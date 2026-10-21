Zone franc : le Gabon, 2ème pays où le gaz domestique coûte le moins cher

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Le prix du gaz domestique varie considérablement d’un pays à l’autre dans la zone franc. Selon un classement publié par Eco Matin le 20 octobre 2026, le Gabon occupe la 2ème place des pays où la bouteille de gaz butane de 12,5 kg coûte le moins cher, avec un tarif officiel de 4 950 FCFA. Le pays se positionne ainsi derrière le Niger, où elle est vendue à 3 750 FCFA, tandis que la République centrafricaine (RCA) arrive en dernière position avec un prix de 18 000 FCFA.

Ces disparités tarifaires permettent notamment de mieux comprendre le recours au bois et au charbon de bois comme moyens de cuisson dans plusieurs foyers africains. En effet, face au coût parfois élevé du gaz domestique, les ménages aux revenus modestes peuvent être contraints de privilégier des combustibles traditionnels, moins coûteux à l’achat. Au Mali, la bouteille de gaz coûte officiellement 11 250 FCFA, contre 10 000 FCFA au Bénin et 9 875 FCFA au Togo. Toutefois, ces tarifs restent indicatifs, les prix réellement pratiqués pouvant augmenter en période de pénurie.

Le feu de bois, un choix aux conséquences sanitaires préoccupantes

Cependant, cette alternative économique n’est pas sans conséquences sur la santé. Selon l’Agence internationale de l’énergie (AIE), près d’un milliard de personnes en Afrique cuisineraient encore avec du bois, du charbon ou d’autres combustibles polluants. Or, leur combustion libère des particules fines et des substances nocives susceptibles de pénétrer profondément dans les poumons. En cas de surexposition, certains polluants peuvent provoquer des irritations, des effets asphyxiants, voire des effets cancérogènes. À long terme, l’exposition à la pollution de l’air intérieur augmente également les risques de maladies respiratoires et cardiovasculaires.

Le bilan humain de cette pratique est particulièrement préoccupant. D’après l’AIE, environ 815 000 décès prématurés surviennent chaque année en Afrique en raison de la mauvaise qualité de l’air intérieur. À ces conséquences sanitaires s’ajoutent les pressions exercées sur les ressources forestières. Dès lors, la promotion de modes de cuisson plus propres apparaît comme un enjeu majeur de santé publique et de protection de l’environnement. Néanmoins, pour réduire durablement le recours au feu de bois, la sensibilisation aux risques doit s’accompagner de mesures facilitant l’accès des populations à des combustibles modernes à des prix abordables.