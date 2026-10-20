Ogooué-Ivindo : le corps calciné d’une femme de 60 ans découvert dans sa chambre

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Une découverte macabre a plongé le quartier Mayiga, dans la province de l’Ogooué-Ivindo, dans la stupeur. Selon un article publié le 17 octobre 2026 par l’Agence gabonaise de presse (AGP), Marie Simone Gnaré Adoua, une femme d’une soixantaine d’années, a été retrouvée morte, le corps calciné, dans sa chambre. Les circonstances de ce drame restent floues et soulèvent de nombreuses interrogations au sein de sa famille, sous le choc de cette disparition tragique.

Les faits se sont produits au quartier Mayiga, dans le 2ème arrondissement de Makokou. D’après une source familiale citée par l’AGP, la sexagénaire vivait dans la concession familiale avec son fils. Aucun antécédent de dispute ou de violence n’aurait été signalé dans son entourage. Toutefois, au moment des faits, son fils se trouvait à Libreville pour des raisons de santé. Un déplacement qui l’aurait éloigné de sa mère, sans qu’il puisse imaginer qu’un tel drame surviendrait en son absence.

Une mort mystérieuse qui interpelle

Qui a écourté la vie à Marie Simone Gnaré Adoua ? Que s’est-il réellement passé dans sa chambre ? A-t-elle été tuée avant que son corps ne soit brûlé ? Pour l’heure, aucune réponse ne permet d’établir avec certitude les circonstances de cette mort. Alertés, les éléments de la Police judiciaire se sont rendus sur les lieux afin d’effectuer les constatations nécessaires. Leur intervention doit notamment permettre de recueillir des indices susceptibles d’éclairer les circonstances de cette découverte macabre. En attendant les conclusions de l’enquête, aucune hypothèse ne peut être considérée comme établie.

Selon le récit de l’AGP, Marie Simone Gnaré Adoua occupait seule la grande maison familiale depuis le décès de sa fille, survenu en 2025. Pour rompre cet isolement, elle aurait décidé de se rapprocher de son fils en s’installant dans une pièce de l’ancienne demeure de son défunt époux. Aujourd’hui, cette mort brutale laisse ses proches dans l’incompréhension. Les investigations se poursuivent pour déterminer l’origine du feu et établir les responsabilités éventuelles. Les résultats de l’enquête sont désormais attendus pour faire toute la lumière sur ce drame et permettre à la famille de connaître les circonstances exactes de la disparition de la sexagénaire.