ses plus beaux atours pour célébrer le 99ᵉ anniversaire de la fondation de l’Armée populaire de libération (APL). Une célébration qui a vu la participation du vice-président de la République gabonaise, Alexandre Barro Chambrier, témoignant de la vitalité des liens qui unissent les deux nations.

Au-delà des simples considérations protocolaires, la rencontre a offert une vitrine concrète aux retombées de ce partenariat stratégique. Dans son discours de circonstance, l’ambassadeur de la République populaire de Chine au Gabon, Zhou Ping, est largement revenu sur les jalons récents d’une coopération de défense résolument tournée vers le soutien aux populations.

L’exemple le plus poignant reste sans conteste le passage, en 2024, du navire-hôpital chinois « L’Arche de la Paix ». Durant une escale humanitaire de sept jours à peine, le bâtiment militaire avait dispensé près de 7 000 consultations médicales et réalisé plus de 170 interventions chirurgicales. « Un bébé est né à bord, devenant un « bébé de l’amitié », qui célébrera bientôt son deuxième anniversaire », a rappelé le diplomate avec émotion, soulignant que cette dynamique médicale s’est récemment poursuivie grâce au déploiement d’une nouvelle mission sanitaire militaire.

Cinquante-deux ans de confiance mutuelle

Alors que cette cérémonie s’inscrit dans le cadre du 52ᵉ anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre Beijing et Libreville, le chef de la mission chinoise a exprimé son souhait de voir s’intensifier les échanges bilatéraux. L’objectif partagé reste clair : consolider la sécurité régionale et promouvoir la stabilité internationale grâce à un dialogue militaire régulier.

Un nouveau visage pour la coopération militaire

Cette réception officielle a également servi de tremplin au renouvellement des équipes stratégiques sur le sol gabonais. Zhou Ping a profité de l’occasion pour introduire officiellement le nouvel attaché de défense de l’ambassade, le Colonel Zhang Song. Fort de son expérience passée au sein de la Mission permanente de la Chine auprès des Nations Unies, le haut militaire aura la charge d’insufler une énergie nouvelle aux chantiers sécuritaires communs entre les armées chinoise et gabonaise.